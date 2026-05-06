Fashion 06.05.2026

Η TOPSHOP γιορτάζει την επιστροφή της στην Ελλάδα με ένα launch event στην Αθήνα

Η TOPSHOP επέστρεψε στην Ελλάδα με ένα εντυπωσιακό launch event στην Αθήνα, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026
Mad.gr

Με αφορμή το επίσημο επαναλανσάρισμα της TOPSHOP στην ελληνική αγορά, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου ένα ξεχωριστό launch event στο showroom της TOPSHOP στα κεντρικά γραφεία της BESTSELLER στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη του νέου κεφαλαίου του brand στη χώρα.

TOPSHOP Showroom

Ο χώρος μεταμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο fashion hub με έντονες επιρροές από το Λονδίνο, την πόλη που αποτελεί τον πυρήνα της ταυτότητας της TOPSHOP, δημιουργώντας ένα σκηνικό που απέδιδε τη δυναμική, urban αισθητική του brand. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, ενώ το experience πλαισιώθηκε από επιλεγμένες γευστικές προτάσεις με λονδρέζικο χαρακτήρα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν σύντομες ομιλίες από τον Country Manager της BESTSELLER GREECE, Θοδωρή Σταθόπουλο, ο οποίος ανέφερε:
«Σήμερα δεν γιορτάζουμε απλώς την επιστροφή ενός brand. Γιορτάζουμε την επιστροφή ενός πολιτισμικού icon της μόδας: της TOPSHOP. Η Ελλάδα αποτελεί μέρος αυτής της νέας ευρωπαϊκής επιστροφής και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, καθώς το showroom στο οποίο βρισκόμαστε είναι ένα από τα μόλις έξι σε όλη την Ευρώπη – γεγονός που αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της αγοράς μας».

DSC_0431

Καθώς και από τον Per Arvad Pedersen, International Sales Manager, ο οποίος δήλωσε: «Νιώθουμε ιδιαίτερα προνομιούχοι που επαναφέρουμε την TOPSHOP στην αγορά, μετά από μια απουσία επτά ετών. Το 2026 σηματοδοτεί μια δυναμική επανεκκίνηση για το brand, με παρουσία σε 21 χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας.

Ελένη Βουλγαράκη και Ιλένια Γουίλιαμς

Πιστεύουμε πολύ στην ομάδα της Ελλάδας και στο έργο που έχει ήδη υλοποιήσει, ενώ είμαστε βέβαιοι ότι, με τους κατάλληλους συνεργάτες, αυτή η νέα αρχή θα είναι εξαιρετικά επιτυχημένη. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που επιστρέψαμε».

Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι των Μέσων, content creators και personalities από τον χώρο της μόδας, της μουσικής και του lifestyle, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το brand και να βιώσουν τη νέα του παρουσία στην ελληνική αγορά.

Josephine Wendel

Η TOPSHOP μέσω της BESTSELLER GREECE έρχεται πιο κοντά στο ελληνικό κοινό, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή ανάπτυξης. Οι συλλογές TOPSHOP Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 είναι διαθέσιμες μέσω επιλεγμένων συνεργατών χονδρικής, απευθυνόμενες σε μια νέα γενιά που εκφράζεται μέσα από την αυτοπεποίθηση, τη δημιουργικότητα και το προσιτό fashion style.

Με DNA που αντλεί έμπνευση από τη δυναμική δημιουργική σκηνή του Λονδίνου, η TOPSHOP συνεχίζει να συνδυάζει βασικά κομμάτια γκαρνταρόμπας με fashion-forward δημιουργίες, σχεδιασμένα για να ενσωματώνονται με φυσικό τρόπο στην καθημερινότητα και να εκφράζουν το σύγχρονο προσωπικό στυλ.

