Celeb World 08.05.2026

«Για ‘μένα δεν ήταν ποτέ ταμπού όλα αυτά τα θέματα» – Η Demy ανοίγει τη συζήτηση για το OCD και τη δύναμη της αποδοχής

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Demy μιλά ανοιχτά για την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και τον αντίκτυπο που είχε η εξομολόγησή της στο κοινό
Ειρήνη Στόφυλα

Η Demy άνοιξε την καρδιά της σε μια ειλικρινή συνέντευξη στο περιοδικό Hello!, μιλώντας στη δημοσιογράφο Σόνια Μαγγίνα για θέματα πολύ προσωπικά αλλά και για τη ζωή της σήμερα. Η γνωστή τραγουδίστρια, που αυτή την περίοδο συμμετέχει στη δραματική σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», μοιράστηκε σκέψεις για τον έρωτα, την καθημερινότητά της αλλά και τη μάχη της με την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD).

https://www.instagram.com/demy_official/
https://www.instagram.com/demy_official/

Με ειλικρίνεια που σπάνια συναντάμε, η Demy αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχει μιλήσει δημόσια για το OCD από μικρή ηλικία. Όπως εξήγησε, η απόφαση να μοιραστεί κάτι τόσο προσωπικό δεν ήταν αποτέλεσμα σκέψης ή στρατηγικής, αλλά κάτι απόλυτα αυθόρμητο. Για εκείνη, τέτοια θέματα δεν υπήρξαν ποτέ ταμπού, γι’ αυτό και η αποκάλυψη έγινε με φυσικό τρόπο μέσα από τις συνεντεύξεις της, όπου πάντα προσπαθεί να είναι όσο πιο αληθινή γίνεται.

«Το πιο μυρωδάτο λουλούδι είναι το κορίτσι μου» – Η εξομολόγηση του Χρήστου Μάστορα για τη σχέση τους

Η ίδια τόνισε πως δεν περίμενε ότι η εξομολόγησή της θα είχε τόσο μεγάλη απήχηση και έντονο αντίκτυπο στο κοινό. Μέσα από αυτή την εμπειρία, όπως λέει, συνειδητοποίησε πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι να μιλούν ανοιχτά για τις ευαισθησίες και τις δυσκολίες τους. Για εκείνη, η ανθρώπινη εμπειρία έχει περισσότερα κοινά παρά διαφορές, και όλοι μοιραζόμαστε βαθύτερα συναισθήματα και ανησυχίες απ’ όσο νομίζουμε.

https://www.instagram.com/demy_official/
https://www.instagram.com/demy_official/

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Demy μίλησε για τους πιο κοντινούς ανθρώπους στη ζωή της, λέγοντας πως η οικογένειά της είναι το σταθερό της στήριγμα. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στους γονείς της, την αδελφή της, την ξαδέρφη της αλλά και την κολλητή της φίλη. Παράλληλα, ξεχώρισε και κάποιους στενούς φίλους που μπορεί να μην βλέπει καθημερινά, αλλά γνωρίζει ότι είναι πάντα εκεί για εκείνη.

https://www.instagram.com/demy_official/
https://www.instagram.com/demy_official/

Η συζήτηση πήγε και στο θέμα του έρωτα και της αγάπης. Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι δεν τα διαχωρίζει απόλυτα, καθώς για εκείνη ο έρωτας έχει πάντα σημασία και ένταση. Πιστεύει ότι με τον χρόνο μπορεί να μεταμορφωθεί σε κάτι πιο ήρεμο και βαθύ, όμως ο ενθουσιασμός και ο ρομαντισμός πρέπει να παραμένουν ζωντανοί.

https://www.instagram.com/demy_official/
https://www.instagram.com/demy_official/

Τέλος, όταν ρωτήθηκε σε τι πιστεύει περισσότερο, απάντησε ότι εξακολουθεί να πιστεύει στην αγάπη που αντέχει στον χρόνο. Μάλιστα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της όταν βλέπει ζευγάρια μεγαλύτερης ηλικίας να κρατιούνται χέρι-χέρι, θεωρώντας αυτές τις στιγμές την πιο όμορφη απόδειξη ότι η αγάπη μπορεί να κρατήσει για πάντα.

https://www.instagram.com/demy_official/
https://www.instagram.com/demy_official/

Η εξομολόγησή της δείχνει για άλλη μια φορά μια πιο ώριμη και αληθινή πλευρά της Demy, που δεν φοβάται να μιλήσει ανοιχτά για όσα τη διαμορφώνουν ως άνθρωπο και καλλιτέχνιδα. Και όπως φαίνεται, αυτή η αυθεντικότητα είναι που τη φέρνει ακόμη πιο κοντά στο κοινό της.

«Twins»: Akylas και Dara – Το πιο αγαπητό δίδυμο της φετινής Eurovision

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

DEMY ocd συνέντευξη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision

Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision

08.05.2026

Δες επίσης

Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision
Celeb News

Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision

08.05.2026
«Είμαι μόνη μου» -Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή
Celeb News

«Είμαι μόνη μου» -Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή

08.05.2026
«Ο τελευταίος χορός» – Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρετά» τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας
Celeb News

«Ο τελευταίος χορός» – Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρετά» τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας

08.05.2026
Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη
Celeb News

Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη

08.05.2026
«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina
Celeb News

«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina

08.05.2026
«Ναι» στον έρωτα μετά από 3 χρόνια – Ο Sam Smith και ο Christian Cowan ετοιμάζονται για γάμο
Celeb News

«Ναι» στον έρωτα μετά από 3 χρόνια – Ο Sam Smith και ο Christian Cowan ετοιμάζονται για γάμο

08.05.2026
Μητέρα για πρώτη φορά η Γιώτα Τσιμπρικίδου – Τα ευχάριστα νέα από το μαιευτήριο
Celeb News

Μητέρα για πρώτη φορά η Γιώτα Τσιμπρικίδου – Τα ευχάριστα νέα από το μαιευτήριο

08.05.2026
«Twins»: Akylas και Dara – Το πιο αγαπητό δίδυμο της φετινής Eurovision
Celeb News

«Twins»: Akylas και Dara – Το πιο αγαπητό δίδυμο της φετινής Eurovision

08.05.2026
Δύσκολες στιγμές για τη Bonnie Tyler – Στο νοσοκομείο μετά από επείγουσα επέμβαση
Celeb News

Δύσκολες στιγμές για τη Bonnie Tyler – Στο νοσοκομείο μετά από επείγουσα επέμβαση

08.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο