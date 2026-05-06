Η τρυφερή εξομολόγηση της Ανδρομάχης και οι σκέψεις για δεύτερο παιδί με τον Γιώργο Λιβάνη

Η Ανδρομάχη μίλησε στο «The 2night Show» για τη μητρότητα και τη ζωή της με τον Γιώργο Λιβάνη, ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να αποκτήσουν δεύτερο παιδί

Η Ανδρομάχη βρέθηκε καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2night Show», σε ένα επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 5 Μαΐου 2026, και μίλησε ανοιχτά για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή. Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη μητρότητα, στη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη, αλλά και στην καλλιτεχνική της πορεία που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε σταθερά ανοδική τροχιά. Παράλληλα αποκάλυψε πως, παρά το γεγονός ότι απολαμβάνει τη μητρότητα, θα ήθελε στο μέλλον να αποκτήσει και δεύτερο παιδί.

Μιλώντας πιο προσωπικά για τον γιο της, η Ανδρομάχη περιέγραψε πόσο βαθιά έχει αλλάξει τη ζωή της η μητρότητα, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα μοναδικό συναίσθημα που δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Όπως είπε, ο μικρός είναι πλέον 19 μηνών και η ίδια βιώνει καθημερινά τη χαρά του να τον βλέπει να μεγαλώνει, ενώ σημείωσε ότι τόσο εκείνη όσο και ο Γιώργος Λιβάνης έζησαν την εγκυμοσύνη με ηρεμία και χαρά. Επίσης ανέφερε ότι δεν είναι άνθρωπος που αγχώνεται εύκολα, επιλέγοντας να δίνει βάρος μόνο σε ό,τι αφορά την υγεία.

Στη συνέχεια μίλησε για το πώς θα ήθελε να προχωρήσει η οικογένειά της, αποκαλύπτοντας ότι με τον σύζυγό της σκέφτονται πολύ σοβαρά την απόκτηση δεύτερου παιδιού, αν και εκείνη θέλει πρώτα να επικεντρωθεί λίγο περισσότερο στην καριέρα της. Όπως είπε, ιδανικά θα ήθελε να περάσει περίπου ένας χρόνος πριν έρθει ένα νέο μωρό, χωρίς όμως να αποκλείει τίποτα, αφήνοντας τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά.





Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναδρομή στη γνωριμία της με τον Γιώργο Λιβάνη, την οποία περιέγραψε με χιούμορ και ειλικρίνεια. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2018 στο Fantasia, όπου εργάζονταν σε διπλανά καμαρίνια, αρχικά ως φίλοι χωρίς ερωτικό ενδιαφέρον. Όπως αποκάλυψε, η σχέση τους άλλαξε σταδιακά, όταν άρχισαν να βλέπουν διαφορετικά ο ένας τον άλλον, με την ίδια να παραδέχεται ότι αρχικά αιφνιδιάστηκε όταν ο Γιώργος της εξέφρασε τα συναισθήματά του.





Η τραγουδίστρια δεν δίστασε να περιγράψει και πιο προσωπικές στιγμές της σχέσης τους, λέγοντας με χιούμορ πως η μετάβαση από τη φιλία στον έρωτα ήρθε ξαφνικά και έντονα, οδηγώντας τελικά και στον γάμο τους, σε μια παραμυθένια τελετή που συγκέντρωσε αγαπημένα τους πρόσωπα. Παράλληλα μίλησε και για την επαγγελματική της διαδρομή, τονίζοντας ότι από την αρχή ακολούθησε το όνειρό της με αποφασιστικότητα, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι πολλές φορές προχωρούσε χωρίς ξεκάθαρο πλάνο.

Σήμερα, η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης απολαμβάνουν την οικογενειακή τους ζωή, έχοντας δημιουργήσει μια δυνατή σχέση που ξεκίνησε από τη φιλία και εξελίχθηκε σε βαθιά αγάπη. Η ίδια δείχνει να ισορροπεί ανάμεσα στη μητρότητα και την καριέρα της, με στόχο να συνεχίσει τη μουσική της πορεία, ενώ παράλληλα ζει μια από τις πιο όμορφες φάσεις της προσωπικής της ζωής.

