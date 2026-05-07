«Η ταινία ήταν απίστευτη»: Το απρόσμενο σχόλιο της Anna Wintour για το «The Devil Wears Prada 2»

Η Anna Wintour βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων κατά τη διάρκεια του Met Gala, όχι μόνο για την παρουσία της στο πιο διάσημο event της μόδας, αλλά και για την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση σχετικά με το πολυαναμενόμενο «The Devil Wears Prada 2». Σε μια σπάνια στιγμή αυθορμητισμού στο κόκκινο χαλί, η επιδραστική editor μίλησε για την ταινία που ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα της βιομηχανίας του κινηματογράφου και της μόδας.

Η Anna Wintour δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η ταινία ήταν απίστευτη!». Η αντίδρασή της έγινε αμέσως viral, καθώς πρόκειται για μια από τις πιο αυστηρές και επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο της μόδας, που σπάνια εκφράζει τόσο έντονα συναισθήματα για pop culture projects.

Anne Hathaway – Emily Blunt: Μιλούν για την Meryl Streep: Η ατάκα που αποκάλυψε γιατί είναι θρύλος

Σύμφωνα με όσα είπε, η εμπειρία της ταινίας ενισχύεται από το καστ, με τις Meryl Streep και Anne Hathaway να ξεχωρίζουν ξανά, προσφέροντας μια δυναμική συνέχεια σε μια ιστορία που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη σύγχρονη κινηματογραφική κουλτούρα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Meryl, η Anne και όλοι όσοι συμμετέχουν ήταν πραγματικά πολύ διασκεδαστικοί».

Η ίδια τόνισε επίσης πως το φιλμ αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τη μόδα, λέγοντας: «Είναι υπέροχο για τη μόδα να γιορτάζει τη βιομηχανία και να δείχνει ότι οι γυναίκες κυριαρχούν!». Η φράση αυτή έγινε άμεσα σημείο αναφοράς στα social media.

Η τοποθέτησή της στο Met Gala δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς συνδύασε τον κόσμο της μόδας με τον κινηματογράφο, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη προσμονή για την κυκλοφορία της ταινίας. Σε μια βραδιά γεμάτη εντυπωσιακές εμφανίσεις, η σύντομη αλλά δυνατή δήλωσή της κατάφερε να κλέψει την προσοχή και να γίνει αντικείμενο συζήτησης διεθνώς.

Το «The Devil Wears Prada 2» φαίνεται ήδη να αποκτά ξεχωριστή θέση στην pop culture ατζέντα, και η έγκριση από μια προσωπικότητα όπως η Anna Wintour δεν κάνει τίποτα άλλο από το να ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυναμική του.

Πώς η Meryl Streep είπε τελικά το μεγάλο «ναι» στο The Devil Wears Prada