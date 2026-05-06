Η λύρα της Έλενας Παπαρίζου στη Eurovision; Η σκέψη για την προσθήκη στο act του Ακύλα

Νέες πληροφορίες για τη σκηνική παρουσία του Ακύλα κάνουν λόγο για ένα συμβολικό στοιχείο - Η λύρα, που συνδέεται με τη νίκη της Ελλάδας το 2005, φαίνεται να εντάσσεται στο act

Ένα νέο σκηνικό στοιχείο φαίνεται πως ετοιμάζεται να προστεθεί στην εμφάνιση του Ακύλα στη φετινή Eurovision, προκαλώντας ήδη συζητήσεις στους Eurofans. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει, η ελληνική συμμετοχή φαίνεται να ενσωματώνει ένα ιδιαίτερα συμβολικό στοιχείο, συνδεδεμένο με μία από τις πιο ιστορικές στιγμές της Ελλάδας στον διαγωνισμό. Το concept βρίσκεται ακόμη σε φάση δοκιμών, όμως έχει ήδη τραβήξει την προσοχή.

Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας, στη σκηνική παρουσία ενδέχεται να ενταχθεί η λύρα της Έλενας Παπαρίζου, ένα στοιχείο που παραπέμπει άμεσα στη νίκη της Ελλάδας το 2005 με την Έλενα Παπαρίζου. Η επιλογή αυτή δεν θεωρείται τυχαία, καθώς στόχος είναι να δημιουργηθεί μια νοητή σύνδεση με εκείνη τη θρυλική πρωτιά που έχει μείνει στην ιστορία του διαγωνισμού. Το στοιχείο αυτό δοκιμάζεται ήδη στις πρόβες, με σκοπό να «δέσει» αρμονικά με το συνολικό act.

Η ιδέα, σύμφωνα με όσους παρακολουθούν την προετοιμασία, επιχειρεί να χτίσει ένα συναισθηματικό «γέφυρωμα» ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της Ελλάδας στη Eurovision. Η Έλενα Παπαρίζου άλλωστε παραμένει από τις πιο εμβληματικές νικήτριες του θεσμού, με το όνομά της να συνδέεται διαχρονικά με την έννοια της επιτυχίας και της «αύρας πρωτιάς».

Από τη μεριά της τηλεοπτικής συζήτησης, η Δέσποινα Καμπούρη σχολίασε πως πρόκειται για μια πολύ έξυπνη σκηνική ιδέα, δίνοντας τα εύσημα στον Φωκά Ευαγγελινό για τη δημιουργική του προσέγγιση. Αν το συγκεκριμένο concept ολοκληρωθεί όπως σχεδιάζεται, τότε η ελληνική εμφάνιση θα ποντάρει όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στη δύναμη του συμβολισμού.

Το αν τελικά η λύρα θα αποτελέσει βασικό στοιχείο της σκηνής μένει να φανεί στις επόμενες πρόβες, όμως ήδη το ενδιαφέρον γύρω από την ελληνική συμμετοχή έχει ανέβει αισθητά. Σε κάθε περίπτωση, η Eurovision φαίνεται πως ετοιμάζει ακόμα μία εμφάνιση με έντονο αφήγημα και συναισθηματικό φορτίο.

