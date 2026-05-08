Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη

Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου αναχώρησαν για τη Βιέννη για τη Eurovision 2026 και μίλησαν για τη φετινή συμμετοχή

Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου αναχώρησαν σήμερα το πρωί για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί η Eurovision 2026, προκειμένου να αναλάβουν ξανά τον σχολιασμό του μεγάλου μουσικού διαγωνισμού για λογαριασμό της ΕΡΤ. Το αγαπημένο τηλεοπτικό δίδυμο επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά στον ρόλο που έχει συνδεθεί όσο λίγοι με τη Eurovision στην Ελλάδα.

Λίγο πριν την αναχώρησή τους, οι δύο σχολιαστές μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και τη δημοσιογράφο Βασιλική Μπασιούρη, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό αλλά και την αγωνία τους για τη φετινή διοργάνωση. Όπως ανέφερε η Μαρία Κοζάκου, βρίσκονται στην «τελική ευθεία» πριν από τον ημιτελικό και στόχος είναι να περάσει η Ελλάδα στον τελικό, χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή του Akyla ως ιδιαίτερα δυνατή και καλοδουλεμένη.





Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό για το τραγούδι και τον καλλιτέχνη Akyla, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια συμμετοχή που τον συγκινεί προσωπικά. Όπως είπε, είναι η 10η φορά που σχολιάζουν μαζί τον διαγωνισμό και θεωρεί το τραγούδι από τα καλύτερα της φετινής διοργάνωσης, εκφράζοντας την άποψη ότι αξίζει ακόμη και την πρώτη θέση.

Η Μαρία Κοζάκου αποκάλυψε επίσης ότι έχουν δει μόνο ένα μικρό απόσπασμα από τη σκηνική εμφάνιση, το οποίο όμως αφήνει πολλές υποσχέσεις για το τελικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την ίδια, φαίνεται πως υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις που δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη, ενώ η συνολική παρουσίαση αναμένεται να εντυπωσιάσει το κοινό.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης συμπλήρωσε πως η φετινή εμφάνιση έχει στηθεί σαν μια ολοκληρωμένη ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, με έντονα στοιχεία παραμυθιού και video game αισθητικής. Όπως ανέφερε, έχει γίνει μεγάλη δημιουργική προσπάθεια ώστε να ξεπεραστεί η κλασική εικόνα ενός «χιουμοριστικού τραγουδιού» και να παρουσιαστεί κάτι πιο ολοκληρωμένο και καλλιτεχνικά προσεγμένο.

Ο Akylas θα διαγωνιστεί στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη, στο ιστορικό Wiener Stadthalle.

Παράλληλα, η ΕΡΤ ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του σχολιαστικού διδύμου, επισημαίνοντας τη μακροχρόνια πορεία τους στον θεσμό. Το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision επιστρέφει για δέκατη φορά στην ΕΡΤ! Η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης αναλαμβάνουν και φέτος τη μετάδοση του κορυφαίου μουσικού γεγονότος της Ευρώπης, μεταφέροντας στους τηλεθεατές της ΕΡΤ τον μοναδικό παλμό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας στις 12, 14 και 16 Μαΐου.

Με εμπειρία, χιούμορ και βαθιά γνώση του θεσμού, οι δύο σχολιαστές έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή σχέση με το κοινό, μεταφέροντας κάθε χρόνο τον παλμό του διαγωνισμού με τον δικό τους χαρακτηριστικό τρόπο.

