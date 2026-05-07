Celeb News 07.05.2026

Angelina Jolie – Brad Pitt: Η νέα εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα στη διαμάχη τους

Νέα εξέλιξη στη δικαστική διαμάχη Jolie-Pitt για το Château Miraval, με το εφετείο να μπλοκάρει την πρόσβαση σε κρίσιμα email
Μαρία Χατζηγιάννη

Η νομική διαμάχη ανάμεσα στην Angelina Jolie και τον Brad Pitt για το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval συνεχίζει να απασχολεί τα δικαστήρια του Λος Άντζελες, με μια νέα εξέλιξη να δίνει προσωρινό προβάδισμα στην πλευρά της Jolie. Σύμφωνα με την απόφαση της δικαστή Cindy Pánuco στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, η Angelina Jolie δεν υποχρεούται να παραδώσει 22 email που είχαν ζητηθεί από την πλευρά του Brad Pitt.

Αν και προηγούμενη δικαστική εντολή του Δεκεμβρίου 2025 απαιτούσε την παράδοσή τους, το εφετείο ανέτρεψε την απόφαση, κρίνοντας ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα περιέχουν νομικά προνομιακές επικοινωνίες και άρα παραμένουν απόρρητα.

Ο δικηγόρος της Jolie, Paul Murphy, χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «σημαντική νίκη» για την πελάτισσά του, τονίζοντας ότι η άλλη πλευρά «ξεπέρασε τα όρια» προσπαθώντας να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπιστευτικά έγγραφα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αρχικά ζήτησαν 126 προνομιακά έγγραφα, στη συνέχεια το περιόρισαν σε 22, και τώρα δεν παίρνουν τίποτα, μηδέν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η υπόθεση δείχνει «ένα μοτίβο ελέγχου από τον Brad Pitt ακόμη και σε θέματα που αφορούν την επικοινωνία της Angelina με τους δικηγόρους της», ενώ εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι τα δικαστήρια έβαλαν τέλος σε αυτό το σκέλος της διαμάχης.


Από την πλευρά του Brad Pitt, πηγή που μίλησε στο TMZ υποστήριξε ότι η απόφαση δεν αποτελεί οριστική εξέλιξη, αλλά πιθανή προσωρινή προστασία για την πλευρά της Jolie ώστε να μην αποκαλυφθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις της.

Παράλληλα, ο Brad Pitt είχε και μια μικρή δικαστική νίκη, καθώς το αίτημα της Jolie να επιβληθεί πρόστιμο 34.000 δολαρίων στην ομάδα των δικηγόρων του απορρίφθηκε, με το δικαστήριο να κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος για κυρώσεις.

Η ένταση ανάμεσα στους 2 πρώην συζύγους παραμένει υψηλή, με την Angelina Jolie να προτείνει ως πιθανή ημερομηνία έναρξης της δίκης τον Σεπτέμβριο του 2027, ενώ ο Brad Pitt φέρεται να επιθυμεί νωρίτερη έναρξη, τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς.

