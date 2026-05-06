Στην τελική ευθεία για τη Eurovision o Akylas – Σήμερα το πρώτο teaser της ελληνικής συμμετοχής

Ο Akylas συνεχίζει την προετοιμασία του για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη - Η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται στη φάση των τεχνικών προβών πριν τον Α’ Ημιτελικό

Σε απόσπασμα από την εκπομπή «Breakfast@Star», έγινε αναφορά σε σχόλιο του Akyla στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το οποίο σχετίζεται με την πίεση που νιώθει ενόψει της συμμετοχής του στο διαγωνισμό της Eurovision. Όπως προβλήθηκε στην εκπομπή, ο ίδιος εκφράζει έντονο άγχος γύρω από το ενδεχόμενο να μην κατακτήσει την πρώτη θέση, σημειώνοντας ότι φοβάται πως κάτι τέτοιο μπορεί να εκληφθεί από το κοινό ως αποτυχία. Το θέμα σχολιάστηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της ψυχολογικής πίεσης που συνοδεύει τους καλλιτέχνες σε διαγωνιστικά projects.

Οι πρώτες λεπτομέρειες για το εντυπωσιακό staging του Ακύλα στη φετινή Eurovision

O Akylas δείχνει να βρίσκεται σε μια περίοδο έντονης προετοιμασίας, όπου οι πρόβες και η διαδικασία δουλειάς για το project του είναι καθημερινές και απαιτητικές. Ο ίδιος δήλωσε: «Με αγχώνει το γεγονός πως αν δεν έρθει η πρώτη θέση θα θεωρηθεί αποτυχία!…Αλλά από την άλλη με συγκινεί που τόσοι άνθρωποι με πιστεύουν τόσο πολύ και μου δίνει δύναμη όλο αυτό!».





Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο Akylas ανεβαίνει ξανά στη σκηνή του Wiener Stadthalle για τη δεύτερη τεχνική του πρόβα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στη διαδικασία προετοιμασίας, αφού αυτή η δοκιμή θεωρείται καθοριστική για τις τελευταίες σκηνοθετικές λεπτομέρειες πριν από τον Α’ Ημιτελικό στις 12 Μαΐου. Το ραντεβού του Έλληνα εκπροσώπου με τη σκηνή είναι προγραμματισμένο για τις 13:20 ώρα Ελλάδας, με τους Eurofans να περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τα πρώτα πλάνα από την εμφάνιση.

Μετά την ολοκλήρωση της πρόβας, αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα ένα σύντομο teaser διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων, το οποίο θα αποκαλύψει για πρώτη φορά την τηλεοπτική εικόνα της ελληνικής συμμετοχής. Μέσα από αυτό το υλικό, το κοινό θα μπορέσει να πάρει μια πρώτη γεύση από τη σκηνοθεσία, τον φωτισμό, τις κάμερες και τα οπτικά εφέ που έχουν σχεδιαστεί για το act. Η εμφάνιση του «Ferto», σε δημιουργική επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού, βασίζεται σε μια σύγχρονη αισθητική με έντονες εικόνες και σκηνική κίνηση, που επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο οπτικοακουστικό concept.

Η πρώτη τεχνική πρόβα είχε ήδη αφήσει θετικές εντυπώσεις, με την Ελλάδα να ξεχωρίζει για τη διαφορετική της προσέγγιση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το σκηνικό σύμπαν του «Ferto» κινείται σε μια pop και κινηματογραφική κατεύθυνση, εμπνευσμένο από στοιχεία gaming κουλτούρας και ψηφιακών κόσμων. Ο Akylas εμφανίζεται με έντονη ενέργεια στη σκηνή, ενώ το act υποστηρίζεται από δυναμικά οπτικά στοιχεία που ενισχύουν την αίσθηση συνεχούς κίνησης και μετάβασης. Scooter, LED προβολές και εναλλασσόμενα backgrounds δημιουργούν μια εμπειρία που θυμίζει διαδρομή μέσα σε διαφορετικά «επίπεδα» ενός φανταστικού κόσμου.

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον Α’ Ημιτελικό στις 12 Μαΐου στην 4η θέση, σε μια βραδιά όπου κάθε λεπτό μετράει. Μέχρι τότε, το ενδιαφέρον κορυφώνεται και το πρώτο teaser από τη δεύτερη πρόβα αναμένεται να δώσει την πιο καθαρή μέχρι τώρα εικόνα για το τι πρόκειται να δούμε στη Βιέννη, εκεί όπου θα κριθεί η πορεία της ελληνικής συμμετοχής στη φετινή Eurovision.

