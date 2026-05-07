Η Khloé Kardashian περιγράφει τον πανικό που έζησε μετά από ουσίες στο Coachella

Η Khloé Kardashian μίλησε ανοιχτά για τη στιγμή που κατανάλωσε κατά λάθος ναρκωτικές ουσίες στο Coachella και περιέγραψε τον πανικό που βίωσε
Η Khloe Kardashian αποκάλυψε μια ανατριχιαστική εμπειρία που έζησε πριν από περίπου 10 χρόνια, το 2016, όταν κατανάλωσε κατά λάθος ναρκωτικές ουσίες στο φεστιβάλ Coachella. Η τηλεπερσόνα μοιράστηκε αυτή την προσωπική της ιστορία μέσω του podcast της, «Khloé in Wonderland», περιγράφοντας πώς βρέθηκε σε μια κατάσταση που δεν μπορούσε να κατανοήσει πλήρως.

Η 41χρονη εξήγησε ότι δεν πιστεύει πως κάποιος τη νάρκωσε σκόπιμα. Αντίθετα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Δεν νομίζω ότι κάποιος με νάρκωσε επίτηδες. Νομίζω απλώς ότι ήμουν η χαζή της υπόθεσης και δεν είχα καταλάβει ότι όλοι ήταν υπό την επήρεια ουσιών».

Οι λεπτομέρειες της τρομακτικής εμπειρίας

Η Khloe Kardashian θυμήθηκε ότι ήπιε έναν χυμό και λίγο αργότερα άρχισε να αισθάνεται «πολύ περίεργα», χωρίς να μπορεί να εντοπίσει την αιτία. «Κανείς δεν θέλει να αισθάνεται έτσι και να μην ξέρει γιατί», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η όλη εμπειρία της στο φεστιβάλ ήταν μόνο δυσάρεστη. Ενώ οι γύρω της φαινόταν να έχουν πλήρη επίγνωση της κατάστασης, η ίδια προσπαθούσε να διαχειριστεί τον πανικό της. Αποκάλυψε μάλιστα ότι κλείστηκε για ώρες σε μια τουαλέτα, προκαλώντας τις διαμαρτυρίες άλλων παρευρισκομένων. «Ήμουν τόσο φοβισμένη μέσα στο κεφάλι μου. Δεν κατάλαβα τι είχε συμβεί παρά μόνο αφού πέρασε όλο αυτό», παραδέχτηκε η Kardashian.

Η προηγούμενη σύλληψη

Στο ίδιο podcast, η τηλεπερσόνα αναφέρθηκε επίσης σε ένα άλλο περιστατικό από το παρελθόν της: τη σύλληψή της το 2007 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Τότε, όπως εξήγησε, δεν είχε συνειδητοποιήσει την σοβαρότητα της κατάστασης και ότι θα μπορούσε να οδηγηθεί στη φυλακή. Τελικά, η Kardashian πέρασε λίγες ώρες στη φυλακή το 2008, μετά από παραβίαση των όρων της αναστολής της, περιγράφοντας κι αυτή την εμπειρία ως ιδιαίτερα τρομακτική.

«Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά» – Η Jane Fonda αποχαιρετά τον Ted Turner
Πέθανε ο Ted Turner – Το τέλος μιας εποχής στην παγκόσμια ενημέρωση
Η «αιφνιδιαστική» απάντηση της Νατάσσας Μποφίλιου για τη Eurovision και τον Ακύλα
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το beauty project με τον Brad Pitt που φέρνει ανατροπές στην Ελλάδα
Ο λόγος που όλοι κοίταζαν το ρολόι του Dwayne Johnson στο Met Gala 2026
Ο James Hetfield έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» και δήλωσε «έτοιμος να ροκάρει»
«Δεν υπάρχει καμία πικρία» – Όσα είπε ο Δημήτρης Σκουλός για τη σχέση του με τη Βίκυ Καγιά
Kylie Jenner και Timothée Chalamet απαντούν στις φήμες για εντάσεις με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο
«7 χρόνια μετά» – Η τρυφερή ανάρτηση της Meghan Markle για τα γενέθλια του γιου της
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

