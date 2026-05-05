Mad TV News 05.05.2026

Η Αλεξία Κεφαλά στο OK!: «Η επαφή με τον κόσμο είναι το πιο σημαντικό στο YouTube κανάλι μου»

Από το νέο της digital εγχείρημα μέχρι τις πιο αυθόρμητες απαντήσεις της, η Αλεξία Κεφαλά σε μια συνέντευξη γεμάτη ειλικρίνεια
Μαρία Χατζηγιάννη

Στην εκπομπή OK! με τον Θέμη Γεωργαντά και τη στήλη «Themis is Calling», η Αλεξία Κεφαλά βρέθηκε στην τηλεφωνική γραμμή και μίλησε σε ένα ιδιαίτερα χαλαρό και αυθόρμητο κλίμα, συνδυάζοντας επαγγελματικά νέα με πιο προσωπικές στιγμές και ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων που έφερε αρκετές απολαυστικές απαντήσεις.

Η συζήτηση στράφηκε γρήγορα στο νέο της εγχείρημα στο YouTube, το «Talk του Alex», το οποίο όπως είπε βασίζεται στη συμμετοχή του κοινού και στη διαμόρφωση του περιεχομένου μέσα από μηνύματα και ερωτήσεις. «Διαλέγουμε μαζί τις ενότητες, μου στέλνουν μηνύματα τι θέλουν να συζητήσουμε και σχεδόν πάντα επιλέγω αυτό που μου ζητάνε περισσότερο», ανέφερε, περιγράφοντας μια διαδικασία που της επιτρέπει να δημιουργεί πιο “ζωντανό” και διαδραστικό περιεχόμενο.

Η συνέντευξη πήρε πιο παιχνιδιάρικη τροπή όταν η Αλεξία συμμετείχε σε γρήγορο Q&A. Με ειλικρίνεια και χωρίς δισταγμό, περιέγραψε τον εαυτό της λέγοντας: «Προσαρμοστική, καχύποπτη και δίκαιη». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το παρατσούκλι της όταν ήταν μικρή ήταν «Μίσση», ενώ για το τι την εκνευρίζει περισσότερο σε κοντινό της πρόσωπο απάντησε με χιούμορ: «Οι λίγο τσαπατσούληδες».

Οι απαντήσεις της συνέχισαν στο ίδιο ύφος, με πιο προσωπικές και χαλαρές εξομολογήσεις. «Δεν αποχωρίζομαι ποτέ το κινητό μου», είπε χαρακτηριστικά, ενώ όταν ρωτήθηκε για την πιο «ένοχη απόλαυσή» της, απάντησε: «Κρύα nuggets από τα McDonald’s». Σε ερώτηση για το τι θεωρεί πιο σέξι πάνω της, ανέφερε: «Το βλέμμα μου», δείχνοντας μια πιο αυτοαναφορική και άμεση πλευρά της.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με ένα τελευταίο δίλημμα, όπου η Αλεξία κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στην Ιωάννα Τούνη και την Γαρυφαλλιά Καλλιφώνη. «Θα πω την Ιωάννα Τούνη, γιατί είμαστε πιο κοντά, αλλά και με τη Γαρυφαλλιά Καλλιφώνη έχω πολύ καλή σχέση», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιλογή ήταν καθαρά συγκυριακή.

