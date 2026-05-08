«Για ‘μένα δεν ήταν ποτέ ταμπού όλα αυτά τα θέματα» – Η Demy ανοίγει τη συζήτηση για το OCD και τη δύναμη της αποδοχής

Η Demy άνοιξε την καρδιά της σε μια ειλικρινή συνέντευξη στο περιοδικό Hello!, μιλώντας στη δημοσιογράφο Σόνια Μαγγίνα για θέματα πολύ προσωπικά αλλά και για τη ζωή της σήμερα. Η γνωστή τραγουδίστρια, που αυτή την περίοδο συμμετέχει στη δραματική σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», μοιράστηκε σκέψεις για τον έρωτα, την καθημερινότητά της αλλά και τη μάχη της με την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD).

Με ειλικρίνεια που σπάνια συναντάμε, η Demy αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχει μιλήσει δημόσια για το OCD από μικρή ηλικία. Όπως εξήγησε, η απόφαση να μοιραστεί κάτι τόσο προσωπικό δεν ήταν αποτέλεσμα σκέψης ή στρατηγικής, αλλά κάτι απόλυτα αυθόρμητο. Για εκείνη, τέτοια θέματα δεν υπήρξαν ποτέ ταμπού, γι’ αυτό και η αποκάλυψη έγινε με φυσικό τρόπο μέσα από τις συνεντεύξεις της, όπου πάντα προσπαθεί να είναι όσο πιο αληθινή γίνεται.

Η ίδια τόνισε πως δεν περίμενε ότι η εξομολόγησή της θα είχε τόσο μεγάλη απήχηση και έντονο αντίκτυπο στο κοινό. Μέσα από αυτή την εμπειρία, όπως λέει, συνειδητοποίησε πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι να μιλούν ανοιχτά για τις ευαισθησίες και τις δυσκολίες τους. Για εκείνη, η ανθρώπινη εμπειρία έχει περισσότερα κοινά παρά διαφορές, και όλοι μοιραζόμαστε βαθύτερα συναισθήματα και ανησυχίες απ’ όσο νομίζουμε.

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Demy μίλησε για τους πιο κοντινούς ανθρώπους στη ζωή της, λέγοντας πως η οικογένειά της είναι το σταθερό της στήριγμα. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στους γονείς της, την αδελφή της, την ξαδέρφη της αλλά και την κολλητή της φίλη. Παράλληλα, ξεχώρισε και κάποιους στενούς φίλους που μπορεί να μην βλέπει καθημερινά, αλλά γνωρίζει ότι είναι πάντα εκεί για εκείνη.

Η συζήτηση πήγε και στο θέμα του έρωτα και της αγάπης. Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι δεν τα διαχωρίζει απόλυτα, καθώς για εκείνη ο έρωτας έχει πάντα σημασία και ένταση. Πιστεύει ότι με τον χρόνο μπορεί να μεταμορφωθεί σε κάτι πιο ήρεμο και βαθύ, όμως ο ενθουσιασμός και ο ρομαντισμός πρέπει να παραμένουν ζωντανοί.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε σε τι πιστεύει περισσότερο, απάντησε ότι εξακολουθεί να πιστεύει στην αγάπη που αντέχει στον χρόνο. Μάλιστα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της όταν βλέπει ζευγάρια μεγαλύτερης ηλικίας να κρατιούνται χέρι-χέρι, θεωρώντας αυτές τις στιγμές την πιο όμορφη απόδειξη ότι η αγάπη μπορεί να κρατήσει για πάντα.

Η εξομολόγησή της δείχνει για άλλη μια φορά μια πιο ώριμη και αληθινή πλευρά της Demy, που δεν φοβάται να μιλήσει ανοιχτά για όσα τη διαμορφώνουν ως άνθρωπο και καλλιτέχνιδα. Και όπως φαίνεται, αυτή η αυθεντικότητα είναι που τη φέρνει ακόμη πιο κοντά στο κοινό της.

