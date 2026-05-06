Από τα πιο ακριβά γιοτ του κόσμου; Ο Jeff Bezos πουλάει το γιοτ του αξίας 500 εκατ. δολαρίων

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά και πολυσυζητημένα σούπερ γιοτ στον κόσμο φαίνεται πως εξελίσσεται σε απρόσμενη πρόκληση για τον Jeff Bezos, καθώς σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να πουλήσει το πολυτελές σκάφος του, αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων, λόγω του υπερβολικού του μεγέθους και των πρακτικών δυσκολιών που αυτό συνεπάγεται.

Το γιοτ, γνωστό ως «Koru», δεν είναι ένα απλό σκάφος αναψυχής αλλά ένα πλωτό παλάτι κατά παραγγελία, συνοδευόμενο μάλιστα από υποστηρικτικό πλοίο αξίας περίπου 75 εκατομμυρίων δολαρίων με την ονομασία «Abeona», ενώ το ετήσιο κόστος λειτουργίας και των δύο εκτιμάται γύρω στα 30 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που, αν και αμελητέο για την περιουσία του Bezos, επηρεάζει σημαντικά τη διαχείριση και την αγοραστική ελκυστικότητα.

Παρά την εντυπωσιακή του πολυτέλεια, το σκάφος έχει δημιουργήσει επανειλημμένα προβλήματα προσέγγισης και ελλιμενισμού σε διάφορα σημεία του κόσμου, καθώς είναι τόσο μεγάλο που δεν μπόρεσε να προσεγγίσει μαρίνα στην Κόστα Ρίκα, ενώ στον γάμο του στη Βενετία δεν κατάφερε να μπει στη λιμνοθάλασσα, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς για τον ίδιο και τους καλεσμένους του.





Αντίστοιχα, στο Μονακό οι αρχές αρνήθηκαν θέση στο «Koru» κατά τη διάρκεια του Grand Prix λόγω μεγέθους, ενώ στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου το σκάφος δεν μπορούσε να δέσει σε συγκεκριμένες περιοχές όπως τα Everglades της Φλόριντα, γεγονός που το ανάγκασε να παραμένει αγκυροβολημένο σε πιο βιομηχανικά σημεία. Παρά τις πρακτικές δυσκολίες, το «Koru» παραμένει ένα από τα πιο πολυτελή superyachts στον κόσμο, διαθέτοντας πισίνα με γυάλινο πυθμένα, τρία τζακούζι, ελικοδρόμιο, πλήρωμα δεκάδων ατόμων και δυνατότητα φιλοξενίας επιλεγμένων καλεσμένων από τον χώρο της διεθνούς ελίτ, με ονόματα όπως η Oprah Winfrey, η Kim Kardashian και ο Leonardo DiCaprio να έχουν ταξιδέψει σε αυτό.

Το βασικό ζήτημα, όπως αναφέρουν πηγές, δεν είναι η πολυτέλεια αλλά η λειτουργικότητα, καθώς το σκάφος έχει γίνει τόσο μεγάλο και αναγνωρίσιμο που περιορίζει πλέον την ευελιξία του ιδιοκτήτη του, μετατρέποντας ένα σύμβολο υπερπολυτέλειας σε ένα αντικείμενο που απαιτεί συνεχείς προσαρμογές και περιορισμούς.

