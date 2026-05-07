«Δεν υπάρχει καμία πικρία» – Όσα είπε ο Δημήτρης Σκουλός για τη σχέση του με τη Βίκυ Καγιά

Ο Δημήτρης Σκουλός μίλησε για τη σχέση του με τη Βίκυ Καγιά και αποκάλυψε αν θα συνεργαζόταν ξανά μαζί της
Ο Δημήτρης Σκουλός μίλησε ανοιχτά για τη σχέση που διατηρεί σήμερα με τη Βίκυ Καγιά και ξεκαθάρισε πως, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν επαφές στην καθημερινότητά τους, δεν υπάρχει καμία αρνητική διάθεση ανάμεσά τους. Ο γνωστός φωτογράφος και κριτής του Greece’s Next Top Model αναφέρθηκε στο τηλεοπτικό τους παρελθόν, αλλά και στο ενδεχόμενο να συνεργαστούν ξανά στο μέλλον, απαντώντας χωρίς δεύτερη σκέψη πως θα το έκανε.

Η σχέση των δύο είχε απασχολήσει αρκετές φορές τα media μετά το τέλος της συνεργασίας τους στο GNTM, καθώς πολλοί πίστευαν ότι ίσως υπήρχε απόσταση ή κάποια παρεξήγηση ανάμεσά τους. Ωστόσο, ο Δημήτρης Σκουλός έβαλε τέλος στα σενάρια, εξηγώντας πως ποτέ δεν υπήρξε πικρία ή ένταση με τη Βίκυ Καγιά, ενώ τόνισε ότι πάντα θα απαντούσε αν εκείνη επικοινωνούσε μαζί του.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό OK!, ο φωτογράφος μίλησε με ειλικρίνεια για τη συνεργασία τους στο Greece’s Next Top Model και παραδέχτηκε πως δεν είχαν ποτέ στενή προσωπική σχέση εκτός δουλειάς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι δυο τους δεν συνήθιζαν να κάνουν παρέα ή να βγαίνουν για καφέ, γι’ αυτό και δεν υπήρξε ιδιαίτερη επικοινωνία μετά το τέλος της τηλεοπτικής τους συνεργασίας.

«Δεν υπάρχει καμία πικρία και φυσικά θα συνεργαζόμουν ξανά μαζί της», είπε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει κρατήσει τίποτα αρνητικό από τη μεταξύ τους επαγγελματική πορεία. Παράλληλα, σημείωσε πως αν η Βίκυ Καγιά τον έπαιρνε τηλέφωνο, θα απαντούσε κανονικά, δείχνοντας πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ανάμεσά τους.

Ο Δημήτρης Σκουλός αναφέρθηκε επίσης και στις φιλίες που δημιούργησε μέσα από την τηλεόραση, αποκαλύπτοντας ποια πρόσωπα κράτησε στη ζωή του όλα αυτά τα χρόνια. Όπως είπε, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Κώστας Στεφανής είναι δύο άνθρωποι με τους οποίους διατηρεί στενή σχέση και πραγματική φιλία.

Για τον Κώστα Στεφανή μάλιστα μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια, χαρακτηρίζοντάς τον «υπέροχο άνθρωπο». Όπως αποκάλυψε, γνωρίστηκαν πριν από περίπου επτά χρόνια κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της εκπομπής Traction και από τότε η σχέση τους εξελίχθηκε σε δυνατή φιλία που κρατά μέχρι σήμερα.

Ο φωτογράφος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην Έλενα Χριστοπούλου, διευκρινίζοντας πως η δική τους σχέση ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν εμπλακούν τηλεοπτικά projects στη ζωή τους. Όπως εξήγησε, είναι φίλοι εδώ και περίπου 25 χρόνια και η φιλία τους παραμένει σταθερή μέχρι και σήμερα.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Σκουλού έρχονται να δείξουν πως, παρά τις φήμες και τις τηλεοπτικές αποστάσεις που συχνά δημιουργούνται στον χώρο της showbiz, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι επαγγελματικές σχέσεις κλείνουν χωρίς εντάσεις και αρνητικά συναισθήματα. Και όπως φαίνεται, η πόρτα για μια νέα τηλεοπτική συνεργασία με τη Βίκυ Καγιά παραμένει ανοιχτή.

