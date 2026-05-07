Πέθανε ο Ted Turner – Το τέλος μιας εποχής στην παγκόσμια ενημέρωση

Έφυγε από τη ζωή ο Ted Turner, ιδρυτής του CNN και πρωτοπόρος της 24ωρης ενημέρωσης, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Robert Edward «Ted» Turner III, ο επιχειρηματίας που άλλαξε για πάντα τον κόσμο της τηλεόρασης, ιδρύοντας το CNN και εγκαινιάζοντας την εποχή της 24ωρης ειδησεογραφίας. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε το ίδιο το CNN μέσα από αφιέρωμα στη ζωή και την πορεία του, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που έθεσε τις βάσεις για τη σύγχρονη παγκόσμια ενημέρωση.

Ο Turner είχε αποκαλύψει το 2018 ότι πάσχει από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική νευροεκφυλιστική ασθένεια, ενώ στις αρχές του 2025 είχε νοσηλευτεί με πνευμονία και είχε αναρρώσει σε κέντρο αποκατάστασης.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα φέρνουν τα καλλυντικά του Brad Pitt στην Ελλάδα

Ο Ted Turner ίδρυσε το CNN το 1980, φέρνοντας μια ριζοσπαστική αλλαγή στα media, καθώς για πρώτη φορά οι ειδήσεις μεταδίδονταν ασταμάτητα, 24 ώρες το 24ωρο. Η ιδέα αυτή μεταμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο το κοινό καταναλώνει την ενημέρωση και καθιέρωσε το δίκτυο ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς, ιδιαίτερα κατά την κάλυψη του

Πολέμου του Κόλπου στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Ο ίδιος είχε τονίσει σε δηλώσεις του ότι το CNN άλλαξε την ίδια τη φύση της ενημέρωσης, σε μια εποχή που η τηλεόραση μεταβαλλόταν από τα παραδοσιακά προγράμματα στα καλωδιακά δίκτυα, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο συνεχούς ροής ειδήσεων που ακολούθησαν στη συνέχεια και άλλοι μεγάλοι οργανισμοί.

Η επιχειρηματική του πορεία ξεκίνησε μέσα από την οικογενειακή διαφημιστική επιχείρηση, την οποία ανέλαβε μετά την προσωπική τραγωδία της αυτοκτονίας του πατέρα του. Στη συνέχεια στράφηκε στα μέσα ενημέρωσης, αποκτώντας ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και θέτοντας τα θεμέλια για τη δημιουργία του Turner Broadcasting System.

Μέσα από τον όμιλό του δημιούργησε και ανέπτυξε δίκτυα που σημάδεψαν την τηλεοπτική ιστορία, όπως τα TBS, TNT, Cartoon Network και Turner Classic Movies, ενώ αργότερα συμμετείχε στη μεγάλη συγχώνευση με την Time Warner το 1996.

Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία και στον χώρο του αθλητισμού, έχοντας στην ιδιοκτησία του ομάδες όπως οι Atlanta Braves στο μπέιζμπολ, ενώ είχε επενδύσει και σε ομάδες του NBA και του NHL. Στον χώρο της ιστιοπλοΐας, κατέκτησε μάλιστα το America’s Cup το 1977, επιβεβαιώνοντας την πολυδιάστατη δράση του.

Πέρα από τις επιχειρηματικές του επιτυχίες, ο Turner ξεχώρισε και για το έντονο φιλανθρωπικό του έργο. Το 1998 δώρισε 1 δισεκατομμύριο δολάρια στον ΟΗΕ για τη δημιουργία του UN Foundation, ενώ ήδη από το 1990 είχε ιδρύσει το Turner Foundation, με δράσεις που επικεντρώνονταν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο Ted Turner αφήνει πίσω του μια τεράστια κληρονομιά στον χώρο των media, της επιχειρηματικότητας και της φιλανθρωπίας, έχοντας διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος ενημερώνεται μέχρι σήμερα.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο λόγος που όλοι κοίταζαν το ρολόι του Dwayne Johnson στο Met Gala 2026

Ο James Hetfield έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» και δήλωσε «έτοιμος να ροκάρει»