Celeb World 06.05.2026

Πώς η συγκινητική εξομολόγηση της Billie Eilish ανοίγει τον διάλογο για το σύνδρομο Τουρέτ

Η Billie Eilish μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της με το σύνδρομο Τουρέτ και για το πώς διαχειρίζεται τα συμπτώματα στην καθημερινότητά της
Ειρήνη Στόφυλα

Σε μια ειλικρινή και ιδιαίτερα αποκαλυπτική συζήτηση στο podcast «Good Hang», η Billie Eilish άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για τη ζωή της με το σύνδρομο Τουρέτ. Η 24χρονη pop star περιέγραψε με απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο πώς η συγκεκριμένη νευρολογική διαταραχή επηρεάζει την καθημερινότητά της. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια κατάσταση που εξακολουθεί να παρεξηγείται από πολλούς.

Η ίδια ανέφερε πως καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να περιορίζει τα τικ της όταν βρίσκεται σε δημόσιες εμφανίσεις ή συνεντεύξεις. Όπως είπε, «κάνω ό,τι μπορώ για να τα καταπιέσω συνεχώς», ενώ μόλις βρίσκεται μόνη της, αφήνει το σώμα της να εκφραστεί χωρίς περιορισμούς. Παράλληλα, σημείωσε ότι για την ίδια αυτή η διαδικασία είναι εξαντλητική, ακόμη κι αν δεν είναι πάντα ορατή στους άλλους.

Η Billie Eilish στάθηκε επίσης στην έλλειψη κατανόησης γύρω από το σύνδρομο, λέγοντας πως όταν παρουσιάζει τικ, αρκετοί άνθρωποι ανησυχούν ή ρωτούν αν είναι καλά. Για την ίδια όμως, αυτά τα συμπτώματα αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς της και δεν τα αντιλαμβάνεται πάντα συνειδητά. Όπως τόνισε, η άγνοια του κόσμου γύρω από το Τουρέτ μπορεί να γίνει ιδιαίτερα απογοητευτική για όσους το βιώνουν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια μιλά ανοιχτά για τη συγκεκριμένη κατάσταση, καθώς είχε αναφερθεί σε αυτή και στο παρελθόν, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια σειρά από ακούσιες κινήσεις και ήχους που δεν μπορεί να ελέγξει πλήρως. Τα τικ της, όπως είπε, μπορεί να είναι διακριτικά, όπως κινήσεις στο πρόσωπο ή στους μυς, αλλά παραμένουν καθημερινή πρόκληση για εκείνη.

Το σύνδρομο Τουρέτ είναι μια νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ακούσια τικ, δηλαδή επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή ήχους που δεν μπορούν να ελεγχθούν συνειδητά. Δεν είναι επικίνδυνο για τη ζωή, αλλά μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα και την ψυχολογία του ατόμου, ειδικά όταν δεν υπάρχει κατανόηση από το περιβάλλον. Όπως φαίνεται και μέσα από την εμπειρία της Billie Eilish, τα συμπτώματα μπορεί να είναι «αόρατα» για τους άλλους, όμως για το ίδιο το άτομο είναι συνεχώς παρόντα και συχνά κουραστικά. Η δική της εξομολόγηση βοηθά στο να γίνει πιο γνωστό και κατανοητό ένα ζήτημα που πολλοί εξακολουθούν να παρεξηγούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Billie Eilish παραμένει μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες της γενιάς της, έχοντας καταφέρει από πολύ νεαρή ηλικία να καθιερωθεί παγκοσμίως. Με τραγούδια όπως το «Ocean Eyes» και το πολυβραβευμένο άλμπουμ της, έχει διαμορφώσει μια ξεχωριστή πορεία στη σύγχρονη pop σκηνή, συνδυάζοντας καλλιτεχνική ταυτότητα και προσωπική έκφραση.

