Celeb World 06.05.2026

Η ατάκα της Δανάης Μπάρκα που άνοιξε συζήτηση για τις σχέσεις – «Παναγία μου, ας με χωρίσει»

Η Δανάη Μπάρκα μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον Φάνη Μπότση και τον επικείμενο γάμο τους, ενώ αναφέρθηκε σε παλιότερες σχέσεις της
Ειρήνη Στόφυλα

Η Δανάη Μπάρκα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα γεμάτη και έντονη περίοδο, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς ετοιμάζεται για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στις «Rainbow Mermaids», μίλησε ανοιχτά για τη σχέση τους, αλλά και για σκέψεις που είχε στο παρελθόν σχετικά με χωρισμούς και δύσκολες καταστάσεις στις σχέσεις της. Παράλληλα, δεν δίστασε να αναφερθεί σε στιγμές που ένιωθε ότι δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί το τέλος μιας σχέσης.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός αποκάλυψε πως σε ορισμένες περιπτώσεις είχε φτάσει στο σημείο να εύχεται ο σύντροφός της να της ζητήσει εκείνος τον χωρισμό, ώστε να αποφύγει η ίδια τη δύσκολη συζήτηση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπήρχαν στιγμές που σκεφτόταν «Παναγία μου, ας με χωρίσει», περιγράφοντας με ειλικρίνεια την ψυχολογική πίεση που ένιωθε τότε.

Αναφέρθηκε επίσης σε μια περίοδο συνεργασίας της με την Έλενα Κατραβά, κατά την οποία βρισκόταν σε μια αρκετά φορτισμένη συναισθηματικά φάση της ζωής της. Όπως περιέγραψε, μέσα στην καθημερινή ροή της δουλειάς τους υπήρχαν συζητήσεις όπου εξέφραζε αυτές τις σκέψεις και τις ανησυχίες της για τις σχέσεις της. Ήταν μια περίοδος που, όπως φαίνεται, προσπαθούσε να διαχειριστεί πιο δύσκολα συναισθήματα και προσωπικά διλήμματα παράλληλα με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.


Σήμερα, όπως όλα δείχνουν, εκείνες οι δύσκολες φάσεις ανήκουν στο παρελθόν, καθώς η ίδια ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα στη ζωή της. Ο γάμος με τον Φάνη Μπότση έχει προγραμματιστεί για τις 13 Ιουνίου, σε ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρεί η Βίκυ Σταυροπούλου στη Μεσσηνία. Η είδηση έχει ήδη συζητηθεί αρκετά, ενώ η Δανάη Μπάρκα φαίνεται να βρίσκεται σε φάση έντονων προετοιμασιών και αλλαγών.


Σε πρόσφατη τοποθέτησή της, σχολίασε και τη φωτογραφία με την οποία ουσιαστικά επιβεβαίωσε τον γάμο, λέγοντας πως εκείνη την περίοδο το μυαλό της ήταν κυρίως στραμμένο στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και την πρεμιέρα της.

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως αποφάσισε να αποχωρήσει από τις πρώτες πρόβες της θεατρικής παράστασης «Του αγοριού απέναντι», η οποία αναμένεται να ανέβει μέσα στο καλοκαίρι, προκειμένου να επικεντρωθεί στις άμεσες προτεραιότητές της.

Δανάη Μπάρκα συνέντευξη
Το Netflix δείχνει την άγνωστη πλευρά της Kylie Minogue στο 1ο trailer της σειράς της

Από τα πιο ακριβά γιοτ του κόσμου; Ο Jeff Bezos πουλάει το γιοτ του αξίας 500 εκατ. δολαρίων

Η «έκπληξη» που ετοιμάζεται για τη Βίκυ Λέανδρος στη φετινή Eurovision
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

