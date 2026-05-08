Δεν σου βγαίνει η τηγανητή πατάτα τραγανή; 5 tips για να το πετύχεις

Με αυτά τα απλά tips θα πετύχεις πατάτες που μοιάζουν σαν να βγήκαν από επαγγελματική κουζίνα
Πόπη Βασιλείου

Οι τηγανητές πατάτες είναι από τα πιο αγαπημένα συνοδευτικά σε όλο τον κόσμο, αλλά το να πετύχεις εκείνη τη χρυσαφένια, τραγανή απ’ έξω και αφράτη μέσα υφή δεν είναι πάντα τόσο απλό όσο φαίνεται. Με μερικές σωστές κινήσεις, όμως, μπορείς να απογειώσεις το αποτέλεσμα και να μετατρέψεις μια απλή πατάτα σε πραγματική απόλαυση που θυμίζει επαγγελματική κουζίνα.

1. Κόψε τις ομοιόμορφα

Το κόψιμο παίζει τεράστιο ρόλο. Όσο πιο ίδιου μεγέθους είναι οι πατάτες, τόσο πιο ομοιόμορφα θα τηγανιστούν και δεν θα έχεις άλλες καμένες και άλλες άψητες.

2. Μούλιασμα σε νερό

Άφησε τις πατάτες σε κρύο νερό για τουλάχιστον 30 λεπτά. Αυτό βοηθά να φύγει το περιττό άμυλο και να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα.

3. Στέγνωσέ τις πολύ καλά

Πριν μπουν στο λάδι, οι πατάτες πρέπει να είναι εντελώς στεγνές. Η υγρασία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της τραγανής κρούστας.

4. Σωστή θερμοκρασία λαδιού

Αν το λάδι δεν είναι αρκετά ζεστό, οι πατάτες θα απορροφήσουν πολύ λίπος και θα βγουν βαριές. Αν είναι υπερβολικά ζεστό, θα καούν απ’ έξω χωρίς να ψηθούν μέσα.

5. Αλάτι στο τέλος

Το αλάτι μπαίνει πάντα μόλις βγουν από το τηγάνι. Έτσι μένει πάνω στην τραγανή επιφάνεια και δεν «τραβάει» υγρασία.

Μικρό κόλπο για έξτρα τραγανότητα

Μπορείς να προσθέσεις λίγο κορν φλάουρ πριν το τηγάνισμα. Δημιουργεί μια λεπτή κρούστα που κάνει τις πατάτες ακόμα πιο τραγανές.

Η τέλεια τηγανητή πατάτα δεν είναι τύχη, αλλά αποτέλεσμα σωστής προετοιμασίας και τεχνικής. Με αυτά τα απλά tips, μπορείς να πετύχεις αποτέλεσμα που θα σε κάνει να ξεχάσεις τις έτοιμες εκδοχές και να απολαύσεις κάθε μπουκιά στο μέγιστο.

