Celeb News 07.05.2026

Kylie Jenner και Timothée Chalamet απαντούν στις φήμες για εντάσεις με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο

Η Kylie Jenner και ο Timothée Chalamet εμφανίστηκαν μαζί στο Madison Square Garden και αντάλλαξαν τρυφερά φιλιά μπροστά στις κάμερες
Σε μια τρυφερή εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη, η Kylie Jenner και ο Timothe Chalamet φιλήθηκαν στο στόμα κατά τη διάρκεια αγώνα των Knicks, με τις κάμερες να απαθανατίζουν τη στιγμή. Το ζευγάρι βρέθηκε στο Madison Square Garden το βράδυ της Τετάρτης 6 Μαΐου, προσελκύοντας τα βλέμματα και τα φλας.

Οι 2 τους κάθισαν στην πρώτη γραμμή για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη ομάδα του ηθοποιού, τους Knicks, να αντιμετωπίζει τους Φιλαδέλφεια 76ερς. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, και ενώ οι Knicks πανηγύριζαν τη νίκη τους με σκορ 108-102, η Kylie Jenner και ο Timothe Chalamet αντάλλαξαν φιλιά, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους δημόσια και αδιαφορώντας για τις κάμερες που τους κατέγραφαν.

Το πλαίσιο της εμφάνισης και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η δημόσια αυτή εμφάνιση ήρθε λίγες ημέρες μετά τα σχόλια που είχαν αναπτυχθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά αφορούσαν την απουσία του ηθοποιού από το φετινό Met Gala, όπου είχε επιλέξει να παρακολουθήσει αγώνα NBA αντί να συνοδεύσει την Kylie Jenner στο κόκκινο χαλί.

Πολλοί χρήστες είχαν αναφέρει τότε πως ο ηθοποιός «δεν τη στηρίζει δημόσια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η απουσία του ήταν ένδειξη έλλειψης υποστήριξης προς τη σύντροφό του. Ωστόσο, άλλοι υπερασπίστηκαν την επιλογή του, τονίζοντας την αγάπη του για τους Nicks, καθώς είναι ευρέως γνωστός ως φανατικός υποστηρικτής της ομάδας. Η πρόσφατη εμφάνιση και οι τρυφερές στιγμές στο γήπεδο φαίνεται να διαψεύδουν τις φήμες περί κρίσης στη σχέση τους, δείχνοντας ένα ζευγάρι απόλυτα ερωτευμένο και άνετο με τη δημόσια έκφραση των συναισθημάτων του.

