«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina

Η Κατερίνα Καινούργιου ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στο πλατό της εκπομπής της«Super Κατερίνα» στο Alpha TV, τη Δευτέρα 11 Μαΐου, μετά την απουσία της λόγω της γέννησης της κόρης της. Η γνωστή παρουσιάστρια, μέσα από τα social media της, ανακοίνωσε την επιστροφή της και έστειλε το δικό της μήνυμα αγάπης στους τηλεθεατές.

Με ένα σύντομο αλλά γεμάτο συναίσθημα μήνυμα, η ίδια έγραψε «Μου λείψατε. Τα λέμε λοιπόν ξανά τη Δευτέρα στις 10:00 στη Super Κατερίνα. Ανυπομονώ», συνοδεύοντας τη δημοσίευσή της με το τρέιλερ της επιστροφής της. Στο ίδιο βίντεο παρουσιάζεται και ο πρώτος καλεσμένος της εκπομπής για τη νέα της τηλεοπτική σεζόν, ο Αναστάσιος Ροϊλός, κάτι που έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον στους τηλεθεατές.

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε αποχωρήσει προσωρινά από την εκπομπή στα τέλη Μαρτίου, καθώς έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Όπως είχε αφήσει να εννοηθεί και η ίδια, αποφάσισε να αφιερώσει τις πρώτες εβδομάδες της ζωής της στη νεογέννητη κόρη της, ζώντας τη μητρότητα μακριά από τα τηλεοπτικά φώτα και με απόλυτη προτεραιότητα την οικογένειά της.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας της, η εκπομπή συνέχισε κανονικά με τους συνεργάτες της να κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού και να διατηρούν υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Παρά την απουσία της, η παρουσία της στην εκπομπή παρέμενε έντονη, καθώς το κοινό περίμενε την επιστροφή της.

Η επάνοδός της στο στούντιο αναμένεται με ιδιαίτερη ανυπομονησία, τόσο από την ομάδα της εκπομπής όσο και από το τηλεοπτικό κοινό. Όσοι βρίσκονται πίσω από τις κάμερες μιλούν για μια ιδιαίτερα φορτισμένη και συγκινητική επιστροφή, αφού η παρουσιάστρια επιστρέφει μετά από ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής της.

Στο τέλος της σημερινής εκπομπής, ο συνεργάτης της Στέφανος Κωνσταντινίδης επιβεβαίωσε δημόσια την επιστροφή της, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «μας έλειψε πολύ και ξέρουμε ότι και εκείνη μας σκέφτεται». Έτσι, το ραντεβού ανανεώθηκε επίσημα για τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 10:00, με την επιστροφή της Κατερίνας Καινούργιου να αποτελεί ήδη ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τηλεοπτικά γεγονότα.





