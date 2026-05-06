Life 06.05.2026

Αυτό είναι το φωτιστικό της Κατερίνας Καινούργιου που έχει «τρελάνει» το Instagram

Κατερίνα Καινούργιου
Το χρυσό φωτιστικό με κρυστάλλους επιστρέφει δυναμικά στη διακόσμηση - Είναι κομψό, μοντέρνο και δίνει luxury χαρακτήρα σε κάθε χώρο
Ειρήνη Στόφυλα

Η πρόσφατη φωτογραφία που ανέβασε η Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram προκάλεσε… αισθητικό σεισμό. Μέσα σε μια ζεστή, φωτεινή γωνιά με soft χρώματα και minimal γραμμές, το πρώτο στοιχείο που τράβηξε όλα τα βλέμματα ήταν το εντυπωσιακό χρυσό φωτιστικό με κρύσταλλα. Ένα statement κομμάτι που όχι μόνο έκλεψε την παράσταση, αλλά ανέβασε σε άλλο επίπεδο όλη τη διακόσμηση του χώρου. Με το glam φινίρισμα και τη μοντέρνα γεωμετρία του, το φωτιστικό αυτό εκπέμπει καθαρά luxury vibes και επιβεβαιώνει ότι τα iconic crystal chandeliers επιστρέφουν δυναμικά ως το απόλυτο deco trend.

https://www.instagram.com/katken85/
Τα χρυσά κρεμαστά φωτιστικά με κρυστάλλους έχουν κάνει ισχυρό comeback και πλέον θεωρούνται από τα πιο hot deco trends της χρονιάς. Συνδυάζουν κομψότητα και λάμψη, αλλά χωρίς να «βαραίνουν» τον χώρο, προσφέροντας αυτή την αίσθηση πολυτέλειας που θυμίζει boutique ξενοδοχείο ή high-end design loft. Το λεγόμενο «hotel luxury feeling» που όλοι θέλουμε στο καθιστικό μας αποτυπώνεται τέλεια σε αυτό το στιλ: φωτεινό, chic και άμεσα αναγνωρίσιμο. Δεν είναι τυχαίο που influencers, interior designers και αγαπημένα celebrity homes στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε αυτά τα φωτιστικά. Η αισθητική τους κάνει κάθε δωμάτιο να δείχνει πιο προσεγμένο, πιο ζεστό αλλά και πιο statement, ενώ παράλληλα φέρνει στο ελληνικό σπίτι μια δόση διεθνούς design που μέχρι πριν λίγα χρόνια βλέπαμε μόνο στο Pinterest ή σε luxury deco accounts. Το trend πλέον έχει γίνει mainstream και το αποτέλεσμα, απλά εντυπωσιακό.

Γιατί τα χρυσά φωτιστικά με κρύσταλλα είναι το νέο must-have

Ένα τέτοιο φωτιστικό λειτουργεί σαν κόσμημα μέσα στον χώρο. Το χρυσό φινίρισμα φέρνει warmth και elegance, ενώ οι κρυστάλλινες λεπτομέρειες δίνουν sparkle και βάθος στο φως, δημιουργώντας αυθεντικά ατμοσφαιρικό αποτέλεσμα. Από μοντέρνα σπίτια μέχρι πιο κλασικές διακοσμήσεις, δένει παντού.

Πηγή: Pexels
Πού τα έχουμε ξαναδεί

Αρχικά κυριάρχησαν στις boutique ξενοδοχειακές σουίτες και στα high-end interior accounts του TikTok, εκεί όπου κάθε λεπτομέρεια είναι σχεδιασμένη για να εντυπωσιάζει. Σιγά-σιγά, όμως, τα χρυσά φωτιστικά με κρυστάλλους άρχισαν να «μετακομίζουν» σε πραγματικά σπίτια, καθώς η αισθητική τους έγινε πιο προσιτή και διαθέσιμη. Πλέον μπορείς να βρεις πολύ όμορφα κομμάτια σε γνωστά ελληνικά e-shops και deco brands, χωρίς να χρειαστεί τεράστιο budget. Η αλήθεια είναι πως αποτελούν μια μικρή επένδυση, αλλά που μεταμορφώνει αμέσως το vibe ενός χώρου χωρίς ανακαίνιση, χωρίς redesign, χωρίς μεγάλη φασαρία.

@homewith_sarah

Hallway Chandelier 😍

♬ cinnamon girl – ⠀

Πώς να το εντάξεις στο δικό σου σπίτι

Το συγκεκριμένο trend είναι προσιτό και ταιριάζει πολύ πιο εύκολα απ’ όσο νομίζεις.

Πηγή: Unsplash
Δες πώς μπορείς να το υιοθετήσεις:

  • Ταιριάζει τέλεια με ουδέτερες παλέτες όπως μπεζ, λευκό και γκρι, προσθέτοντας τη λάμψη που λείπει.
  • Αναδεικνύει τα ξύλινα δάπεδα και minimal έπιπλα, γιατί το χρυσό και το κρύσταλλο προσφέρουν το τέλειο contrast.
  • Τοποθέτησέ το πάνω από το καθιστικό ή την τραπεζαρία για απόλυτο statement effect, ή ακόμη και στο υπνοδωμάτιο αν θες πιο luxurious, cozy αποτέλεσμα.
Πηγή: Pexels
Τα χρυσά φωτιστικά με κρυστάλλους έχουν ήδη κατακτήσει το Pinterest, το Instagram και κυρίως τα moodboards όσων σχεδιάζουν το σπίτι τους από το μηδέν. Τώρα μπαίνουν δυναμικά και στα ελληνικά σπίτια, αναβαθμίζοντας αισθητικά ακόμα και τους πιο απλούς χώρους. Η πρόσφατη φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου απλώς επιβεβαίωσε ότι αυτό το trend είναι σε απόλυτη άνοδο και μάλλον ήρθε για να μείνει. Αν ψάχνεις ένα statement κομμάτι που δίνει αμέσως στυλ, λάμψη και χαρακτήρα, τότε ένα χρυσό φωτιστικό με κρυστάλλους είναι ακριβώς η αναβάθμιση που χρειάζεται το σπίτι σου, χωρίς κόπο, αλλά με τεράστιο αποτέλεσμα.

