Celeb News 07.05.2026

Ο λόγος που όλοι κοίταζαν το ρολόι του Dwayne Johnson στο Met Gala 2026

Ο «The Rock» τράβηξε όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί, φορώντας ένα υπερπολυτελές ρολόι Jacob & Co. γεμάτο διαμάντια
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Dwayne Johnson έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο φετινό Met Gala, τραβώντας όλα τα βλέμματα με ένα από τα πιο ακριβά αξεσουάρ της βραδιάς. Ο διάσημος ηθοποιός, γνωστός και ως «The Rock», επέλεξε ένα μαύρο σμόκιν σχεδιασμένο από τον Thom Browne για το κόκκινο χαλί.

Ωστόσο, το πραγματικό αποκορύφωμα της εμφάνισής του ήταν ένα ρολόι με διαμάντια, η αξία του οποίου υπολογίζεται στα 3,3 εκατομμύρια δολάρια. Το εντυπωσιακό κόσμημα δεν πέρασε απαρατήρητο, καθώς ο Johnson το επέδειξε με περηφάνια στους φωτογράφους.

Οι λεπτομέρειες του πολυτελούς ρολογιού

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ρολόι φέρει την ονομασία Billionaire III και αποτελεί δημιούργημα του κοσμηματοπώλη Jacob & Co. από τη Νέα Υόρκη. Το μέγεθός του είναι ιδιαίτερα μεγάλο, φτάνοντας τα 54 χιλιοστά, ξεπερνώντας κατά πολύ τα συνήθη ανδρικά ρολόγια που κυμαίνονται μεταξύ 36 και 40 χιλιοστών.

Αυτή η εντυπωσιακή διάσταση δικαιολογείται από το πλήθος των διαμαντιών που κοσμούν το ρολόι: συνολικά 714 διαμάντια, με το εκπληκτικό βάρος των 129,61 καρατίων. Από αυτά, τα 504 διαμάντια βρίσκονται αποκλειστικά στο μπρασελέ του Billionaire III.

Το σχόλιο της στυλίστριας

Η στυλίστρια του Dwayne Johnson, Ιλάρια Ουρμπινάτι, σχολίασε στο GQ το μέγεθος του ρολογιού, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι κυριολεκτικά τεράστιο». Αστειευόμενη, πρόσθεσε ότι ο ύψους 1,95 μέτρων ηθοποιός «είναι ο μόνος που θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτό το μέγεθος».

Μια επιλογή που ξεχωρίζει

Ο οίκος Jacob & Co. είναι γνωστός για τα ακριβά του ρολόγια και έχει προτιμηθεί από πολλούς άλλους επώνυμους, όπως οι Tom Brady, Benny Blanco και Rihanna. Παρόλο που το Billionaire III του Dwayne Johnson είναι ένα ρολόι μεγάλης αξίας, δεν αποτελεί το ακριβότερο που έχει εμφανιστεί σε Met Gala.

Ενδεικτικά, το 2024, ο Usher είχε εμφανιστεί με μια έκδοση του ίδιου οίκου, διακοσμημένη με ρουμπίνι, η αξία της οποίας έφτανε τα 5 εκατομμύρια δολάρια.

Dwayne Johnson Met Gala 2026 the Rock
