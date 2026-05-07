6 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες – Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ της Billie Eilish στις αίθουσες

Η κινηματογραφική εβδομάδα φέρνει 6 διαφορετικές πρεμιέρες που κινούνται από το horror και το animation μέχρι μεγάλες μουσικές παραγωγές και blockbuster επιστροφές

Οι 6 πρεμιέρες στον κινηματογράφο που έρχονται σήμερα, 7 Μαΐου, γεμίζουν τις αίθουσες με ένα από τα πιο πολυσυλλεκτικά κινηματογραφικά προγράμματα της περιόδου, δίνοντάς σου την αίσθηση ότι αυτή η εβδομάδα έχει κάτι για κάθε διάθεση και κάθε θεατή. Από έντονο τρόμο και καταιγιστική δράση μέχρι μουσικά events που μοιάζουν με εμπειρία μεγάλης σκηνής και animated περιπέτειες γεμάτες φαντασία, το σινεμά αυτή την εβδομάδα δεν λειτουργεί απλώς ως έξοδος, αλλά ως ολοκληρωμένη εμπειρία.

Κάθε ταινία φέρνει και έναν διαφορετικό κόσμο, μια διαφορετική ενέργεια και μια ξεχωριστή αφορμή για να καθίσεις στη σκοτεινή αίθουσα και να αφεθείς στην ιστορία της μεγάλης οθόνης. Είναι από εκείνες τις εβδομάδες που το σινεμά δεν περιορίζεται σε μία επιλογή, αλλά σου ανοίγει έξι διαφορετικές πόρτες για να διαλέξεις πού θέλεις να ταξιδέψεις.

1. «Partir un Jour» (Θα Φύγω μια Μέρα)

Η Σεσίλ, μια ανερχόμενη σεφ, ετοιμάζεται να ανοίξει το δικό της εστιατόριο στο Παρίσι, όταν αναγκάζεται να επιστρέψει στο πατρικό της λόγω οικογενειακού ζητήματος. Εκεί, ανάμεσα στις γεύσεις της επαρχίας και τις αναμνήσεις του παρελθόντος, συναντά ξανά τον εφηβικό της έρωτα και αρχίζει να επαναξιολογεί τη ζωή της και τις επιλογές της.

2. «Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour»

Ένα μουσικό ντοκιμαντέρ που φέρνει στη μεγάλη οθόνη την παγκόσμια περιοδεία της Billie Eilish, σε σκηνοθεσία του James Cameron. Η ταινία επιχειρεί να μετατρέψει τη συναυλιακή εμπειρία σε κινηματογραφικό γεγονός, συνδυάζοντας live ενέργεια και τεχνολογικά προηγμένη σκηνοθεσία.

3. «Hokum»

Ο συγγραφέας Ομ Μπάουμαν επιστρέφει σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο της ιρλανδικής υπαίθρου για να σκορπίσει τις στάχτες των γονιών του, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα περιβάλλον γεμάτο παράξενους ενοίκους και σκοτεινά μυστικά. Ένα ψυχολογικό θρίλερ που εξελίσσεται σε ατμόσφαιρα διαρκούς έντασης και μυστηρίου.

4. «Mortal Kombat II»

Ο Τζόνι Κέιτζ και οι σύμμαχοί του επιστρέφουν για τη μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στον Σάο Καν, που απειλεί το Earthrealm. Η ταινία συνεχίζει την κινηματογραφική μεταφορά του γνωστού video game με ακόμη πιο εντυπωσιακές σκηνές μάχης και φανταστική δράση.

5. «The Sheep Detectives (Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ)»

Σε ένα αγρόκτημα, ένα κοπάδι προβάτων αποφασίζει να λύσει ένα μυστήριο, μετατρέποντας την καθημερινότητά τους σε αστυνομική περιπέτεια. Ο Hugh Jackman και ο Patrick Stewart επιστρέφουν μαζί στο ίδιο καστ σε μια κωμική και απρόβλεπτη ιστορία που συνδυάζει χιούμορ και περιπέτεια.

6. «That Time I Got Reincarnated as a Slime – The Movie: Tears of the Blue Sea»

Το δημοφιλές anime σύμπαν επιστρέφει με μια νέα κινηματογραφική ιστορία που γεφυρώνει τις σεζόν της σειράς. Ο Ριμούρου και οι σύντροφοί του βρίσκονται σε μια νέα περιπέτεια σε ένα μυστηριώδες νησί, με φόντο τη θάλασσα και νέες απειλές που αλλάζουν τις ισορροπίες.

Η κινηματογραφική εβδομάδα της 7ης Μαΐου προσφέρει ένα από τα πιο ποικιλόμορφα προγράμματα της σεζόν, δίνοντάς σου την ευκαιρία να διαλέξεις ανάμεσα σε εντελώς διαφορετικούς κόσμους και κινηματογραφικές εμπειρίες.

