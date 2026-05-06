«Disco DJ» – Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι ONE μόλις κυκλοφόρησαν το απόλυτο party anthem

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι ONE παρουσιάζουν το music video του «Disco dj» σε σκηνοθεσία Άλεξ Κωνσταντινίδη. Ο ταλαντούχος pop star και οι iconic ONE συμπράττουν για ακόμα μια φορά και το αποτέλεσμα γεμάτο glitter, fashion forward looks και μια μοναδική party αίσθηση.

Από τα πρώτα κιόλας beats του το «Disco dj», η ενέργεια ανεβαίνει, ο ρυθμός σε παρασύρει και το dance floor μονόδρομος. Έντονος disco χαρακτήρας, ακαταμάχητη ενέργεια, φωτεινή μελωδία, δυναμικό vibe, και ένα απόλυτα catchy ρεφρέν καθιστούν το τραγούδι αυτό άκρως εθιστικό. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι ONE σε καλούν να ζήσεις μαζί τους ένα ξέγνοιαστο party με κυρίαρχες τις disco στιγμές.

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με το «Disco dj» μάς δίνει μια δυνατή γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ του, το οποίο θα κυκλοφορήσει από τη Minos EMI, a Universal Music Company, υποσχόμενος αξέχαστες disco εμπειρίες. Ο Κωνσταντίνος αποφασίζει να εισέλθει στη Disco era του και το νέο του πρότζεκτ θα έχει τον τίτλο «Τα Disco Καλοκαίρια μας». Σε αυτό το άλμπουμ θα περιλαμβάνονται 10 κομμάτια γεμάτα καλοκαιρινή διάθεση, disco ρυθμό, φωτεινή ενέργεια και στίχους που θα σιγοτραγουδάς. Πρόκειται για μια συλλογή τραγουδιών που αγαπήσαμε, τα οποία επανασυστήνονται με φρέσκια ενορχήστρωση και σύγχρονο ήχο. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει και ολοκαίνουργιες συνθέσεις του ίδιου.

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου συνεχίζει να μας εκπλήσσει με ξεχωριστά μουσικά πρότζεκτς, και τώρα έρχεται γεμάτος disco διάθεση καλώντας μας να τον ακολουθήσουμε.

