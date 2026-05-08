Μουσικά Νέα 08.05.2026

«Nightdose»: Το EP της Natasha Kay που θα σε κάνει να χορεύεις στον ρυθμό της νύχτας

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η τραγουδίστρια αποκαλύπτει τη δική της «δόση νύχτας» μέσα από πέντε τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στη διασκέδαση και τη νοσταλγία
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Natasha Kay περνά σε μια νέα δημιουργική φάση με την κυκλοφορία του πρώτου της EP, με τίτλο «Nightdose», μια δουλειά που αποτυπώνει τη σχέση της με τη νύχτα, τη διασκέδαση, αλλά και τις πιο ευάλωτες στιγμές που κρύβονται πίσω από τα φώτα. Το νέο μουσικό project της τραγουδίστριας κυκλοφορεί από την Panik Records και περιλαμβάνει πέντε κομμάτια με pop και dance αισθητική, συνδυάζοντας ρυθμό, συναίσθημα και σύγχρονο urban ήχο.

natasha_kay (3)
https://www.instagram.com/itsnatashakay/?hl=el

Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχωρίζουν βρίσκεται το «Me Gusta», στο οποίο συμμετέχει ο FY, αλλά και το ολοκαίνουργιο single «Ένταση», που συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό music video γεμάτο μυστήριο και κινηματογραφική ένταση.

Η Natasha Kay στο Mad Radio 106,2: «Του χρόνου θα στείλω τραγούδι για τη Eurovision»

Η ίδια η Natasha Kay περιγράφει το «Nightdose» σαν μια μουσική «δόση νύχτας», εμπνευσμένη από όλα εκείνα που συμβαίνουν μετά τη δύση του ήλιου. Όπως εξηγεί, η νύχτα για εκείνη δεν είναι μόνο διασκέδαση και ελευθερία, αλλά και μια στιγμή εσωτερικής έκφρασης, όπου συναισθήματα και σκέψεις βγαίνουν πιο εύκολα στην επιφάνεια.

Το EP κινείται ανάμεσα σε δύο διαφορετικές διαθέσεις: από τη μία ο χορός, η ένταση και η ανάγκη να ξεφύγεις, κι από την άλλη η νοσταλγία, οι αναμνήσεις και οι στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται. Μέσα από τα τραγούδια της, η καλλιτέχνιδα επιχειρεί να αποτυπώσει αυτές τις αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν τις νυχτερινές ώρες.

Η Natasha Kay τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στη νέα ελληνική pop σκηνή, χτίζοντας σταδιακά το δικό της κοινό μέσα από singles και live εμφανίσεις. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Νίκος Βέρτης, ενώ αυτή την περίοδο εμφανίζεται στην Αθήνα μαζί με τη Λένα Ζευγαρά και τον Γιώργος Λιβάνης.

natsha_kay
https://www.instagram.com/itsnatashakay/?hl=el

Με το «Nightdose», η Natasha Kay φαίνεται πως θέλει να συστηθεί πιο ολοκληρωμένα στο κοινό της, παρουσιάζοντας όχι μόνο τον μουσικό της χαρακτήρα αλλά και μια πιο προσωπική πλευρά του εαυτού της. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το στοιχείο που κάνει το συγκεκριμένο EP να ξεχωρίζει: η αίσθηση ότι πίσω από κάθε beat υπάρχει μια αληθινή ιστορία.

H Natasha Kay λέει «Game Over» και φέρνει τα ‘80s στο σήμερα

«Όλα Για ’Σένα» – Η Καλομοίρα επιστρέφει με νέο summer hit

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

EP Natasha Kay Nightdose
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina

«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina

08.05.2026
Επόμενο
Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη

Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη

08.05.2026

Δες επίσης

Η Τάμτα και ο Bill Roxenos σε μυούν στην απόλυτη live εμπειρία στο Smut
Μουσικά Νέα

Η Τάμτα και ο Bill Roxenos σε μυούν στην απόλυτη live εμπειρία στο Smut

08.05.2026
«Eurovision Night»: Ποιοι αναλαβάνουν το πιο λαμπερό backstage της Eurovision 2026
EUROVISION

«Eurovision Night»: Ποιοι αναλαβάνουν το πιο λαμπερό backstage της Eurovision 2026

08.05.2026
Billie Eilish: Ο λόγος που δεν θα κάνει ποτέ πλαστικές επεμβάσεις
Μουσικά Νέα

Billie Eilish: Ο λόγος που δεν θα κάνει ποτέ πλαστικές επεμβάσεις

08.05.2026
«Όλα Για ’Σένα» – Η Καλομοίρα επιστρέφει με νέο summer hit
Μουσικά Νέα

«Όλα Για ’Σένα» – Η Καλομοίρα επιστρέφει με νέο summer hit

08.05.2026
Η Ελλάδα «απογειώνεται» στο TikTok: Η πρόβα του Akyla που ξεπέρασε τα φαβορί
EUROVISION

Η Ελλάδα «απογειώνεται» στο TikTok: Η πρόβα του Akyla που ξεπέρασε τα φαβορί

08.05.2026
Εσύ άκουσες το «Ferto Tale»; Η διασκευή του Alexander Rybak που τρέλανε τους Eurofans
EUROVISION

Εσύ άκουσες το «Ferto Tale»; Η διασκευή του Alexander Rybak που τρέλανε τους Eurofans

08.05.2026
Ελβετία εναντίον Φινλανδίας: Η διαμάχη για το ζωντανό βιολί στη Eurovision
EUROVISION

Ελβετία εναντίον Φινλανδίας: Η διαμάχη για το ζωντανό βιολί στη Eurovision

08.05.2026
Ποια τραγούδια των Metallica ακούστηκαν στην πρόβα; «Ξεσηκώθηκε» το ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

Ποια τραγούδια των Metallica ακούστηκαν στην πρόβα; «Ξεσηκώθηκε» το ΟΑΚΑ

08.05.2026
8 Pop Icons των 00’s που ακόμα «κουνάνε» τα νήματα στην παγκόσμια κουλτούρα
Μουσικά Νέα

8 Pop Icons των 00’s που ακόμα «κουνάνε» τα νήματα στην παγκόσμια κουλτούρα

08.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο