EUROVISION 06.05.2026

Στην τελική ευθεία για τη Eurovision o Akylas – Σήμερα το πρώτο teaser της ελληνικής συμμετοχής

Ο Akyla με καπέλο και γυαλιά ηλίου κρατάει ένα κίτρινο Game Boy, προετοιμάζοντας τη σκηνική εμφάνιση για τη Eurovision 2026.
Ο Akylas συνεχίζει την προετοιμασία του για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη - Η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται στη φάση των τεχνικών προβών πριν τον Α’ Ημιτελικό
Ειρήνη Στόφυλα

Σε απόσπασμα από την εκπομπή «Breakfast@Star», έγινε αναφορά σε σχόλιο του Akyla στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το οποίο σχετίζεται με την πίεση που νιώθει ενόψει της συμμετοχής του στο διαγωνισμό της Eurovision. Όπως προβλήθηκε στην εκπομπή, ο ίδιος εκφράζει έντονο άγχος γύρω από το ενδεχόμενο να μην κατακτήσει την πρώτη θέση, σημειώνοντας ότι φοβάται πως κάτι τέτοιο μπορεί να εκληφθεί από το κοινό ως αποτυχία. Το θέμα σχολιάστηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της ψυχολογικής πίεσης που συνοδεύει τους καλλιτέχνες σε διαγωνιστικά projects.

Οι πρώτες λεπτομέρειες για το εντυπωσιακό staging του Ακύλα στη φετινή Eurovision

O Akylas δείχνει να βρίσκεται σε μια περίοδο έντονης προετοιμασίας, όπου οι πρόβες και η διαδικασία δουλειάς για το project του είναι καθημερινές και απαιτητικές. Ο ίδιος δήλωσε: «Με αγχώνει το γεγονός πως αν δεν έρθει η πρώτη θέση θα θεωρηθεί αποτυχία!…Αλλά από την άλλη με συγκινεί που τόσοι άνθρωποι με πιστεύουν τόσο πολύ και μου δίνει δύναμη όλο αυτό!».


Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο Akylas ανεβαίνει ξανά στη σκηνή του Wiener Stadthalle για τη δεύτερη τεχνική του πρόβα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στη διαδικασία προετοιμασίας, αφού αυτή η δοκιμή θεωρείται καθοριστική για τις τελευταίες σκηνοθετικές λεπτομέρειες πριν από τον Α’ Ημιτελικό στις 12 Μαΐου. Το ραντεβού του Έλληνα εκπροσώπου με τη σκηνή είναι προγραμματισμένο για τις 13:20 ώρα Ελλάδας, με τους Eurofans να περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τα πρώτα πλάνα από την εμφάνιση.

https://www.instagram.com/eurovisionert/

Μετά την ολοκλήρωση της πρόβας, αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα ένα σύντομο teaser διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων, το οποίο θα αποκαλύψει για πρώτη φορά την τηλεοπτική εικόνα της ελληνικής συμμετοχής. Μέσα από αυτό το υλικό, το κοινό θα μπορέσει να πάρει μια πρώτη γεύση από τη σκηνοθεσία, τον φωτισμό, τις κάμερες και τα οπτικά εφέ που έχουν σχεδιαστεί για το act. Η εμφάνιση του «Ferto», σε δημιουργική επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού, βασίζεται σε μια σύγχρονη αισθητική με έντονες εικόνες και σκηνική κίνηση, που επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο οπτικοακουστικό concept.

https://www.instagram.com/eurovisionert/
https://www.instagram.com/eurovisionert/

Η πρώτη τεχνική πρόβα είχε ήδη αφήσει θετικές εντυπώσεις, με την Ελλάδα να ξεχωρίζει για τη διαφορετική της προσέγγιση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το σκηνικό σύμπαν του «Ferto» κινείται σε μια pop και κινηματογραφική κατεύθυνση, εμπνευσμένο από στοιχεία gaming κουλτούρας και ψηφιακών κόσμων. Ο Akylas εμφανίζεται με έντονη ενέργεια στη σκηνή, ενώ το act υποστηρίζεται από δυναμικά οπτικά στοιχεία που ενισχύουν την αίσθηση συνεχούς κίνησης και μετάβασης. Scooter, LED προβολές και εναλλασσόμενα backgrounds δημιουργούν μια εμπειρία που θυμίζει διαδρομή μέσα σε διαφορετικά «επίπεδα» ενός φανταστικού κόσμου.

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον Α’ Ημιτελικό στις 12 Μαΐου στην 4η θέση, σε μια βραδιά όπου κάθε λεπτό μετράει. Μέχρι τότε, το ενδιαφέρον κορυφώνεται και το πρώτο teaser από τη δεύτερη πρόβα αναμένεται να δώσει την πιο καθαρή μέχρι τώρα εικόνα για το τι πρόκειται να δούμε στη Βιέννη, εκεί όπου θα κριθεί η πορεία της ελληνικής συμμετοχής στη φετινή Eurovision.

Eurovision 2026: Ανατροπές στα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 Ακύλας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Θοδωρής Αθερίδης: «Είναι ένας μικρός Σαββοπουλάκος»: Η αποθέωση του Bloody Hawk

Θοδωρής Αθερίδης: «Είναι ένας μικρός Σαββοπουλάκος»: Η αποθέωση του Bloody Hawk

06.05.2026
Επόμενο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: 22 χρόνια πριν, όταν έπαιρνε συνέντευξη για το Mad από την Έλενα Παπαρίζου

Σταματίνα Τσιμτσιλή: 22 χρόνια πριν, όταν έπαιρνε συνέντευξη για το Mad από την Έλενα Παπαρίζου

06.05.2026

Δες επίσης

Η «έκπληξη» που ετοιμάζεται για τη Βίκυ Λέανδρος στη φετινή Eurovision
Celeb News

Η «έκπληξη» που ετοιμάζεται για τη Βίκυ Λέανδρος στη φετινή Eurovision

06.05.2026
Billie Eilish: Το απρόσμενο γεγονός που έγινε η αφορμή για την καριέρα της στη μουσική
Μουσικά Νέα

Billie Eilish: Το απρόσμενο γεγονός που έγινε η αφορμή για την καριέρα της στη μουσική

06.05.2026
Η λύρα της Έλενας Παπαρίζου στη Eurovision; Η σκέψη για την προσθήκη στο act του Ακύλα
EUROVISION

Η λύρα της Έλενας Παπαρίζου στη Eurovision; Η σκέψη για την προσθήκη στο act του Ακύλα

06.05.2026
Ποιο τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου ακούστηκε στo Apple TV+ – Η αντίδρασή της στα social media
Μουσικά Νέα

Ποιο τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου ακούστηκε στo Apple TV+ – Η αντίδρασή της στα social media

06.05.2026
Η συγκίνηση της Αντιγόνης στην πρώτη επίσημη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision 2026
EUROVISION

Η συγκίνηση της Αντιγόνης στην πρώτη επίσημη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision 2026

06.05.2026
OGAE Poll 2026: Η ψηφοφορία των fans έφερε ανατροπές στα προγνωστικά
EUROVISION

OGAE Poll 2026: Η ψηφοφορία των fans έφερε ανατροπές στα προγνωστικά

06.05.2026
Ποιοί θα δούν τελικά τις Pussycat Dolls; To group έρχεται στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο
Μουσικά Νέα

Ποιοί θα δούν τελικά τις Pussycat Dolls; To group έρχεται στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο

06.05.2026
Όταν το «Thriller» ξαναγράφει ιστορία: Το ρεκόρ του Michael Jackson που κανείς δεν έχει καταφέρει
Μουσικά Νέα

Όταν το «Thriller» ξαναγράφει ιστορία: Το ρεκόρ του Michael Jackson που κανείς δεν έχει καταφέρει

06.05.2026
Αντίστροφη μέτρηση για τους Metallica στην Αθήνα – Τι ώρα θα βγουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

Αντίστροφη μέτρηση για τους Metallica στην Αθήνα – Τι ώρα θα βγουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ

05.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι