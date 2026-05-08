«Nightdose»: Το EP της Natasha Kay που θα σε κάνει να χορεύεις στον ρυθμό της νύχτας

Η τραγουδίστρια αποκαλύπτει τη δική της «δόση νύχτας» μέσα από πέντε τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στη διασκέδαση και τη νοσταλγία

Η Natasha Kay περνά σε μια νέα δημιουργική φάση με την κυκλοφορία του πρώτου της EP, με τίτλο «Nightdose», μια δουλειά που αποτυπώνει τη σχέση της με τη νύχτα, τη διασκέδαση, αλλά και τις πιο ευάλωτες στιγμές που κρύβονται πίσω από τα φώτα. Το νέο μουσικό project της τραγουδίστριας κυκλοφορεί από την Panik Records και περιλαμβάνει πέντε κομμάτια με pop και dance αισθητική, συνδυάζοντας ρυθμό, συναίσθημα και σύγχρονο urban ήχο.

Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχωρίζουν βρίσκεται το «Me Gusta», στο οποίο συμμετέχει ο FY, αλλά και το ολοκαίνουργιο single «Ένταση», που συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό music video γεμάτο μυστήριο και κινηματογραφική ένταση.

Η ίδια η Natasha Kay περιγράφει το «Nightdose» σαν μια μουσική «δόση νύχτας», εμπνευσμένη από όλα εκείνα που συμβαίνουν μετά τη δύση του ήλιου. Όπως εξηγεί, η νύχτα για εκείνη δεν είναι μόνο διασκέδαση και ελευθερία, αλλά και μια στιγμή εσωτερικής έκφρασης, όπου συναισθήματα και σκέψεις βγαίνουν πιο εύκολα στην επιφάνεια.

Το EP κινείται ανάμεσα σε δύο διαφορετικές διαθέσεις: από τη μία ο χορός, η ένταση και η ανάγκη να ξεφύγεις, κι από την άλλη η νοσταλγία, οι αναμνήσεις και οι στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται. Μέσα από τα τραγούδια της, η καλλιτέχνιδα επιχειρεί να αποτυπώσει αυτές τις αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν τις νυχτερινές ώρες.

Η Natasha Kay τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στη νέα ελληνική pop σκηνή, χτίζοντας σταδιακά το δικό της κοινό μέσα από singles και live εμφανίσεις. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Νίκος Βέρτης, ενώ αυτή την περίοδο εμφανίζεται στην Αθήνα μαζί με τη Λένα Ζευγαρά και τον Γιώργος Λιβάνης.

Με το «Nightdose», η Natasha Kay φαίνεται πως θέλει να συστηθεί πιο ολοκληρωμένα στο κοινό της, παρουσιάζοντας όχι μόνο τον μουσικό της χαρακτήρα αλλά και μια πιο προσωπική πλευρά του εαυτού της. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το στοιχείο που κάνει το συγκεκριμένο EP να ξεχωρίζει: η αίσθηση ότι πίσω από κάθε beat υπάρχει μια αληθινή ιστορία.

