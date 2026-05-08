Γιώργος Κακοσαίος: Μας εύχεται «Και Εις Ανώτερα» και ετοιμάζεται για περιοδεία στην Αυστραλία

Ο Γιώργος Κακοσαίος επιστρέφει με το νέο single «Και Εις Ανώτερα», που ήδη γίνεται viral στα social media

Ο ταλαντούχος Γιώργος Κακοσαίος επιστρέφει δυναμικά με το ολοκαίνουργιο single του, «Και Εις Ανώτερα» και αποδεικνύει για ακόμη μια φορά γιατί ανήκει στη νέα γενιά καλλιτεχνών που ξεχωρίζουν!

Το τραγούδι φέρει την υπογραφή ενός από τους πιο αγαπημένους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής, του Χάρη Βαρθακούρη στη μουσική, ενώ τους στίχους υπογράφει ο καταξιωμένος Νίκος Ρωμανός και κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Το «Και Εις Ανώτερα» έχει ήδη ξεχωρίσει, αποτελώντας παράλληλα το εξώφυλλο της μεγαλύτερης λίστας με λαϊκά τραγούδια στο Spotify, Λαϊκά του Σήμερα!

Επίσης, το τραγούδι έχει ήδη αγαπηθεί και στα social media, με τους χρήστες να ταυτίζονται έντονα και να δημιουργούν videos, αφιερώνοντας τον χαρακτηριστικό στίχο «Και εις ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν».

Ο Γιώργος Κακοσαίος στην Αυστραλία

Ο Γιώργος Κακοσαίος μετά από μια επιτυχημένη σεζόν στο Lux stage, όπου σημείωσε τεράστια επιτυχία με sold out εμφανίσεις αναμένεται να ταξιδέψει για στην Αυστραλία! Το «Giorgos Kakosaios Australian Tour 2026» ξεκινά τον Ιούνιο όπου ο ταλαντούχος ερμηνευτής και η ομάδα του θα βρεθούν στη Μελβούρνη 19&20 Ιουνίου, στο Σίδνει στις 26 Ιουνίου, και στο Ντάργουιν στις 27 Ιουλίου. Μετά την περσινή του περιοδεία σε Αμερική και Καναδά σειρά έχει η Αυστραλία για τον δημοφιλή καλλιτέχνη, όπου θα δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες ομογενείς να απολαύσουν ελληνικές μελωδίες με τον Γιώργο να ετοιμάζει μια μοναδική live εμπειρία.

Το «Και εις ανώτερα» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

