Cinema 08.05.2026

Από την Ελλάδα στο Hollywood – Ο Κίμωνας Κουρής στο πλευρό του Brad Pitt στη νέα ταινία «The Riders»

Ο Κίμωνας Κουρής ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders», συμμετέχοντας σε ένα διεθνές κινηματογραφικό project του Edward Berger
Πόπη Βασιλείου

Ο Κίμωνας Κουρής ολοκλήρωσε επίσημα τα γυρίσματα της νέας διεθνούς ταινίας «The Riders», ενός ιδιαίτερα πολυαναμενόμενου κινηματογραφικού project που ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας βιομηχανίας του σινεμά. Η ταινία φέρει την υπογραφή του υποψήφιου για Όσκαρ Edward Berger και της εταιρείας A24, δύο ονομάτων που από μόνα τους εγγυώνται υψηλό επίπεδο παραγωγής και καλλιτεχνική ένταση.

Το «The Riders» βασίζεται στο αναγνωρισμένο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί μία κινηματογραφική μεταφορά που συνδυάζει δραματική αφήγηση και έντονο συναισθηματικό βάθος. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Brad Pitt, πλαισιωμένος από ένα εντυπωσιακό διεθνές καστ, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Lara Pulver και σημαντικοί ηθοποιοί από διαφορετικές χώρες και κινηματογραφικές σχολές.

Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον παραγωγής, ο Κίμωνας Κουρής καταφέρνει να ξεχωρίσει με τη συμμετοχή του, αποτελώντας μέρος ενός φιλμ που φιλοδοξεί να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη κινηματογραφική σκηνή. Η παρουσία του σε ένα τόσο απαιτητικό project ενισχύει τη διεθνή του πορεία και τον φέρνει σε επαφή με κορυφαίους δημιουργούς και ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Ο Edward Berger, γνωστός για τη σκηνοθετική του ακρίβεια και τη βαθιά συναισθηματική του προσέγγιση στην αφήγηση, υπογράφει ένα ακόμα φιλόδοξο έργο που αναμένεται να συζητηθεί έντονα όταν φτάσει στις αίθουσες. Η συνεργασία του με την A24 προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη προσδοκία γύρω από το τελικό αποτέλεσμα.

Για τον Κίμωνα Κουρή, το «The Riders» δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη συμμετοχή, αλλά ένα σημαντικό βήμα σε διεθνές επίπεδο, μέσα σε μια παραγωγή που συγκεντρώνει κορυφαία ονόματα και υψηλές προσδοκίες. Η εμπειρία αυτή τον τοποθετεί σε ένα νέο δημιουργικό περιβάλλον, όπου η ελληνική παρουσία βρίσκει χώρο σε παγκόσμια projects υψηλής αισθητικής.

Ο Brad Pitt με κοστούμι σε εκδήλωση, ενόψει των γυρισμάτων της ταινίας «The Riders» στη Νέα Μάκρη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ολοκλήρωση της παραγωγής και στην πρώτη εικόνα της ταινίας στη μεγάλη οθόνη, καθώς το κοινό περιμένει να δει πώς θα αποδοθεί η δυνατή ιστορία του «The Riders» μέσα από τη ματιά του Edward Berger και την ερμηνευτική δύναμη ενός διεθνούς καστ με τον Brad Pitt στην κορυφή.

