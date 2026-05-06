Celeb World 06.05.2026

Από τα πιο ακριβά γιοτ του κόσμου; Ο Jeff Bezos πουλάει το γιοτ του αξίας 500 εκατ. δολαρίων

Ένα πλωτό παλάτι που εντυπωσιάζει σε κάθε του εμφάνιση, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί συνεχείς και απρόβλεπτες δυσκολίες προσέγγισης και διαχείρισης
Πόπη Βασιλείου

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά και πολυσυζητημένα σούπερ γιοτ στον κόσμο φαίνεται πως εξελίσσεται σε απρόσμενη πρόκληση για τον Jeff Bezos, καθώς σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να πουλήσει το πολυτελές σκάφος του, αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων, λόγω του υπερβολικού του μεγέθους και των πρακτικών δυσκολιών που αυτό συνεπάγεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το γιοτ, γνωστό ως «Koru», δεν είναι ένα απλό σκάφος αναψυχής αλλά ένα πλωτό παλάτι κατά παραγγελία, συνοδευόμενο μάλιστα από υποστηρικτικό πλοίο αξίας περίπου 75 εκατομμυρίων δολαρίων με την ονομασία «Abeona», ενώ το ετήσιο κόστος λειτουργίας και των δύο εκτιμάται γύρω στα 30 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που, αν και αμελητέο για την περιουσία του Bezos, επηρεάζει σημαντικά τη διαχείριση και την αγοραστική ελκυστικότητα.

Jeff Bezos – Lauren Sánchez: Διέθεσαν αστρονομικό ποσό για το Met Gala 2026

Παρά την εντυπωσιακή του πολυτέλεια, το σκάφος έχει δημιουργήσει επανειλημμένα προβλήματα προσέγγισης και ελλιμενισμού σε διάφορα σημεία του κόσμου, καθώς είναι τόσο μεγάλο που δεν μπόρεσε να προσεγγίσει μαρίνα στην Κόστα Ρίκα, ενώ στον γάμο του στη Βενετία δεν κατάφερε να μπει στη λιμνοθάλασσα, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς για τον ίδιο και τους καλεσμένους του.


Αντίστοιχα, στο Μονακό οι αρχές αρνήθηκαν θέση στο «Koru» κατά τη διάρκεια του Grand Prix λόγω μεγέθους, ενώ στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου το σκάφος δεν μπορούσε να δέσει σε συγκεκριμένες περιοχές όπως τα Everglades της Φλόριντα, γεγονός που το ανάγκασε να παραμένει αγκυροβολημένο σε πιο βιομηχανικά σημεία. Παρά τις πρακτικές δυσκολίες, το «Koru» παραμένει ένα από τα πιο πολυτελή superyachts στον κόσμο, διαθέτοντας πισίνα με γυάλινο πυθμένα, τρία τζακούζι, ελικοδρόμιο, πλήρωμα δεκάδων ατόμων και δυνατότητα φιλοξενίας επιλεγμένων καλεσμένων από τον χώρο της διεθνούς ελίτ, με ονόματα όπως η Oprah Winfrey, η Kim Kardashian και ο Leonardo DiCaprio να έχουν ταξιδέψει σε αυτό.

Το βασικό ζήτημα, όπως αναφέρουν πηγές, δεν είναι η πολυτέλεια αλλά η λειτουργικότητα, καθώς το σκάφος έχει γίνει τόσο μεγάλο και αναγνωρίσιμο που περιορίζει πλέον την ευελιξία του ιδιοκτήτη του, μετατρέποντας ένα σύμβολο υπερπολυτέλειας σε ένα αντικείμενο που απαιτεί συνεχείς προσαρμογές και περιορισμούς.

Jaafar Jackson: «Θα ήταν τιμή μου»: Η σκηνή με το «Smooth Criminal» που όλοι περιμένουν

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Jeff Bezos γιοτ Πώληση
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η ατάκα της Δανάης Μπάρκα που άνοιξε συζήτηση για τις σχέσεις – «Παναγία μου, ας με χωρίσει»

Η ατάκα της Δανάης Μπάρκα που άνοιξε συζήτηση για τις σχέσεις – «Παναγία μου, ας με χωρίσει»

06.05.2026
Επόμενο
Η τρυφερή εξομολόγηση της Ανδρομάχης και οι σκέψεις για δεύτερο παιδί με τον Γιώργο Λιβάνη

Η τρυφερή εξομολόγηση της Ανδρομάχης και οι σκέψεις για δεύτερο παιδί με τον Γιώργο Λιβάνη

06.05.2026

Δες επίσης

Σε δημοπρασία προσωπικά αντικείμενα του Matthew Perry – Aνάμεσά τους σενάρια των «Friends»
Celeb News

Σε δημοπρασία προσωπικά αντικείμενα του Matthew Perry – Aνάμεσά τους σενάρια των «Friends»

06.05.2026
Το fangirling του Javier Bardem για την Penélope Cruz είναι η υπενθύμιση να μην ρίχνεις τα στάνταρ σου
Celeb News

Το fangirling του Javier Bardem για την Penélope Cruz είναι η υπενθύμιση να μην ρίχνεις τα στάνταρ σου

06.05.2026
Η τρυφερή εξομολόγηση της Ανδρομάχης και οι σκέψεις για δεύτερο παιδί με τον Γιώργο Λιβάνη
Celeb News

Η τρυφερή εξομολόγηση της Ανδρομάχης και οι σκέψεις για δεύτερο παιδί με τον Γιώργο Λιβάνη

06.05.2026
Η ατάκα της Δανάης Μπάρκα που άνοιξε συζήτηση για τις σχέσεις – «Παναγία μου, ας με χωρίσει»
Celeb News

Η ατάκα της Δανάης Μπάρκα που άνοιξε συζήτηση για τις σχέσεις – «Παναγία μου, ας με χωρίσει»

06.05.2026
Jennifer Lopez – Ben Affleck: Η πολυσυζητημένη έπαυλη των 38.000 τ.μ. ξανά στην αγορά
Celeb News

Jennifer Lopez – Ben Affleck: Η πολυσυζητημένη έπαυλη των 38.000 τ.μ. ξανά στην αγορά

06.05.2026
Το όνειρο της Κλαυδίας που έγινε πραγματικότητα: «Πάντα ήθελα να πάω Eurovision και ευτυχώς έγινε!»
Celeb News

Το όνειρο της Κλαυδίας που έγινε πραγματικότητα: «Πάντα ήθελα να πάω Eurovision και ευτυχώς έγινε!»

06.05.2026
Jaafar Jackson: «Θα ήταν τιμή μου»: Η σκηνή με το «Smooth Criminal» που όλοι περιμένουν
Celeb News

Jaafar Jackson: «Θα ήταν τιμή μου»: Η σκηνή με το «Smooth Criminal» που όλοι περιμένουν

06.05.2026
Σταματίνα Τσιμτσιλή: 22 χρόνια πριν, όταν έπαιρνε συνέντευξη για το Mad από την Έλενα Παπαρίζου
Celeb News

Σταματίνα Τσιμτσιλή: 22 χρόνια πριν, όταν έπαιρνε συνέντευξη για το Mad από την Έλενα Παπαρίζου

06.05.2026
Θοδωρής Αθερίδης: «Είναι ένας μικρός Σαββοπουλάκος»: Η αποθέωση του Bloody Hawk
Celeb News

Θοδωρής Αθερίδης: «Είναι ένας μικρός Σαββοπουλάκος»: Η αποθέωση του Bloody Hawk

06.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι