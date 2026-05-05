Mad TV News 05.05.2026

H Αλεξία Λιναρδάκη στο Talk του MAD: «Το πιο δύσκολο ήταν να με δω όπως είμαι πραγματικά»

Από το YouTube και το πρώτο της TikTok μέχρι την αυτοπεποίθηση και τα hate comments, η δημιουργός περιεχομένου ανοίγεται για όλα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αλεξία Λιναρδάκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Talk to MAD του Mad TV και μίλησε για την πορεία της στον χώρο των social media, το TikTok περιεχόμενό της, τη σχέση της με το κοινό αλλά και τις προσωπικές της σκέψεις γύρω από την εικόνα, την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργία περιεχομένου σε μια απαιτητική digital εποχή.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενη στην αρχή της πορείας της, αποκάλυψε πως η ενασχόληση με τα social media δεν ήταν μια ξαφνική απόφαση, αλλά κάτι που υπήρχε πάντα μέσα της: «Πάντα μου άρεσε να ανοίγω την κάμερα και να μιλάω. Είτε αυτό ήταν μακιγιάζ, είτε μαγείρεμα, είτε οτιδήποτε δημιουργικό. Ήθελα να κάνω κάτι μόνη μου και να εκφράζομαι ελεύθερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Αλεξία μίλησε και για την πρώτη της προσπάθεια στο YouTube, η οποία δεν είχε την αναμενόμενη πορεία, αλλά αποτέλεσε σημαντικό βήμα για τη συνέχεια: «Είχα ξεκινήσει YouTube με μακιγιάζ, αλλά δεν πήγε όπως περίμενα. Το έκλεισα, όμως πάντα μου είχε μείνει το μικρόβιο των social media», σημείωσε.

Η ίδια εξήγησε πως η μετάβασή της στο TikTok ήρθε πιο φυσικά, σε μια περίοδο που ένιωσε πιο έτοιμη με τον εαυτό της: «Έλεγα ντρέπομαι, δεν είμαι έτοιμη. Μετά είχα θέμα με τα κιλά, δεν ένιωθα άνετα να εκτεθώ. Όταν έχασα κιλά και πήρα λίγο αυτοπεποίθηση, είπα πάμε και ό,τι γίνει», είπε.

Αναφερόμενη στο περιεχόμενο που δημιουργεί σήμερα, τόνισε πως το χιούμορ αποτελεί τον πυρήνα της δουλειάς της, αλλά χρειάζεται ισορροπία: «Το χιούμορ είναι το πιο δυνατό μου στοιχείο. Προσπαθώ όμως να μη γίνεται προσβλητικό. Το σκέφτομαι πριν το ανεβάσω, αλλά στο τέλος θέλω να μένω αυθεντική», εξήγησε.

Δεν έλειψε και η αναφορά στη σχέση της με το κοινό και τα σχόλια που δέχεται στα social media, όπου αποκάλυψε ότι προσπαθεί να μην επηρεάζεται αρνητικά: «Δεν δίνω βάση στα hate comments. Απαντάω πολλές φορές χιουμοριστικά και δεν τα παίρνω σοβαρά. Δεν αφήνω να με επηρεάζουν», ανέφερε.

Η συζήτηση πέρασε και στο κομμάτι της εικόνας και της αυτοπεποίθησης, όπου η ίδια μίλησε με ειλικρίνεια για τη δική της προσωπική διαδρομή: «Πολλοί έβλεπαν μια πολύ κοινωνική και χαρούμενη εικόνα, αλλά μέσα μου ένιωθα ένα κενό. Ήταν η άμυνά μου το χιούμορ», παραδέχτηκε.

Παράλληλα, τόνισε πως η αλλαγή στην εμφάνισή της δεν συνδέεται μόνο με την εικόνα αλλά κυρίως με τη λειτουργικότητα και την καθημερινότητά της: «Δεν είναι μόνο αισθητικό. Είναι ότι πλέον μπορώ να περπατήσω, να ταξιδέψω, να ζήσω πιο ελεύθερα την καθημερινότητά μου», είπε.

Τέλος, αναφερόμενη στο μέλλον των social media και της δημιουργίας περιεχομένου, ξεκαθάρισε πως βλέπει το influencing ως κανονική δουλειά, αλλά όχι ως μοναδική επαγγελματική επιλογή: «Είναι επάγγελμα όταν μπορείς να ζεις από αυτό. Αλλά δεν πρέπει να στηρίζεσαι μόνο σε αυτό για πάντα. Χρειάζεται και κάτι άλλο παράλληλα», σημείωσε.

Η Αλεξία Λιναρδάκη έκλεισε τη συνέντευξη με ένα πιο ανάλαφρο και αυθόρμητο παιχνίδι ερωτήσεων, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά το χαρακτηριστικό στοιχείο της: τον συνδυασμό ειλικρίνειας, χιούμορ και άμεσης επικοινωνίας με το κοινό της.

