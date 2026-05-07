Cinema 07.05.2026

Ο Guy Ritchie στα καλύτερά του: H νέα ταινία «In The Grey» έχει ανεβάσει τον πήχη

Εκρηκτική δράση, γρήγορο μοντάζ και ένα καστ γεμάτο βαριά ονόματα συνθέτουν την ταινία που ήδη συζητιέται πριν καν βγει στις αίθουσες
Πόπη Βασιλείου

Υπάρχουν κάποιες ταινίες δράσης που από το πρώτο κιόλας trailer καταλαβαίνεις ότι δεν θα περάσουν απαρατήρητες. Και το «In The Grey» του Guy Ritchie μοιάζει ακριβώς με μία από αυτές τις περιπτώσεις. Με γρήγορο ρυθμό, ένταση που δεν πέφτει σχεδόν ποτέ και εκείνο το χαρακτηριστικό κινηματογραφικό στιλ που έχει κάνει τον Βρετανό σκηνοθέτη να ξεχωρίζει εδώ και χρόνια, η νέα του ταινία φαίνεται έτοιμη να βάλει «φωτιά» στις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 14 Μαΐου.

Αν αγαπάς τις ταινίες που συνδυάζουν στιλιζαρισμένη δράση, αιχμηρούς διαλόγους, σκοτεινό χιούμορ και χαρακτήρες που κινούνται διαρκώς ανάμεσα στο σωστό και το επικίνδυνο, τότε το «In The Grey» είναι ήδη μία από τις πιο πολυαναμενόμενες πρεμιέρες της σεζόν. Και όχι άδικα. Ο Guy Ritchie επιστρέφει στο γνώριμο κινηματογραφικό του σύμπαν, εκεί όπου το χάος συναντά την απόλυτη ακρίβεια. Μετά από μια περίοδο έντονης δημιουργικότητας και projects όπως το «Young Sherlock», ο σκηνοθέτης δείχνει να επιστρέφει στις ρίζες που τον έκαναν διάσημο: γρήγορο μοντάζ, σκοτεινή ατμόσφαιρα, έξυπνες ανατροπές και χαρακτήρες που δεν ξέρεις ποτέ αν μπορείς να εμπιστευτείς.

Το μεγάλο «όπλο» της ταινίας, όμως, δεν είναι μόνο η σκηνοθεσία. Είναι και το cast. Ο Jake Gyllenhaal, ο Henry Cavill και η Eiza González πρωταγωνιστούν σε ένα action thriller που μοιάζει να έχει σχεδιαστεί για να κρατά τον θεατή συνεχώς σε εγρήγορση. Μαζί τους βρίσκεται και η Rosamund Pike, ενώ το ensemble συμπληρώνουν ο Kristofer Hivju και ο βραβευμένος με Όσκαρ Fisher Stevens.

Η υπόθεση του «In The Grey» κινείται γύρω από μια μυστική ομάδα επίλεκτων πρακτόρων που δρα αθέατα μέσα στους κύκλους της παγκόσμιας ελίτ. Με πρόσβαση σε υπερσύγχρονη τεχνολογία, προηγμένο εξοπλισμό και στρατηγική ευφυΐα, αναλαμβάνουν μια σχεδόν αδύνατη αποστολή: να ανακτήσουν μια περιουσία δισεκατομμυρίων από έναν αδίστακτο μεγιστάνα. Αυτό που αρχικά μοιάζει με μια οργανωμένη ληστεία υψηλού επιπέδου, μετατρέπεται γρήγορα σε έναν επικίνδυνο πόλεμο εξαπάτησης, επιβίωσης και συνεχών ανατροπών. Στο «In The Grey» κανείς δεν είναι πραγματικά ασφαλής και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

https://www.instagram.com/inthegreyfilm/

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Από τη μία ο Bronco, που υποδύεται ο Jake Gyllenhaal, ένας εκρηκτικός και αλαζονικός Αμερικανός ειδικός στα όπλα. Από την άλλη ο Sid του Henry Cavill, πιο ψύχραιμος και υπολογιστικός, αλλά εξίσου επικίνδυνος. Ανάμεσά τους, η ηγετική παρουσία της Eiza González φαίνεται πως θα καθορίσει πολλές από τις ισορροπίες της αποστολής.

Το «In The Grey» φαίνεται πως θα είναι μια κινηματογραφική εμπειρία γεμάτη ένταση, αδρεναλίνη και συνεχείς ανατροπές. Και αν τελικά καταφέρει να ισορροπήσει σωστά ανάμεσα στη δράση, το στιλ και το χιούμορ, τότε ίσως μιλάμε ήδη για μία από τις πιο δυνατές εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς.

