«Να κυνηγάς το φως» – Το «ευχαριστώ» της Δανάης Μπάρκα στο κοινό της

Η Δανάη Μπάρκα μιλά για τα όνειρά της, τις δυσκολίες και στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα μέσα από τα social media

Με ένα ιδιαίτερα προσωπικό και γεμάτο συναίσθημα μήνυμα στα social media, η Δανάη Μπάρκα θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια το κοινό της για την τεράστια ανταπόκριση που είχε η πρόσφατη συνέντευξή της στις Rainbow Mermaids. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός δέχτηκε δεκάδες μηνύματα αγάπης και στήριξης, κάτι που όπως φαίνεται την άγγιξε βαθιά και την ώθησε να μοιραστεί τις σκέψεις της.

Στη συνέντευξη, η Δανάη Μπάρκα μίλησε ανοιχτά για την επαγγελματική της πορεία στην τηλεόραση και την υποκριτική, τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει αλλά και τα όνειρα που συνεχίζει να κυνηγά. Παράλληλα, στάθηκε στη δύναμη που αντλεί από τον κόσμο που την στηρίζει καθημερινά, τονίζοντας πως αυτή η επικοινωνία είναι για εκείνη πηγή έμπνευσης και αισιοδοξίας.

Η ατάκα της Δανάης Μπάρκα που άνοιξε συζήτηση για τις σχέσεις – «Παναγία μου, ας με χωρίσει»

Μέσα από την ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δανάη θέλησε να στείλει και ένα πιο γενικό, θετικό μήνυμα σε όσους την ακολουθούν. Μίλησε για τη σημασία του να ακολουθεί κανείς τα όνειρά του και να ακούει την καρδιά του, ακόμη κι αν ο δρόμος δεν είναι εύκολος.

Όπως έγραψε, τα μηνύματα που έλαβε μετά τη συνέντευξη ήταν τόσο πολλά που δεν πρόλαβε καν να τα διαβάσει όλα, περιγράφοντάς τα ως κάτι «μαγικό». Θυμήθηκε πως από μικρή ηλικία ονειρευόταν μια δουλειά που θα της επιτρέπει να ανήκει σε ομάδες, να προσφέρει χαμόγελα, συγκίνηση και θετική ενέργεια, αλλά και να εμπνέει τους άλλους να κυνηγήσουν τα δικά τους όνειρα.

Στα 33 της χρόνια, όπως αναφέρει, αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι έχει καταφέρει αρκετά από αυτά που είχε φανταστεί, και σε αυτό μεγάλο ρόλο παίζει η αγάπη του κόσμου. Σε έναν χώρο όπου, όπως λέει, η κριτική και τα αρνητικά σχόλια είναι συχνά έντονα, τα θετικά μηνύματα του κοινού λειτουργούν σαν αντίβαρο και της δίνουν δύναμη να συνεχίσει.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Δανάη Μπάρκα απευθύνθηκε σε όσους ονειρεύονται κάτι αντίστοιχο, ενθαρρύνοντάς τους να μην σταματήσουν να προσπαθούν. Τόνισε πως πάντα θα υπάρχουν δύσκολοι και αρνητικοί άνθρωποι, όμως το πιο σημαντικό είναι να μένει κανείς πιστός στο «φως» του και να το μοιράζεται με τους γύρω του.

Δείτε τη συνέντευξη εδώ:

Μητέρα για πρώτη φορά η Γιώτα Τσιμπρικίδου – Τα ευχάριστα νέα από το μαιευτήριο