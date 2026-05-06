Fashion 06.05.2026

Τα πιο τρελά και iconic outfits που είδαμε ποτέ στη σκηνή της Eurovision

Από cult εμφανίσεις μέχρι couture statements, οι πιο αξέχαστες fashion στιγμές που μετέτρεψαν τη Eurovision σε παγκόσμια πασαρέλα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Eurovision δεν είναι απλώς ένας μουσικός διαγωνισμός. Είναι ένα ετήσιο fashion φαινόμενο όπου η υπερβολή, το camp και η καλλιτεχνική τόλμη συναντιούνται σε μια σκηνή χωρίς κανόνες. Από το 1956 μέχρι σήμερα, το stage έχει μετατραπεί σε παγκόσμια πασαρέλα, όπου κάθε εμφάνιση μπορεί να γράψει ιστορία, όχι μόνο για το τραγούδι, αλλά και για το styling.

Σε κάθε δεκαετία, η αισθητική αλλάζει δραματικά. Από τις 60s μινιμαλιστικές pop εικόνες μέχρι τα glam 70s, τα εκρηκτικά 2000s και τα σημερινά avant-garde performances. Κάποιες εμφανίσεις έμειναν στην ιστορία για την κομψότητά τους, άλλες για την τόλμη τους και άλλες γιατί απλά… κανείς δεν μπορούσε να τις ξεχάσει.

Παρακάτω ξεχωρίζουν μερικές από τις πιο εμβληματικές fashion στιγμές που απέδειξαν ότι στη Eurovision η μόδα είναι εξίσου σημαντική με τη μουσική.

1. France Gall (1965)

Η France Gall εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο και κέρδισε με το «Poupée de cire, poupée de son», φορώντας ένα λιτό, λευκό, calf-length πλισέ φόρεμα που αποτύπωνε απόλυτα τη γαλλική Yé-Yé αισθητική των 60s. Το look ολοκληρώθηκε με κοντό ξανθό bob και έντονο eyeliner, δημιουργώντας μια εικόνα που καθόρισε τη νεανική pop κουλτούρα της εποχής. Η εμφάνισή της δεν ήταν υπερβολική, αλλά ακριβώς γι’ αυτό έγινε τόσο επιδραστική, επηρεάζοντας μέχρι και κινηματογραφικούς χαρακτήρες όπως στο The Royal Tenenbaums.

2. Sandie Shaw (1967)

Η Sandie Shaw έγραψε ιστορία όταν εμφανίστηκε ξυπόλητη στη σκηνή με το «Puppet on a String», φορώντας ένα μίνι babydoll φόρεμα που ταίριαζε απόλυτα στη swing δεκαετία του ’60. Η επιλογή της να τραγουδήσει χωρίς παπούτσια δεν ήταν απλώς στυλιστική ιδιοτροπία, αλλά μια συνειδητή pop κίνηση που έσπαγε τους τηλεοπτικούς κανόνες της εποχής. Το αποτέλεσμα ήταν διπλό: έγινε η πρώτη νικήτρια του Ηνωμένου Βασιλείου στη Eurovision και ταυτόχρονα fashion reference για δεκαετίες.

3. ABBA (1974)

Οι ABBA με το «Waterloo» δεν άλλαξαν μόνο τη Eurovision, αλλά και την ιστορία της pop μόδας. Τα matching, υπερβολικά και σχεδόν θεατρικά outfits τους, με έντονα χρώματα, πλατφόρμες και disco αναφορές, δημιούργησαν μια αισθητική που έμοιαζε βγαλμένη από musical φαντασία. Η εικόνα τους έγινε άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μουσική τους, αποδεικνύοντας ότι το styling μπορεί να είναι εξίσου σημαντικό με το τραγούδι στη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας επιτυχίας.

4. Dana International (1998)

Η Dana International εμφανίστηκε στη σκηνή με δημιουργία Jean Paul Gaultier, φορώντας ένα couture bolero και θεατρική σιλουέτα που συνδύαζε υψηλή ραπτική με έντονη σκηνική παρουσία. Η νίκη της με το «Diva» δεν ήταν μόνο μουσικό γεγονός αλλά και ιστορική στιγμή για την LGBTQ+ κοινότητα, καθώς έγινε η πρώτη τρανς γυναίκα που κέρδισε τον διαγωνισμό. Το styling της ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το μήνυμα, μετατρέποντας τη μόδα σε εργαλείο ταυτότητας και ορατότητας.

