Η teen εκδοχή της Elle Woods στο νέο trailer του prequel του «Legally Blonde»

Το πρώτο trailer του «Elle» αποκαλύπτει τη νεανική ζωή της Elle Woods, τις δυσκολίες της εφηβείας και τη μεγάλη μετακόμιση που αλλάζει τα πάντα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Prime Video αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες και το επίσημο trailer της νέας σειράς «Elle», του prequel του δημοφιλούς «Legally Blonde», που εστιάζει στα νεανικά χρόνια της Elle Woods πριν από την είσοδό της στο Harvard. Η σειρά, παραγωγής Amazon MGM Studios και Hello Sunshine, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την 1η Ιουλίου, ενώ ήδη έχει εξασφαλίσει και δεύτερη σεζόν.

Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο 1995 και παρουσιάζει την Elle Woods ως μαθήτρια λυκείου, πολύ πριν εξελιχθεί στη γνωστή δυναμική δικηγόρο. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει η Lexi Minetree, η οποία υποδύεται μια έφηβη Elle που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις φιλίες, τους πρώτους έρωτες και τις δυσκολίες της εφηβικής ζωής.

Στο trailer βλέπουμε την Elle να αποχαιρετά την άνετη ζωή της στο ηλιόλουστο Bel-Air, όταν ο πατέρας της αναγκάζεται να μετακομίσει με την οικογένεια στο βροχερό Seattle λόγω επαγγελματικών αλλαγών. Η νέα πραγματικότητα φέρνει ανατροπές, αλλά και σημαντικά μαθήματα ζωής.

Η σειρά δημιουργήθηκε από τη Laura Kittrell, γνωστή από τις παραγωγές «High School» και «Insecure», ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση της Elle με τη μητέρα της. Μέσα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, η νεαρή ηρωίδα αρχίζει να διαμορφώνει τον χαρακτήρα που οι θεατές γνώρισαν και αγάπησαν στις κινηματογραφικές ταινίες.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Diane Raphael ως μητέρα της Elle, Eva, και ο Tom Everett Scott στον ρόλο του πατέρα της, Wyatt. Μαζί τους εμφανίζονται οι Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney και Zac Looker, ενώ σε επαναλαμβανόμενους ρόλους θα δούμε και τον James Van Der Beek.

Την παραγωγή υπογράφουν η Reese Witherspoon και η Lauren Neustadter μέσω της Hello Sunshine, ενώ τη σκηνοθεσία των δύο πρώτων επεισοδίων ανέλαβε ο Jason Moore, γνωστός από το «Pitch Perfect».

Η νέα σειρά φιλοδοξεί να συνδυάσει νοσταλγία, χιούμορ και εφηβικό δράμα, δίνοντας μια διαφορετική ματιά στην πορεία της Elle Woods πριν γίνει το απόλυτο pop culture σύμβολο.

Δάφνη Καραβοκύρη: Η μάχη με τη νευρική ανορεξία στα 15 και η στιγμή που αποφάσισε να σώσει τον εαυτό της

«Dance No More»: Το πιο αισθησιακό teaser της χρονιάς μόλις κυκλοφόρησε από τον Harry Styles

Το «Emily in Paris» μετακομίζει στην Ελλάδα – Το πρόγραμμα των γυρισμάτων
