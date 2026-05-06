Celeb News 06.05.2026

Blake Lively: Tο video από το Met Gala που δίχασε το διαδίκτυο

Η Blake Lively έγινε viral στο Met Gala 2026, με ένα βίντεο που προκάλεσε συζητήσεις για τη συμπεριφορά της στο κόκκινο χαλί
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι χρήστες των social media δεν μπορούν να καταλήξουν αν η συμπεριφορά της Blake Lively στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026 ήταν αυταρχική ή απλώς μια πιο οργανωτική, αρχηγική στιγμή. Ένα βίντεο που έγινε viral δείχνει τη σταρ να ανεβαίνει τα εμβληματικά σκαλιά του Costume Institute φορώντας ένα εντυπωσιακό archival φόρεμα Atelier Versace, τραβώντας αμέσως τα βλέμματα.

Στο ίδιο στιγμιότυπο, η Blake Lively γυρίζει πίσω προς την ομάδα της για να διορθώσει τον τρόπο που κρατούν την εντυπωσιακή ουρά του φορέματός της, μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο ξάδερφός της, William McAlpin. Με χαμόγελο, φαίνεται να τους δίνει οδηγίες ώστε η ουρά να «στρωθεί» σωστά όσο εκείνη συνεχίζει την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί. Η εικόνα αυτή ήταν αρκετή για να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media.

Viral debate γύρω από τη συμπεριφορά της

«Αυταρχική ή απλώς επαγγελματίας;» ήταν το ερώτημα που κυριάρχησε στα σχόλια, με αρκετούς χρήστες να κατηγορούν τη Lively ότι είχε «mean girl energy», υποστηρίζοντας πως φάνηκε να δίνει εντολές στους συνεργάτες της. Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι φωνές που την υπερασπίστηκαν έντονα, εξηγώντας ότι πιθανότατα απλώς καθοδηγούσε ανθρώπους που είχαν προσληφθεί για να τη βοηθήσουν με το look της στο red carpet.

«Δεν είναι αγενής, απλώς δίνει οδηγίες», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος τόνισε πως η κριτική που δέχεται αποκαλύπτει μισογυνιστικά στερεότυπα, καθώς μια γυναίκα που ηγείται μιας κατάστασης συχνά παρερμηνεύεται πιο εύκολα από έναν άνδρα σε αντίστοιχη θέση.

Η εμφάνιση και το προσωπικό της πλαίσιο

Η εμφάνιση της Lively στο Met Gala είχε και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η ίδια είχε απουσιάσει από το event τα τελευταία χρόνια μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της με τον Ryan Reynolds. Σε πρόσφατες δηλώσεις της είχε αναφέρει ότι κάθε δημόσια εμφάνιση αποτελεί για εκείνη μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού της, ανάλογα με τη φάση ζωής στην οποία βρίσκεται.

Παράλληλα, η ηθοποιός είχε μόλις κλείσει μια έντονη νομική διαμάχη που σχετιζόταν με την ταινία «It Ends With Us», γεγονός που είχε τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας. Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για το πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να ισορροπεί ανάμεσα στην επαγγελματική της εικόνα και την προσωπική της ζωή.

Μια στιγμή που έγινε μεγαλύτερη από το ίδιο το look

Το περιστατικό στο κόκκινο χαλί κατέληξε να συζητιέται περισσότερο από το ίδιο το φόρεμα, δείχνοντας για ακόμη μια φορά πόσο εύκολα μια σύντομη στιγμή μπορεί να μετατραπεί σε διαδικτυακό debate. Άλλοι είδαν μια γυναίκα που απλώς φρόντιζε την εικόνα της με επαγγελματισμό και άλλοι μια πιο αυστηρή συμπεριφορά που δεν πέρασε απαρατήρητη.

