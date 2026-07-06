Pivot! Τα «Φιλαράκια» επέστρεψαν στο Netflix και το binge-watching ξεκινά ξανά

Με μια ματιά Τα «Φιλαράκια» επέστρεψαν στο Netflix μετά από απουσία.

Η σειρά έγινε αμέσως δημοφιλής, φτάνοντας στο Top 10 της Ελλάδας.

Και οι 10 κύκλοι είναι διαθέσιμοι με ελληνικούς υπότιτλους.

Η σειρά είναι πλέον διαθέσιμη και στο Netflix, και στο HBO Max. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νιώθεις ότι η καθημερινότητά σου είχε ένα… κενό τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, έχουμε την καλύτερη είδηση για να το γεμίσεις. Μετά από μια παύση που μας φάνηκε αιώνια, κάτι σαν το περιβόητο «break» του Ross και της Rachel, τα αγαπημένα μας «Φιλαράκια» είναι και πάλι εδώ. Το Netflix, με μια κίνηση-ματ που ξάφνιασε ευχάριστα τους πάντες, έκανε την πολυαναμενόμενη «μεταγραφή» και πρόσθεσε ξανά τη θρυλική σειρά στον κατάλογό του.

Θυμάσαι τις 30 Δεκεμβρίου του 2024, όταν η σειρά αποχαιρέτησε τους συνδρομητές της πλατφόρμας, αφήνοντας εκατομμύρια fans «ορφανούς» από τις καθημερινές δόσεις γέλιου στο Central Perk; Ευτυχώς, η απουσία αυτή έλαβε τέλος. Παρόλο που τα Friends συνέχισαν να φιλοξενούνται στο HBO Max και το VodafoneTV, η επιστροφή τους στο «σπίτι» του Netflix ήταν αυτό που χρειαζόμασταν για να ξεκινήσουμε το απόλυτο binge-watching.

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Στην κορυφή από την πρώτη στιγμή

Η δυναμική της σειράς παραμένει ακλόνητη. Από τη στιγμή που έγινε η προσθήκη, τα Φιλαράκια εκτοξεύτηκαν αμέσως στο Top 10 της Ελλάδας, αποδεικνύοντας ότι, όσο κι αν περνούν τα χρόνια, το χιούμορ της Rachel, της Monica, της Phoebe, του Joey, του Chandler και του Ross παραμένει διαχρονικό. Και οι 10 κύκλοι είναι ήδη διαθέσιμοι, πλήρως εξοπλισμένοι με ελληνικούς υπότιτλους, έτοιμοι να μας συντροφεύσουν στις χαλαρές μας στιγμές.

Friends is back on Netflix! The hit sitcom has made a surprise return to most regions around the world today, July 2nd. Find out where you can stream the Central Perk crew again. ☕️https://t.co/mv6Qrdgevm pic.twitter.com/0BIYzSmvAi — What’s on Netflix (@whatonnetflix) July 2, 2026

Γιατί τα αγαπάμε ακόμα;

Όταν η σειρά έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 1994, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα γινόταν ένα παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο. Για μια δεκαετία, μέχρι το 2004, η Jennifer Aniston, η Courteney Cox, η Lisa Kudrow, ο Matt LeBlanc, ο Matthew Perry και ο David Schwimmer μας έμαθαν τι σημαίνει πραγματική φιλία στη Νέα Υόρκη.

Η συνταγή της επιτυχίας τους; Η απλότητα. Έξι φίλοι που προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην καριέρα, τις σχέσεις και τα απρόοπτα της ζωής στο Μανχάταν, δημιουργώντας στιγμές που έχουμε αποστηθίσει.

Το αποτέλεσμα; Τώρα έχεις διπλή επιλογή, καθώς τα Φιλαράκια είναι διαθέσιμα τόσο στο Netflix όσο και στο HBO Max. Εσύ, σε ποιο επεισόδιο σκοπεύεις να κάνεις το επόμενο re-watch;

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