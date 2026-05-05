Το νέο τρέιλερ του The Odyssey κυκλοφόρησε και είναι απλά επικό

Το νέο τρέιλερ της «Οδύσσειας» του Christopher Nolan αποκαλύπτει ένα all-star καστ που εντυπωσιάζει από το πρώτο καρέ

Το νέο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια» του Christopher Nolan έχει ήδη προκαλέσει χαμό στον κινηματογραφικό κόσμο, αφήνοντας τους fans άφωνους. Η παραγωγή του The Odyssey φαίνεται να ανεβάζει τον πήχη της επικής αφήγησης, παρουσιάζοντας εικόνες που συνδυάζουν μυθολογία, δράση και κινηματογραφική υπερπαραγωγή. Το τρέιλερ αποκαλύφθηκε μέσα από την εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert και ήδη θεωρείται από τα πιο εντυπωσιακά trailers της χρονιάς. Και κάθε νέο πλάνο κάνει την αναμονή για την ταινία ακόμα πιο έντονη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Mat Damon, ο οποίος υποδύεται τον Οδυσσέα, σε μια ιστορία γεμάτη περιπέτεια, μάχες και μυθολογικά τέρατα. Το τρέιλερ δείχνει τον ήρωα να έρχεται αντιμέτωπος με τον Κύκλωπα, ενώ ταυτόχρονα η Ιθάκη βρίσκεται σε κίνδυνο, με τον Robert Pattinson να εμφανίζεται ως ο σκοτεινός Αντίνοος που προσπαθεί να καταλάβει τον θρόνο. Η ένταση ανεβαίνει από τα πρώτα δευτερόλεπτα και δεν πέφτει ούτε στιγμή.

Ο ρόλος που έχασε ο Robert Downey Jr. στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan

Το νέο υλικό δίνει επίσης μια πιο καθαρή εικόνα της Anne Hathaway ως Πηνελόπης, αλλά και της εντυπωσιακής εμφάνισης της Charlize Theron στον ρόλο της Κίρκης. Οι σκηνές τους έχουν έντονο μυθολογικό χαρακτήρα και κινηματογραφική αισθητική που θυμίζει κλασικό έπος, αλλά με μοντέρνα σκηνοθετική προσέγγιση.

Παράλληλα, ο Tom Holland εμφανίζεται ως Τηλέμαχος σε περισσότερες σκηνές, ενώ στο τρέιλερ κάνει την εμφάνισή του και ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα, ο Άργος, προσθέτοντας μια πιο συναισθηματική διάσταση στην ιστορία.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα είναι η πρώτη πλήρης εμφάνιση του Κύκλωπα, που φαίνεται να αρπάζει έναν από τους άνδρες του Οδυσσέα με απίστευτη δύναμη. Οι σκηνές μάχης από την Τροία είναι επίσης ιδιαίτερα έντονες, με εικόνες σφαγής και χάους που θυμίζουν πραγματικό πολεμικό έπος.

Το τρέιλερ αφήνει να φανεί επίσης μια σύγκρουση με τους Λαιστρυγόνες, ενώ η μυθολογία του Ομήρου ζωντανεύει με στοιχεία όπως οι Σειρήνες και άλλα γνωστά επεισόδια της Οδύσσειας.

Ο Christopher Nolan έχει γυρίσει την ταινία αποκλειστικά με κάμερες IMAX, κάτι που υπόσχεται μια εντελώς καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία. Οι σκηνές μάχης και τα τοπία που εμφανίζονται στο τρέιλερ δείχνουν ήδη το μέγεθος της παραγωγής, με εικόνες που είναι σχεδόν σχεδιασμένες για τη μεγάλη οθόνη.

Η ταινία αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της χρονιάς, με το κοινό να περιμένει με τεράστιο ενδιαφέρον την πλήρη εκδοχή της μυθολογικής αυτής αφήγησης.

Η ταινία έρχεται στους κινηματογράφους στις 16 Ιουλίου.

Δείτε το trailer παρακάτω:

Το «The Devil Wears Prada 2» κάνει comeback και σπάει τα ταμεία – Το αστρονομικό ποσό