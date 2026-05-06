Μουσική 06.05.2026

Το comeback που δεν περίμενες – Οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο δίσκο και προκαλούν πανικό

Οι Rolling Stones επιστρέφουν δυναμικά με το νέο δίσκο Foreign Tongues, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου
Ειρήνη Στόφυλα

Οι Rolling Stones επιστρέφουν δυναμικά στη δισκογραφία και ήδη έχουν βάλει «φωτιά» στους fans τους παγκοσμίως. Το θρυλικό συγκρότημα ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου του άλμπουμ, το οποίο θα έχει τίτλο Foreign Tongues. Η είδηση έγινε άμεσα viral, καθώς πρόκειται για μία ακόμη μεγάλη επιστροφή ενός από τα πιο ιστορικά rock συγκροτήματα όλων των εποχών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου και αποτελεί την 25η δισκογραφική δουλειά της μπάντας. Ο προηγούμενος δίσκος τους, Hackney Diamonds, είχε κυκλοφορήσει το 2023, επιβεβαιώνοντας ότι οι Rolling Stones παραμένουν ενεργοί και δημιουργικοί ακόμη και μετά από δεκαετίες πορείας. Το νέο project αναμένεται να συνεχίσει αυτή τη δυναμική, διατηρώντας τον χαρακτηριστικό ήχο τους.

Το συγκρότημα αποκάλυψε την είδηση μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του, συνοδεύοντάς την με ένα βίντεο από στούντιο ηχογράφησης. Σε αυτό εμφανίζονται να δουλεύουν πάνω στο νέο υλικό, δείχνοντας πως η δημιουργική τους ενέργεια παραμένει αμείωτη. Οι τρεις μουσικοί, παρά την ηλικία τους, συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στη rock σκηνή.

Το Foreign Tongues θα κινηθεί στον γνώριμο ήχο των Rolling Stones, με έντονες επιρροές από blues, country και rock, στοιχεία που έχουν καθορίσει την ταυτότητα του συγκροτήματος εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα, το group αποκάλυψε ότι είχε προηγηθεί και μια πιο «μυστική» επικοινωνία μέσω του project «The Cockroaches», ενός ψευδώνυμου που έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για πιο κρυφές εμφανίσεις και κυκλοφορίες.

Υπό αυτή τη μυστική ονομασία είχε κυκλοφορήσει και το single Rough and Twisted, το οποίο είχε διατεθεί σε περιορισμένα αντίτυπα σε βινύλιο τον Απρίλιο, δημιουργώντας ήδη buzz στους fans πριν την επίσημη ανακοίνωση του άλμπουμ.

Κλείνοντας, η επιστροφή των Rolling Stones με νέο δίσκο επιβεβαιώνει ότι παραμένουν ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής. Το Foreign Tongues δεν είναι απλώς μια νέα κυκλοφορία, αλλά μια συνέχεια μιας πορείας που έχει γράψει και συνεχίζει να γράφει ιστορία στο παγκόσμιο rock.

