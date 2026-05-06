Σε δημοπρασία προσωπικά αντικείμενα του Matthew Perry – Aνάμεσά τους σενάρια των «Friends»

Μια ιδιαίτερα συγκινητική πρωτοβουλία έρχεται στο προσκήνιο, καθώς προσωπικά αντικείμενα του Matthew Perry, του ηθοποιού που έγινε παγκοσμίως αγαπητός μέσα από τον ρόλο του Chandler Bing στη σειρά «Friends», βγαίνουν σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό ίδρυμά του, δημιουργώντας ένα γεγονός που συνδέει την τηλεοπτική ιστορία με έναν βαθύ κοινωνικό σκοπό.

Η δημοπρασία ξεκινά στις 5 Ιουνίου και περιλαμβάνει αντικείμενα που έχουν τόσο συναισθηματική όσο και πολιτιστική αξία, ενώ τα καθαρά έσοδα θα στηρίξουν το έργο του Matthew Perry Foundation, με στόχο την καταπολέμηση του στίγματος του εθισμού και την ενίσχυση της πρόσβασης σε φροντίδα, πόρους και κοινότητα για ανθρώπους που βρίσκονται σε διαδικασία ανάρρωσης.

Σύμφωνα με τον οίκο Heritage Auctions, τα έσοδα θα κατευθυνθούν σε δράσεις όπως το Matthew Perry Foundation Fellowship in Addiction Medicine στο Massachusetts General Hospital, το μουσικό φεστιβάλ Healing Appalachia και άλλες οργανώσεις που στηρίζουν την απεξάρτηση, δίνοντας στη δημοπρασία έναν ξεκάθαρο φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται έντονα στα αντικείμενα που συνδέονται με τη σειρά «Friends», καθώς ανάμεσά τους βρίσκονται 26 αυθεντικά σενάρια, δύο από τα οποία είναι υπογεγραμμένα από τον ίδιο τον Matthew Perry και τους συμπρωταγωνιστές του Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc και David Schwimmer, προσφέροντας στους fans ένα σπάνιο κομμάτι τηλεοπτικής ιστορίας. Ξεχωρίζει επίσης το φωτογραφικό άλμπουμ με τίτλο «The One With the Last Supper», το οποίο περιλαμβάνει και προσωπική επιστολή, αλλά και το αντίγραφο του εμβληματικού κίτρινου πλαισίου από την πόρτα του διαμερίσματος της Monica, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της σειράς «Friends».

Στη δημοπρασία θα βρεθεί και το βραβείο SAG που είχε κερδίσει ο Matthew Perry το 1995 μαζί με το καστ για την εξαιρετική ερμηνεία σε κωμική σειρά, καθώς και έργα τέχνης από καλλιτέχνες όπως ο Banksy και ο Mel Bochner, προσδίδοντας επιπλέον καλλιτεχνική αξία στη συλλογή. Η διαδικασία ξεκινά ήδη πριν από τη ζωντανή δημοπρασία, καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορές από νωρίς, ενώ τα αντικείμενα θα εκτεθούν στο showroom του Heritage Auctions στο Beverly Hills από τις 18 έως τις 29 Μαΐου, πριν τη διαδικτυακή και φυσική δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί στο Dallas στις 5 Ιουνίου.

Το Matthew Perry Foundation τονίζει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αφορά μόνο τη συλλεκτική αξία των αντικειμένων, αλλά κυρίως τη συνέχιση της αποστολής του ηθοποιού, ο οποίος πίστευε ότι ο εθισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιστήμη, φροντίδα και συμπόνια και όχι με στίγμα και σιωπή.

Nicole Kidman: «Αύριο η Sunday έχει σχολείο» – Η γήινη πλευρά μίας σταρ πίσω από τα φώτα

 

Billie Eilish: Το απρόσμενο γεγονός που έγινε η αφορμή για την καριέρα της στη μουσική

Αντέγραψε ο Akylas τον Τάσο Μπουγά; Το TikTok έχει την ετυμηγορία

Η «έκπληξη» που ετοιμάζεται για τη Βίκυ Λέανδρος στη φετινή Eurovision
