Celeb News 07.05.2026

Πέθανε ο Ted Turner – Το τέλος μιας εποχής στην παγκόσμια ενημέρωση

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Έφυγε από τη ζωή ο Ted Turner, ιδρυτής του CNN και πρωτοπόρος της 24ωρης ενημέρωσης, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Robert Edward «Ted» Turner III, ο επιχειρηματίας που άλλαξε για πάντα τον κόσμο της τηλεόρασης, ιδρύοντας το CNN και εγκαινιάζοντας την εποχή της 24ωρης ειδησεογραφίας. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε το ίδιο το CNN μέσα από αφιέρωμα στη ζωή και την πορεία του, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που έθεσε τις βάσεις για τη σύγχρονη παγκόσμια ενημέρωση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Turner είχε αποκαλύψει το 2018 ότι πάσχει από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική νευροεκφυλιστική ασθένεια, ενώ στις αρχές του 2025 είχε νοσηλευτεί με πνευμονία και είχε αναρρώσει σε κέντρο αποκατάστασης.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα φέρνουν τα καλλυντικά του Brad Pitt στην Ελλάδα

Ο Ted Turner ίδρυσε το CNN το 1980, φέρνοντας μια ριζοσπαστική αλλαγή στα media, καθώς για πρώτη φορά οι ειδήσεις μεταδίδονταν ασταμάτητα, 24 ώρες το 24ωρο. Η ιδέα αυτή μεταμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο το κοινό καταναλώνει την ενημέρωση και καθιέρωσε το δίκτυο ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς, ιδιαίτερα κατά την κάλυψη του

Πολέμου του Κόλπου στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Ο ίδιος είχε τονίσει σε δηλώσεις του ότι το CNN άλλαξε την ίδια τη φύση της ενημέρωσης, σε μια εποχή που η τηλεόραση μεταβαλλόταν από τα παραδοσιακά προγράμματα στα καλωδιακά δίκτυα, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο συνεχούς ροής ειδήσεων που ακολούθησαν στη συνέχεια και άλλοι μεγάλοι οργανισμοί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιχειρηματική του πορεία ξεκίνησε μέσα από την οικογενειακή διαφημιστική επιχείρηση, την οποία ανέλαβε μετά την προσωπική τραγωδία της αυτοκτονίας του πατέρα του. Στη συνέχεια στράφηκε στα μέσα ενημέρωσης, αποκτώντας ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και θέτοντας τα θεμέλια για τη δημιουργία του Turner Broadcasting System.

Μέσα από τον όμιλό του δημιούργησε και ανέπτυξε δίκτυα που σημάδεψαν την τηλεοπτική ιστορία, όπως τα TBS, TNT, Cartoon Network και Turner Classic Movies, ενώ αργότερα συμμετείχε στη μεγάλη συγχώνευση με την Time Warner το 1996.

https://www.instagram.com/janefonda/
https://www.instagram.com/janefonda/

Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία και στον χώρο του αθλητισμού, έχοντας στην ιδιοκτησία του ομάδες όπως οι Atlanta Braves στο μπέιζμπολ, ενώ είχε επενδύσει και σε ομάδες του NBA και του NHL. Στον χώρο της ιστιοπλοΐας, κατέκτησε μάλιστα το America’s Cup το 1977, επιβεβαιώνοντας την πολυδιάστατη δράση του.

Πέρα από τις επιχειρηματικές του επιτυχίες, ο Turner ξεχώρισε και για το έντονο φιλανθρωπικό του έργο. Το 1998 δώρισε 1 δισεκατομμύριο δολάρια στον ΟΗΕ για τη δημιουργία του UN Foundation, ενώ ήδη από το 1990 είχε ιδρύσει το Turner Foundation, με δράσεις που επικεντρώνονταν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

ted_turner2
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ted Turner αφήνει πίσω του μια τεράστια κληρονομιά στον χώρο των media, της επιχειρηματικότητας και της φιλανθρωπίας, έχοντας διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος ενημερώνεται μέχρι σήμερα.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο λόγος που όλοι κοίταζαν το ρολόι του Dwayne Johnson στο Met Gala 2026

Ο James Hetfield έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» και δήλωσε «έτοιμος να ροκάρει»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

CNN Ted Turner ΘΑΝΑΤΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η «αιφνιδιαστική» απάντηση της Νατάσσας Μποφίλιου για τη Eurovision και τον Ακύλα

Η «αιφνιδιαστική» απάντηση της Νατάσσας Μποφίλιου για τη Eurovision και τον Ακύλα

07.05.2026
Επόμενο
«Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά» – Η Jane Fonda αποχαιρετά τον Ted Turner

«Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά» – Η Jane Fonda αποχαιρετά τον Ted Turner

07.05.2026

Δες επίσης

«Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά» – Η Jane Fonda αποχαιρετά τον Ted Turner
Celeb News

«Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά» – Η Jane Fonda αποχαιρετά τον Ted Turner

07.05.2026
Η «αιφνιδιαστική» απάντηση της Νατάσσας Μποφίλιου για τη Eurovision και τον Ακύλα
Celeb News

Η «αιφνιδιαστική» απάντηση της Νατάσσας Μποφίλιου για τη Eurovision και τον Ακύλα

07.05.2026
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το beauty project με τον Brad Pitt που φέρνει ανατροπές στην Ελλάδα
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το beauty project με τον Brad Pitt που φέρνει ανατροπές στην Ελλάδα

07.05.2026
Ο λόγος που όλοι κοίταζαν το ρολόι του Dwayne Johnson στο Met Gala 2026
Celeb News

Ο λόγος που όλοι κοίταζαν το ρολόι του Dwayne Johnson στο Met Gala 2026

07.05.2026
Ο James Hetfield έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» και δήλωσε «έτοιμος να ροκάρει»
Celeb News

Ο James Hetfield έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» και δήλωσε «έτοιμος να ροκάρει»

07.05.2026
«Δεν υπάρχει καμία πικρία» – Όσα είπε ο Δημήτρης Σκουλός για τη σχέση του με τη Βίκυ Καγιά
Celeb News

«Δεν υπάρχει καμία πικρία» – Όσα είπε ο Δημήτρης Σκουλός για τη σχέση του με τη Βίκυ Καγιά

07.05.2026
Kylie Jenner και Timothée Chalamet απαντούν στις φήμες για εντάσεις με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο
Celeb News

Kylie Jenner και Timothée Chalamet απαντούν στις φήμες για εντάσεις με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο

07.05.2026
«7 χρόνια μετά» – Η τρυφερή ανάρτηση της Meghan Markle για τα γενέθλια του γιου της
Celeb News

«7 χρόνια μετά» – Η τρυφερή ανάρτηση της Meghan Markle για τα γενέθλια του γιου της

07.05.2026
Νατάσα Θεοδωρίδου – Γιάννης Καρυπίδης: Full in love στην πρώτη δημόσια εμφάνιση
Celeb News

Νατάσα Θεοδωρίδου – Γιάννης Καρυπίδης: Full in love στην πρώτη δημόσια εμφάνιση

07.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι