Ο Akylas μία «ανάσα» πριν την κορυφή στα προγνωστικά

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει πάρει φωτιά, και όσο πλησιάζουμε στον μεγάλο τελικό, τόσο ανεβαίνει η αγωνία για το πώς θα εξελιχθούν τα προγνωστικά. Τα στοιχήματα αλλάζουν διαρκώς και το όνομα του Akyla ακούγεται πλέον όλο και πιο δυνατά. Οι fans μιλούν για μία από τις πιο απρόβλεπτες χρονιές, με τις αποδόσεις να σφίγγουν και τις χώρες να παλεύουν στήθος με στήθος για κορυφή. Κι όμως, μέσα σε όλο αυτό το χάος, η Ελλάδα δείχνει να είναι πιο κοντά από ποτέ στο να διεκδικήσει σοβαρά την πρώτη θέση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των bookmakers, η Φινλανδία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νούμερο ένα, όμως ο Akylas ακολουθεί σε απόσταση… αναπνοής, κρατώντας σταθερά τη δεύτερη θέση και πίεζοντας για την πρωτιά. Στην τρίτη θέση εμφανίζεται η Δανία, ενώ αμέσως μετά στη σειρά βρίσκονται η Αυστραλία, η Γαλλία και το Ισραήλ.

Η Βίκυ Λέανδρος «δίνει» τη ψήφο της στον Ακύλα: «Μου άρεσε πολύ το τραγούδι του-έχει καρδιά και κάτι μοναδικό»

Μέσα σε αυτό το κλίμα, δεν περνά απαρατήρητη και η δήλωση της Βίκυ Λέανδρος, η οποία αναφέρθηκε θετικά στον Έλληνα εκπρόσωπο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Akylas μου άρεσε. Στα πρώτα τρία μπορεί να είναι το «Ferto»». Το σχόλιό της έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στη συζήτηση γύρω από τη δυναμική του τραγουδιού.

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται ακόμα περισσότερο ενόψει της αυριανής, 6 Μαΐου, δεύτερης τεχνικής πρόβας του Akyla. Η εμφάνιση θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς θα δείξει ξεκάθαρα πώς δένουν η σκηνική παρουσία, τα φωνητικά και το συνολικό concept — στοιχεία που μπορούν να ανατρέψουν ή να ενισχύσουν τα ήδη καυτά προγνωστικά.

Με τον ανταγωνισμό να είναι ασφυκτικός και τις διαφορές ανάμεσα στις πρώτες θέσεις να παραμένουν ελάχιστες, όλα δείχνουν ότι η μάχη της κορυφής θα παιχτεί μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές. Και όποιος πιστεύει ότι η Eurovision 2026 έχει ήδη κριθεί… μάλλον θα χρειαστεί να ξανασκεφτεί. Η σκηνή δεν έχει πει την τελευταία της λέξη.