5. Sertab Erener (2003)

Η Sertab Erener παρουσίασε το «Everyway That I Can» με ένα απόλυτα noughties look: σατέν κορσέ σε champagne τόνους, χαμηλοκάβαλη φούστα με κρόσσια και έντονη σκηνική ενέργεια. Η εμφάνιση συνδύαζε pop αισθητική με ανατολίτικες αναφορές, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που έδειχνε το μέλλον της Eurovision μόδας πριν καν γίνει mainstream.

6. Isgaard Marke (2003)

Η Isgaard Marke εμφανίστηκε με χρυσό gown και διαφανείς τούλινες λεπτομέρειες που έδιναν την αίσθηση ότι αιωρείται στη σκηνή. Το φόρεμα είχε κινητικά στοιχεία που ανταποκρίνονταν στη μουσική, δημιουργώντας μια σχεδόν operatic εικόνα. Ήταν μια από τις πρώτες εμφανίσεις που έδειξαν πόσο κοντά μπορεί να φτάσει η Eurovision στην έννοια της performance art.

7. Natalia Podolskaya (2004)

Η Natalia Podolskaya έφερε στο stage ένα καθαρά Y2K look με plunging sequin bodysuit, χαμηλοκάβαλη mini φούστα και statement ζώνη, αποτυπώνοντας πλήρως τη μόδα της εποχής των early 2000s. Η εμφάνιση της βασίστηκε στην ένταση και τη λάμψη, στοιχεία που χαρακτήριζαν την pop αισθητική εκείνης της περιόδου.

8. Verka Serduchka (2007)

Η Verka Serduchka με το «Dancing Lasha Tumbai» μετέτρεψε τη σκηνή σε φαντασμαγορικό υπερθέαμα γεμάτο glitter, φουτουριστικά στοιχεία και drag αισθητική. Το outfit της συνδύαζε disco αναφορές με πολιτική σάτιρα και υπερβολή, δημιουργώντας μια από τις πιο cult εμφανίσεις στην ιστορία του διαγωνισμού.

9. Alex Swings Oscar Sings! ft. Dita Von Teese (2009)

Η Dita Von Teese εμφανίστηκε ως απόλυτη burlesque φιγούρα με sequin blazer, corset και Louboutin γόβες, μεταφέροντας την αισθητική των καμπαρέ στη Eurovision σκηνή. Παρότι δεν τραγουδούσε, η παρουσία της κυριάρχησε οπτικά, αποδεικνύοντας τη δύναμη του fashion performance στην τηλεόραση.

10. Loreen (2012): Minimal δύναμη με avant-garde ύφος

Η Loreen με το «Euphoria» παρουσίασε ένα σκοτεινό, σχεδόν μινιμαλιστικό outfit που συνδύαζε dance performance και art direction. Το styling της ενίσχυσε την ένταση της χορογραφίας και δημιούργησε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της σύγχρονης Eurovision.

11. Elina Nechayeva (2018)

Η Elina Nechayeva φόρεσε ένα LED φόρεμα 52 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο μετέτρεψε τη φούστα της σε κινούμενη οθόνη προβολής. Το αποτέλεσμα ήταν μια από τις πιο τεχνολογικά προηγμένες εμφανίσεις, όπου η μόδα έγινε κυριολεκτικά μέρος του light show.

12. Ελένη Φουρέιρα (2018)

Η Ελένη Φουρέιρα εμφανίστηκε με fiery bodysuit καλυμμένο με παγιέτες, έντονη χορογραφία και δραματικό hair styling, φέρνοντας καθαρή pop star ενέργεια. Η εμφάνισή της θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές της Eurovision σύγχρονης εποχής.

13. Celine Dion (1988)

Η Celine Dion εμφανίστηκε για την Ελβετία με λευκό double-breasted blazer συνδυασμένο με tutu, δημιουργώντας μια avant-garde αντίθεση που έσπασε τα τότε στερεότυπα της Eurovision μόδας.

 

14. Måneskin (2021)

Οι Måneskin επανέφεραν το glam rock με Gucci αισθητική, στενά tailoring και έντονη gender-fluid εικόνα, αποδεικνύοντας ότι η Eurovision μπορεί ακόμα να γεννά παγκόσμιες fashion τάσεις.

H Αλεξία Λιναρδάκη στο Talk του MAD: «Το πιο δύσκολο ήταν να με δω όπως είμαι πραγματικά»

Όταν το «Thriller» ξαναγράφει ιστορία: Το ρεκόρ του Michael Jackson που κανείς δεν έχει καταφέρει

