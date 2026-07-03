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Screen News 03.07.2026

Όμιλος Armani: Επίσημη αποστασιοποίηση από τη νέα βιογραφική ταινία για τον σχεδιαστή

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Με επίσημη ανακοίνωση, ο Όμιλος Armani δηλώνει πως δεν στηρίζει ούτε συμμετέχει στη νέα κινηματογραφική βιογραφία για τον Giorgio Armani
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Όμιλος Armani αποστασιοποιείται επίσημα από τη νέα βιογραφική ταινία για τον Giorgio Armani.
  • Η εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει εμπλακεί, εγκρίνει ή στηρίξει την παραγωγή της ταινίας.
  • Η ταινία, με τίτλο «Armani: The King of Fashion», δεν χαίρει της υποστήριξης της οικογένειας ή της εταιρείας.
  • Η αποστασιοποίηση έρχεται μετά την ανάληψη της σκηνοθεσίας από τον Bille August.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια κίνηση που ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τις κινηματογραφικές παραγωγές που αφορούν το όνομά του, ο Όμιλος Armani πήρε επίσημα αποστάσεις από τη νέα βιογραφική ταινία που ετοιμάζεται για τη ζωή του Giorgio Armani. Με μια αυστηρή ανακοίνωση, ο οίκος διευκρίνισε ότι το περιβάλλον του σχεδιαστή δεν έχει καμία εμπλοκή στο εγχείρημα, εκφράζοντας την πλήρη αποστασιοποίησή του από την πρωτοβουλία των δημιουργών.

Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Giorgio Armani σε επίσημη εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η διοίκηση του Ομίλου, μέσω γραπτής δήλωσης που εστάλη στο Deadline, θέλησε να προλάβει τις εξελίξεις, τονίζοντας ότι η ταινία με τίτλο «Armani: The King of Fashion» δεν χαίρει της υποστήριξης της οικογένειας ή της εταιρείας. «Παρότι γνωρίζει την ύπαρξη του πρότζεκτ, ο Όμιλος Armani δεν έχει εμπλακεί ποτέ στην πρωτοβουλία, ούτε έχει εγκρίνει, στηρίξει ή συμμετάσχει στην ανάπτυξη ή την παραγωγή της. Ως εκ τούτου, η εταιρεία θεωρεί ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το πρότζεκτ και αποστασιοποιείται τόσο από τους συντελεστές όσο και από το περιεχόμενό του», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

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Το παρασκήνιο της παραγωγής

Η αντίδραση του οίκου ήρθε λίγο μετά την είδηση ότι ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Bille August, βραβευμένος δύο φορές με Χρυσό Φοίνικα, ανέλαβε το τιμόνι της σκηνοθεσίας. Την παραγωγή του φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος έχει αναλάβει ο Andrea Iervolino (γνωστός από την ταινία Ferrari), ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του Bobby Moresco, ο οποίος είχε κερδίσει Όσκαρ για το «Crash».

Giorgio Armani
https://www.instagram.com/giorgioarmani?igsh=MWRjMDZhM2syMms3NA==

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ταινία φιλοδοξεί να καταγράψει την εντυπωσιακή πορεία του Giorgio Armani, από τα πρώτα του βήματα μέχρι την κορυφή της παγκόσμιας μόδας, ακολουθώντας τη διαδρομή της προσωπικής και επαγγελματικής του εξέλιξης.

Η παρακαταθήκη του «Βασιλιά» της μόδας

Η είδηση της βιογραφικής ταινίας έρχεται λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Giorgio Armani τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε ηλικία 91 ετών, λόγω ηπατικής ανεπάρκειας. Ο εμβληματικός σχεδιαστής, που άλλαξε τον τρόπο που ντυνόμαστε, υπήρξε πάντα προσεκτικός με τη δημόσια εικόνα του.

Giorgio Armani
https://www.instagram.com/giorgioarmani?igsh=MWRjMDZhM2syMms3NA==

Ενώ στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με μεγάλους δημιουργούς, όπως ο Martin Scorsese για μια μικρού μήκους ταινία το 2015, φαίνεται πως ο οικογενειακός του κύκλος επιθυμεί πλέον να διαφυλάξει την ιστορία του με τους δικούς του όρους, μακριά από μη εξουσιοδοτημένες κινηματογραφικές προσεγγίσεις.

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Giorgio Armani ΤΑΙΝΙΑ
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