Μουσικά Νέα 08.05.2026

Γιώργος Κακοσαίος: Μας εύχεται «Και Εις Ανώτερα» και ετοιμάζεται για περιοδεία στην Αυστραλία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Γιώργος Κακοσαίος επιστρέφει με το νέο single «Και Εις Ανώτερα», που ήδη γίνεται viral στα social media
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο ταλαντούχος Γιώργος Κακοσαίος επιστρέφει δυναμικά με το ολοκαίνουργιο single του, «Και Εις Ανώτερα» και αποδεικνύει για ακόμη μια φορά γιατί ανήκει στη νέα γενιά καλλιτεχνών που ξεχωρίζουν!

giorgoskakosaios_cover

Το τραγούδι φέρει την υπογραφή ενός από τους πιο αγαπημένους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής, του Χάρη Βαρθακούρη στη μουσική, ενώ τους στίχους υπογράφει ο καταξιωμένος Νίκος Ρωμανός και κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Ο Sidarta πάτησε ξανά γκάζι με τριπλή κυκλοφορία και ένα επικό collab

Το «Και Εις Ανώτερα» έχει ήδη ξεχωρίσει, αποτελώντας παράλληλα το εξώφυλλο της μεγαλύτερης λίστας με λαϊκά τραγούδια στο Spotify, Λαϊκά του Σήμερα!

Επίσης, το τραγούδι έχει ήδη αγαπηθεί και στα social media, με τους χρήστες να ταυτίζονται έντονα και να δημιουργούν videos, αφιερώνοντας τον χαρακτηριστικό στίχο «Και εις ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν».

@giorgoskakosaios o Gladiator ⚔️ #kakosaios #giorgoskakosaios ♬ πρωτότυπος ήχος – Giorgos Kakosaios

Ο Γιώργος Κακοσαίος στην Αυστραλία

Ο Γιώργος Κακοσαίος μετά από μια επιτυχημένη σεζόν στο Lux stage, όπου σημείωσε τεράστια επιτυχία με sold out εμφανίσεις αναμένεται να ταξιδέψει για στην Αυστραλία! Το «Giorgos Kakosaios Australian Tour 2026» ξεκινά τον Ιούνιο όπου ο ταλαντούχος ερμηνευτής και η ομάδα του θα βρεθούν στη Μελβούρνη 19&20 Ιουνίου, στο Σίδνει στις 26 Ιουνίου, και στο Ντάργουιν στις 27 Ιουλίου. Μετά την περσινή του περιοδεία σε Αμερική και Καναδά σειρά έχει η Αυστραλία για τον δημοφιλή καλλιτέχνη, όπου θα δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες ομογενείς να απολαύσουν ελληνικές μελωδίες με τον Γιώργο να ετοιμάζει μια μοναδική live εμπειρία.

giorgoskakosaios

Το «Και εις ανώτερα» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://giorgoskakosaios.lnk.to/KaiEisAnotera

Ο Sidarta και ο Dani Gambino κυκλοφόρησαν το κομμάτι που θα ορίσει το καλοκαίρι μας

Πώς ο Rack τερμάτισε το «game» με 2 απανωτά sold out σε μόλις 48 ώρες και tour στην Αυστραλία

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Γιώργος Κακοσαίορς Και Εις Ανώτερα μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Sidarta και ο Dani Gambino κυκλοφόρησαν το κομμάτι που θα ορίσει το καλοκαίρι μας

Ο Sidarta και ο Dani Gambino κυκλοφόρησαν το κομμάτι που θα ορίσει το καλοκαίρι μας

08.05.2026
Επόμενο
«23 χρόνια πριν»: Μία σπάνια εμφάνιση της Σταματίνας Τσιμτσιλή στo Mad TV

«23 χρόνια πριν»: Μία σπάνια εμφάνιση της Σταματίνας Τσιμτσιλή στo Mad TV

08.05.2026

Δες επίσης

Από τα ραδιόφωνα στην Ευρώπη με τη Doja Cat – Το comeback της Naomi Sharon με το «Better Days»
Μουσικά Νέα

Από τα ραδιόφωνα στην Ευρώπη με τη Doja Cat – Το comeback της Naomi Sharon με το «Better Days»

08.05.2026
Shakira: Η «βασίλισσα του Μουντιάλ» επιστρέφει με νέο ύμνο για το World Cup 2026
Μουσικά Νέα

Shakira: Η «βασίλισσα του Μουντιάλ» επιστρέφει με νέο ύμνο για το World Cup 2026

08.05.2026
Ο Sidarta και ο Dani Gambino κυκλοφόρησαν το κομμάτι που θα ορίσει το καλοκαίρι μας
Μουσικά Νέα

Ο Sidarta και ο Dani Gambino κυκλοφόρησαν το κομμάτι που θα ορίσει το καλοκαίρι μας

08.05.2026
Πώς ο Rack τερμάτισε το «game» με 2 απανωτά sold out σε μόλις 48 ώρες και tour στην Αυστραλία
Μουσικά Νέα

Πώς ο Rack τερμάτισε το «game» με 2 απανωτά sold out σε μόλις 48 ώρες και tour στην Αυστραλία

08.05.2026
Ο Sidarta πάτησε ξανά γκάζι με τριπλή κυκλοφορία και ένα επικό collab
Μουσικά Νέα

Ο Sidarta πάτησε ξανά γκάζι με τριπλή κυκλοφορία και ένα επικό collab

08.05.2026
Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision
EUROVISION

Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision

08.05.2026
Η Τάμτα και ο Bill Roxenos σε μυούν στην απόλυτη live εμπειρία στο Smut
Μουσικά Νέα

Η Τάμτα και ο Bill Roxenos σε μυούν στην απόλυτη live εμπειρία στο Smut

08.05.2026
Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη
EUROVISION

Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη

08.05.2026
«Nightdose»: Το EP της Natasha Kay που θα σε κάνει να χορεύεις στον ρυθμό της νύχτας
Μουσικά Νέα

«Nightdose»: Το EP της Natasha Kay που θα σε κάνει να χορεύεις στον ρυθμό της νύχτας

08.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο