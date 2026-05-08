EUROVISION 08.05.2026

Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Akylas εμφανίστηκε στην αυστριακή τηλεόραση και μίλησε για τη Eurovision 2026 ως φαβορί του διαγωνισμού
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Akylas βρέθηκε στην αυστριακή τηλεόραση και συγκεκριμένα στην εκπομπή «Guten Morgen Österreich» του ORF 2, όπου παρουσιάστηκε στο κοινό της Αυστρίας ως ένα από τα φαβορί της Eurovision 2026. Η εμφάνισή του στο πρωινό πρόγραμμα είχε στόχο να συστήσει την ελληνική συμμετοχή στο διεθνές κοινό και να ενισχύσει τη δυναμική της πριν τον μεγάλο διαγωνισμό. Μέσα από τη συνέντευξη, κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των παρουσιαστών αλλά και του τηλεοπτικού κοινού, μιλώντας με άνεση και χιούμορ. Παράλληλα, η παρουσία του ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη συζήτηση γύρω από τη φετινή ελληνική συμμετοχή, που ήδη συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον στην Ευρώπη.

akylas

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Akylas εμφανίστηκε χαλαρός και ιδιαίτερα ευδιάθετος, μιλώντας για τη σχέση του με τη Γερμανική γλώσσα, την οποία όπως αποκάλυψε προσπαθεί να μάθει. Με χιούμορ είπε ότι έχει μάθει λίγες λέξεις και τις χρησιμοποιεί όπου μπορεί, τονίζοντας πως θέλει να βελτιωθεί περισσότερο, ενώ δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι έχει αδυναμία στο αυστριακό σνίτσελ.


Η Ελλάδα «απογειώνεται» στο TikTok: Η πρόβα του Akyla που ξεπέρασε τα φαβορί

Στη συνέχεια, ο Έλληνας εκπρόσωπος σχολίασε και την αυστριακή συμμετοχή στη Eurovision, εκφράζοντας θετικά λόγια για το τραγούδι. Όπως είπε, του αρέσει πολύ το κομμάτι και θεωρεί ότι βρίσκεται σε παρόμοιο μουσικό ύφος με το δικό του, ενώ πρόσθεσε ότι θα μπορούσε εύκολα να φανταστεί τον εαυτό του να συμμετέχει σε ένα κοινό μουσικό project με τους καλλιτέχνες της Αυστρίας.

akylas________

Ο ίδιος τόνισε ότι υπάρχει μουσική «σύνδεση» μεταξύ των συμμετοχών και πως η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός που ενώνει διαφορετικά στυλ και καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση του Α’ ημιτελικού της Eurovision 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

akylas_

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η πρόσφατη εμφάνισή του στο Λονδίνο είχε έντονη συναισθηματική φόρτιση, με το κοινό να αντιδρά θερμά στη σκηνική του παρουσία και να ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διεθνή του εικόνα.

Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 Ακύλας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Τάμτα και ο Bill Roxenos σε μυούν στην απόλυτη live εμπειρία στο Smut

Η Τάμτα και ο Bill Roxenos σε μυούν στην απόλυτη live εμπειρία στο Smut

08.05.2026
Επόμενο
«Για ‘μένα δεν ήταν ποτέ ταμπού όλα αυτά τα θέματα» – Η Demy ανοίγει τη συζήτηση για το OCD και τη δύναμη της αποδοχής

«Για ‘μένα δεν ήταν ποτέ ταμπού όλα αυτά τα θέματα» – Η Demy ανοίγει τη συζήτηση για το OCD και τη δύναμη της αποδοχής

08.05.2026

Δες επίσης

«Για ‘μένα δεν ήταν ποτέ ταμπού όλα αυτά τα θέματα» – Η Demy ανοίγει τη συζήτηση για το OCD και τη δύναμη της αποδοχής
Celeb News

«Για ‘μένα δεν ήταν ποτέ ταμπού όλα αυτά τα θέματα» – Η Demy ανοίγει τη συζήτηση για το OCD και τη δύναμη της αποδοχής

08.05.2026
«Είμαι μόνη μου» -Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή
Celeb News

«Είμαι μόνη μου» -Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή

08.05.2026
«Ο τελευταίος χορός» – Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρετά» τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας
Celeb News

«Ο τελευταίος χορός» – Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρετά» τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας

08.05.2026
Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη
Celeb News

Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη

08.05.2026
«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina
Celeb News

«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina

08.05.2026
«Ναι» στον έρωτα μετά από 3 χρόνια – Ο Sam Smith και ο Christian Cowan ετοιμάζονται για γάμο
Celeb News

«Ναι» στον έρωτα μετά από 3 χρόνια – Ο Sam Smith και ο Christian Cowan ετοιμάζονται για γάμο

08.05.2026
«Eurovision Night»: Ποιοι αναλαβάνουν το πιο λαμπερό backstage της Eurovision 2026
EUROVISION

«Eurovision Night»: Ποιοι αναλαβάνουν το πιο λαμπερό backstage της Eurovision 2026

08.05.2026
Ποιοι θα μας κρατούν συντροφιά στη Eurovision; Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου επιστρέφουν
EUROVISION

Ποιοι θα μας κρατούν συντροφιά στη Eurovision; Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου επιστρέφουν

08.05.2026
Μητέρα για πρώτη φορά η Γιώτα Τσιμπρικίδου – Τα ευχάριστα νέα από το μαιευτήριο
Celeb News

Μητέρα για πρώτη φορά η Γιώτα Τσιμπρικίδου – Τα ευχάριστα νέα από το μαιευτήριο

08.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο