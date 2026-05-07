Life 07.05.2026

Δέσποινα Βανδή: Ο λευκός καναπές της έγινε trend στο interior design και όλοι ψάχνουν πού θα τον βρουν

Ο λευκός oversized καναπές που κυριαρχεί στον χώρο δεν λειτουργεί απλώς ως έπιπλο, αλλά ως statement κομμάτι που καθορίζει ολόκληρη τη διακόσμηση του σαλονιού
Πόπη Βασιλείου

Η Δέσποινα Βανδή, όταν μιλάμε για σύγχρονο interior design που συνδυάζει άνεση και statement αισθητική, τραβά ξανά όλα τα βλέμματα μέσα από το σαλόνι της, αποδεικνύοντας πως το προσωπικό της στιλ δεν περιορίζεται μόνο στη σκηνή αλλά αποτυπώνεται και στον χώρο που ζει. Με μία νέα ανάρτηση στα social media, η τραγουδίστρια ανοίγει ακόμη ένα «παράθυρο» στην καθημερινότητά της και αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει δεν είναι η συνολική εικόνα του χώρου, αλλά ένα συγκεκριμένο στοιχείο που κυριαρχεί απόλυτα: ο τεράστιος λευκός γωνιακός καναπές της.

Ο καναπές αυτός δεν είναι απλώς ένα μεγάλο έπιπλο. Είναι το βασικό στοιχείο που καθορίζει ολόκληρη την ταυτότητα του σαλονιού και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για το πώς μπορεί να χτιστεί ένα μοντέρνο, minimal αλλά ταυτόχρονα πολυτελές σπίτι. Με καθαρές γραμμές, χαμηλό προφίλ και oversized μαξιλάρες, δημιουργεί μια αίσθηση απόλυτης άνεσης που δεν θυσιάζει όμως την αισθητική.

Το λευκό του χρώμα είναι αυτό που τον μετατρέπει σε πραγματικό deco trend. Σε έναν χώρο που θα μπορούσε εύκολα να γίνει «βαρύς» οπτικά, ο συγκεκριμένος καναπές λειτουργεί σαν φωτεινή βάση που ανοίγει το δωμάτιο και δίνει αίσθηση καθαρότητας και ισορροπίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα σαλόνι που μοιάζει περισσότερο με editorial interior design φωτογράφιση παρά με απλό καθιστικό.

Η επιλογή του γωνιακού σχεδίου ενισχύει ακόμη περισσότερο τη λειτουργικότητά του, δημιουργώντας έναν χώρο που δεν είναι μόνο εντυπωσιακός αλλά και απόλυτα φιλικός για καθημερινή χρήση. Είναι το είδος του καναπέ που προσκαλεί σε χαλάρωση, συγκέντρωση φίλων ή απλά σε στιγμές ηρεμίας, χωρίς να χάνει τίποτα από την αισθητική του δύναμη.

Γύρω από τον καναπέ, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του σαλονιού λειτουργούν υποστηρικτικά. Οι μαύρες βιβλιοθήκες, το minimal coffee table και το φυσικό φως από τις μεγάλες τζαμαρίες δεν ανταγωνίζονται το κεντρικό στοιχείο, αλλά το αναδεικνύουν. Στην πραγματικότητα, όλος ο χώρος έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να «υπηρετεί» τον καναπέ, επιβεβαιώνοντας την τάση που θέλει ένα δυνατό statement έπιπλο να καθορίζει ολόκληρη τη διακόσμηση.

Η Δέσποινα Βανδή, μέσα από αυτή την εικόνα του σπιτιού της, δείχνει άθελά της μία από τις πιο δυνατές σύγχρονες τάσεις στο interior design: τον oversized, minimal καναπέ σε ουδέτερους τόνους που γίνεται το επίκεντρο του σαλονιού. Δεν πρόκειται απλώς για επιλογή επίπλου, αλλά για τρόπο διαμόρφωσης ολόκληρης της αισθητικής ενός χώρου.

Kylie Jenner και Timothée Chalamet απαντούν στις φήμες για εντάσεις με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο

«Δεν υπάρχει καμία πικρία» – Όσα είπε ο Δημήτρης Σκουλός για τη σχέση του με τη Βίκυ Καγιά

