Celeb News 05.05.2026

Jeff Bezos – Lauren Sánchez: Διέθεσαν αστρονομικό ποσό για το Met Gala 2026

Πώς ένα αστρονομικό deal για το Met Gala 2026 έφερε τους Jeff Bezos και Lauren Sánchez στο επίκεντρο της παγκόσμιας showbiz
Πόπη Βασιλείου

Το Met Gala 2026 εξελίσσεται για ακόμη μία χρονιά σε ένα από τα πιο ισχυρά παγκόσμια σημεία συνάντησης μόδας, επιχειρηματικότητας και πολιτισμού, όπου η λάμψη του red carpet συνδυάζεται με τεράστια οικονομικά μεγέθη και ακόμα μεγαλύτερη επιρροή. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία των Jeff Bezos και Lauren Sánchez προκαλεί ήδη έντονες συζητήσεις, καθώς δεν περιορίζεται σε μια απλή εμφάνιση, αλλά σε έναν ρόλο που αλλάζει τις ισορροπίες της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζευγάρι φέρεται να επένδυσε από 10 έως 20 εκατομμύρια δολάρια για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του ως χορηγοί και συμπρόεδροι της βραδιάς, δίπλα σε κορυφαίες προσωπικότητες όπως η Beyoncé, η Nicole Kidman και η Venus Williams, υπό την απόλυτη επιμέλεια της Anna Wintour. Η επιρροή τους τοποθετείται πλέον στο επίκεντρο ενός θεσμού που στηρίζει οικονομικά το Costume Institute του Metropolitan Museum of Art, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση μόδας, ισχύος και χρηματοδότησης.

Παρά τη λάμψη και την παγκόσμια προβολή, η συμμετοχή τους έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον χώρο της μόδας, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι το Met Gala απομακρύνεται από τον καλλιτεχνικό του χαρακτήρα και μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε πλατφόρμα οικονομικής και επιχειρηματικής επιρροής. Για άλλους, όμως, αυτή η εξέλιξη θεωρείται αναπόφευκτη σε ένα event που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο brand υψηλής ισχύος.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το Met Gala συνεχίζει να εξελίσσεται σε έναν θεσμό όπου τα όρια ανάμεσα στη μόδα, την οικονομία και τη διεθνή επιρροή γίνονται όλο και πιο ρευστά, με τα έσοδα να ξεπερνούν πλέον τα 30 εκατομμύρια δολάρια και τη συμμετοχή ισχυρών επιχειρηματικών ονομάτων να επαναπροσδιορίζει το ίδιο το νόημα της πιο διάσημης βραδιάς της μόδας.

Κατερίνα: Αγνώριστη στο νέο της video για το τραγούδι «Τα Παράπονα Μου»

