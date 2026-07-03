Όμιλος Armani: Επίσημη αποστασιοποίηση από τη νέα βιογραφική ταινία για τον σχεδιαστή

Με μια ματιά
- Ο Όμιλος Armani αποστασιοποιείται επίσημα από τη νέα βιογραφική ταινία για τον Giorgio Armani.
- Η εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει εμπλακεί, εγκρίνει ή στηρίξει την παραγωγή της ταινίας.
- Η ταινία, με τίτλο «Armani: The King of Fashion», δεν χαίρει της υποστήριξης της οικογένειας ή της εταιρείας.
- Η αποστασιοποίηση έρχεται μετά την ανάληψη της σκηνοθεσίας από τον Bille August.
Σε μια κίνηση που ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τις κινηματογραφικές παραγωγές που αφορούν το όνομά του, ο Όμιλος Armani πήρε επίσημα αποστάσεις από τη νέα βιογραφική ταινία που ετοιμάζεται για τη ζωή του Giorgio Armani. Με μια αυστηρή ανακοίνωση, ο οίκος διευκρίνισε ότι το περιβάλλον του σχεδιαστή δεν έχει καμία εμπλοκή στο εγχείρημα, εκφράζοντας την πλήρη αποστασιοποίησή του από την πρωτοβουλία των δημιουργών.
Η διοίκηση του Ομίλου, μέσω γραπτής δήλωσης που εστάλη στο Deadline, θέλησε να προλάβει τις εξελίξεις, τονίζοντας ότι η ταινία με τίτλο «Armani: The King of Fashion» δεν χαίρει της υποστήριξης της οικογένειας ή της εταιρείας. «Παρότι γνωρίζει την ύπαρξη του πρότζεκτ, ο Όμιλος Armani δεν έχει εμπλακεί ποτέ στην πρωτοβουλία, ούτε έχει εγκρίνει, στηρίξει ή συμμετάσχει στην ανάπτυξη ή την παραγωγή της. Ως εκ τούτου, η εταιρεία θεωρεί ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το πρότζεκτ και αποστασιοποιείται τόσο από τους συντελεστές όσο και από το περιεχόμενό του», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.
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Το παρασκήνιο της παραγωγής
Η αντίδραση του οίκου ήρθε λίγο μετά την είδηση ότι ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Bille August, βραβευμένος δύο φορές με Χρυσό Φοίνικα, ανέλαβε το τιμόνι της σκηνοθεσίας. Την παραγωγή του φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος έχει αναλάβει ο Andrea Iervolino (γνωστός από την ταινία Ferrari), ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του Bobby Moresco, ο οποίος είχε κερδίσει Όσκαρ για το «Crash».
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ταινία φιλοδοξεί να καταγράψει την εντυπωσιακή πορεία του Giorgio Armani, από τα πρώτα του βήματα μέχρι την κορυφή της παγκόσμιας μόδας, ακολουθώντας τη διαδρομή της προσωπικής και επαγγελματικής του εξέλιξης.
Η παρακαταθήκη του «Βασιλιά» της μόδας
Η είδηση της βιογραφικής ταινίας έρχεται λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Giorgio Armani τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε ηλικία 91 ετών, λόγω ηπατικής ανεπάρκειας. Ο εμβληματικός σχεδιαστής, που άλλαξε τον τρόπο που ντυνόμαστε, υπήρξε πάντα προσεκτικός με τη δημόσια εικόνα του.
Ενώ στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με μεγάλους δημιουργούς, όπως ο Martin Scorsese για μια μικρού μήκους ταινία το 2015, φαίνεται πως ο οικογενειακός του κύκλος επιθυμεί πλέον να διαφυλάξει την ιστορία του με τους δικούς του όρους, μακριά από μη εξουσιοδοτημένες κινηματογραφικές προσεγγίσεις.
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