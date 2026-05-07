«7 χρόνια μετά» – Η τρυφερή ανάρτηση της Meghan Markle για τα γενέθλια του γιου της

Η Meghan Markle επέλεξε μία ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση για τα 7α γενέθλια του γιου της Archie, δημοσιεύοντας σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες
Μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε η Meghan Markle για τα 7α γενέθλια του γιου της, Πρίγκιπα Archie, επιλέγοντας να μοιραστεί με τους εκατομμύρια followers της δύο σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες που γρήγορα έγιναν viral στα social media και απασχόλησαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η Δούκισσα του Sussex, που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να μοιράζεται πιο επιλεκτικά στιγμές από την οικογενειακή της ζωή, δημοσίευσε δύο σπάνιες φωτογραφίες με αφορμή τα 7α γενέθλια του γιου της, προκαλώντας αμέσως έντονη κινητικότητα στα social media και στα διεθνή media που παρακολουθούν στενά κάθε κίνησή της.

Η ανάρτηση δεν άργησε να γίνει viral, καθώς οι εικόνες που επέλεξε η Meghan Markle είχαν έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα και έδειχναν μία πιο τρυφερή και ανθρώπινη πλευρά της οικογένειας Sussex, μακριά από τα πρωτοσέλιδα και τις συνεχείς συζητήσεις γύρω από τη σχέση τους με το βρετανικό παλάτι. Δημοσίευσε μία τρυφερή αφιέρωση για τον μεγαλύτερο γιο της, γράφοντας: «7 χρόνια μετά…χαρούμενα γενέθλια στο γλυκό μας αγόρι». Το μήνυμα συνοδευόταν από δύο διαφορετικές εικόνες που αποτύπωναν προσωπικές στιγμές της οικογένειας Sussex.

Στην πρώτη φωτογραφία εμφανίζεται ο Πρίγκιπας Harry να κρατά στην αγκαλιά του τον νεογέννητο Archie, σε μία εικόνα με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα που θύμισε στους royal fans τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννησή του. Στη δεύτερη φωτογραφία, ο Archie φαίνεται να περπατά δίπλα στη μικρότερη αδελφή του, την Πριγκίπισσα Lilibet, σε παραλία με φόντο τη θάλασσα και τα βουνά, σε μία πιο ανέμελη και οικογενειακή στιγμή.

Η Meghan Markle φαίνεται πως έχει μετατρέψει τις γενέθλιες αναρτήσεις των παιδιών της σε μία προσωπική παράδοση στα social media. Ήδη από πέρυσι είχε συγκινήσει τους διαδικτυακούς της φίλους με δημόσια αφιέρωση στον Archie για τα 6α γενέθλιά του, αποκαλώντας τον «ο ήλιος μας» και ευχαριστώντας όσους βρέθηκαν στο πάρτι γενεθλίων του. Η φετινή ανάρτηση, ωστόσο, απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της χρονικής συγκυρίας. Τα γενέθλια του Archie συνέπεσαν με την τρίτη επέτειο από τη στέψη του Βασιλιά Καρόλου, γεγονός που έφερε ξανά στο προσκήνιο τις σχέσεις του Πρίγκιπα Harry με τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Παρά τις συνεχιζόμενες φήμες και τη μεγάλη προσοχή γύρω από τη σχέση τους με το παλάτι, η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry δείχνουν να διατηρούν ως απόλυτη προτεραιότητα τα παιδιά τους και τη ζωή τους στην Καλιφόρνια. Και η νέα ανάρτηση για τα γενέθλια του Archie ήρθε να θυμίσει ότι, πίσω από τους βασιλικούς τίτλους και τις δημόσιες αντιπαραθέσεις, παραμένουν πρώτα απ’ όλα μία οικογένεια που προσπαθεί να προστατεύσει τις προσωπικές της στιγμές.

«Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά» – Η Jane Fonda αποχαιρετά τον Ted Turner

Πέθανε ο Ted Turner – Το τέλος μιας εποχής στην παγκόσμια ενημέρωση

Η «αιφνιδιαστική» απάντηση της Νατάσσας Μποφίλιου για τη Eurovision και τον Ακύλα

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το beauty project με τον Brad Pitt που φέρνει ανατροπές στην Ελλάδα

Ο λόγος που όλοι κοίταζαν το ρολόι του Dwayne Johnson στο Met Gala 2026

Ο James Hetfield έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» και δήλωσε «έτοιμος να ροκάρει»

«Δεν υπάρχει καμία πικρία» – Όσα είπε ο Δημήτρης Σκουλός για τη σχέση του με τη Βίκυ Καγιά

Kylie Jenner και Timothée Chalamet απαντούν στις φήμες για εντάσεις με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο

Νατάσα Θεοδωρίδου – Γιάννης Καρυπίδης: Full in love στην πρώτη δημόσια εμφάνιση

