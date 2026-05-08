Ariana Grande ξαναφέρνει το iconic «Dangerous Woman» era με τη νέα συλλογή της r.e.m. beauty

Η Ariana Grande και η r.e.m. beauty επαναφέρουν το «Dangerous Woman» era με μια νέα limited-edition beauty συλλογή
Η Ariana Grande επιστρέφει σε μία από τις πιο εμβληματικές και αισθητικά καθοριστικές περιόδους της καριέρας της, καθώς η r.e.m. beauty παρουσιάζει μια νέα limited-edition συλλογή εμπνευσμένη από το άλμπουμ «Dangerous Woman». Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την κυκλοφορία του δίσκου, το brand επαναφέρει την έντονη, σκοτεινή glamorous αισθητική που καθόρισε εκείνη την εποχή, μεταφράζοντάς την σε μια σύγχρονη beauty πρόταση που συνδυάζει νοσταλγία και trend-driven λογική.

Η νέα συλλογή λειτουργεί σαν ένα beauty «revisit» σε μια περίοδο που διαμόρφωσε την εικόνα της ως pop icon. Το «Dangerous Woman» δεν ήταν απλώς ένα album, αλλά μια πλήρης αισθητική ταυτότητα με έντονα visuals, το χαρακτηριστικό bunny mask και μια πιο τολμηρή, ώριμη πλευρά της καλλιτέχνιδας. Τώρα, αυτή η εποχή επιστρέφει μέσα από προϊόντα που μεταφράζουν το vibe του 2016 σε σύγχρονα lip και eye looks.

Lip glosses με έντονη προσωπικότητα και glow αποτέλεσμα

Η συλλογή περιλαμβάνει 2 νέες limited-edition αποχρώσεις gloss, σχεδιασμένες για να δίνουν ένταση αλλά και φρεσκάδα στο makeup look. Το «Knew Better» είναι ένα plum gloss με χρωματική προσαρμογή που μεταμορφώνεται σε fuchsia ανάλογα με το pH των χειλιών, ενώ το «Forever Boy» κινείται σε πιο cool mauve τόνους με διακριτική περλέ λάμψη. Και τα δύο προϊόντα ανήκουν στη σειρά Essential Drip Glossy Balm, η οποία βασίζεται σε ενυδατική σύνθεση με υαλουρονικό οξύ και super-fruit αντιοξειδωτικά, προσφέροντας glossy αποτέλεσμα χωρίς να θυσιάζει την άνεση στην εφαρμογή.

Eyeshadow quad εμπνευσμένο από τη duality του album

Η παλέτα «Sweet Dreams Eyeshadow Quad» επιστρέφει σε limited-edition μορφή, αυτή τη φορά με χρωματική ιστορία εμπνευσμένη από τη θεματική «duality» του Dangerous Woman. Οι αποχρώσεις κινούνται ανάμεσα σε πιο φωτεινές, σχεδόν moonlight υφές και σε βαθύτερα, πιο έντονα midnight tones, αποτυπώνοντας τη μετάβαση ανάμεσα στη γλυκύτητα και τη σκοτεινή πλευρά του album. Το αποτέλεσμα είναι ένα eye look που μπορεί να κινηθεί από καθημερινό glam μέχρι πιο έντονο βραδινό makeup, παραμένοντας πιστό στην αισθητική της εποχής.

Το εμβληματικό bunny mask επιστρέφει ως beauty detail

Η πιο αναγνωρίσιμη εικόνα του era, το black latex bunny mask, επανέρχεται μέσα από το «Dangerous Woman Lip Mask». Το προϊόν συνοδεύεται από collectible charm και προσφέρει έντονη ενυδάτωση, αφήνοντας ένα απαλό milky-pink φινίρισμα στα χείλη. Πέρα από το skincare αποτέλεσμα, λειτουργεί και ως fashion object, συνδέοντας το beauty με την pop ταυτότητα του album.

Μια pop επιστροφή με νοσταλγικό beauty twist

Η επαναφορά του «Dangerous Woman» δεν έρχεται τυχαία, καθώς τα teasers της r.e.m. beauty με τη φράση «something dangerous is coming» έχουν ήδη δημιουργήσει έντονο buzz στους fans. Παράλληλα, το brand αξιοποιεί αρχειακά visuals και στοιχεία από το 2016 era για να ενισχύσει τη σύνδεση ανάμεσα στη μουσική και το beauty storytelling.

Το άλμπουμ, που είχε καθοριστική εμπορική και καλλιτεχνική πορεία με τραγούδια όπως «Dangerous Woman», «Into You» και «Side to Side», θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία καμπής στην εικόνα της Ariana Grande.

Δέκα χρόνια μετά, η νέα συλλογή της r.e.m. beauty δεν λειτουργεί απλώς ως tribute, αλλά ως μια σύγχρονη επανερμηνεία ενός era που συνεχίζει να επηρεάζει την pop κουλτούρα και την αισθητική της beauty βιομηχανίας.

