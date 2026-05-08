Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision

Ο Akylas βρέθηκε στην αυστριακή τηλεόραση και συγκεκριμένα στην εκπομπή «Guten Morgen Österreich» του ORF 2, όπου παρουσιάστηκε στο κοινό της Αυστρίας ως ένα από τα φαβορί της Eurovision 2026. Η εμφάνισή του στο πρωινό πρόγραμμα είχε στόχο να συστήσει την ελληνική συμμετοχή στο διεθνές κοινό και να ενισχύσει τη δυναμική της πριν τον μεγάλο διαγωνισμό. Μέσα από τη συνέντευξη, κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των παρουσιαστών αλλά και του τηλεοπτικού κοινού, μιλώντας με άνεση και χιούμορ. Παράλληλα, η παρουσία του ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη συζήτηση γύρω από τη φετινή ελληνική συμμετοχή, που ήδη συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Akylas εμφανίστηκε χαλαρός και ιδιαίτερα ευδιάθετος, μιλώντας για τη σχέση του με τη Γερμανική γλώσσα, την οποία όπως αποκάλυψε προσπαθεί να μάθει. Με χιούμορ είπε ότι έχει μάθει λίγες λέξεις και τις χρησιμοποιεί όπου μπορεί, τονίζοντας πως θέλει να βελτιωθεί περισσότερο, ενώ δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι έχει αδυναμία στο αυστριακό σνίτσελ.





Στη συνέχεια, ο Έλληνας εκπρόσωπος σχολίασε και την αυστριακή συμμετοχή στη Eurovision, εκφράζοντας θετικά λόγια για το τραγούδι. Όπως είπε, του αρέσει πολύ το κομμάτι και θεωρεί ότι βρίσκεται σε παρόμοιο μουσικό ύφος με το δικό του, ενώ πρόσθεσε ότι θα μπορούσε εύκολα να φανταστεί τον εαυτό του να συμμετέχει σε ένα κοινό μουσικό project με τους καλλιτέχνες της Αυστρίας.

Ο ίδιος τόνισε ότι υπάρχει μουσική «σύνδεση» μεταξύ των συμμετοχών και πως η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός που ενώνει διαφορετικά στυλ και καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση του Α’ ημιτελικού της Eurovision 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η πρόσφατη εμφάνισή του στο Λονδίνο είχε έντονη συναισθηματική φόρτιση, με το κοινό να αντιδρά θερμά στη σκηνική του παρουσία και να ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διεθνή του εικόνα.

