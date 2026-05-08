Μουσική 08.05.2026

Από τα ραδιόφωνα στην Ευρώπη με τη Doja Cat – Το comeback της Naomi Sharon με το «Better Days»

Η Naomi Sharon επιστρέφει με το «Better Days» και ξεκινά μια νέα διεθνή πορεία, συμμετέχοντας στην ευρωπαϊκή περιοδεία της Doja Cat
Πόπη Βασιλείου

Η Naomi Sharon επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στη μουσική σκηνή, φέρνοντας μαζί της έναν ήχο που συνδυάζει συναίσθημα, αισθησιασμό και σύγχρονη R&B αισθητική. Με τη χαρακτηριστική, σαγηνευτική φωνή της, παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Better Days», το οποίο σηματοδοτεί μια πιο ώριμη και εξελιγμένη καλλιτεχνική φάση για την ίδια.

https://www.instagram.com/naomisharon/

Παράλληλα με τη δισκογραφική της επιστροφή, η Naomi Sharon ξεκινά μια σημαντική συνεργασία στη σκηνή, καθώς συμμετέχει στην ευρωπαϊκή περιοδεία της Doja Cat. Η Doja Cat αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες και επιδραστικές καλλιτέχνιδες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, με τεράστια επιτυχία σε pop, rap και R&B ήχο.

epa12932995 US singer and songwriter Doja Cat poses on the red carpet for the 2026 Met Gala, the annual benefit for the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, in New York, New York, USA, 04 May 2026. The event coincides with the Met Costume Institute's spring 2026 exhibition ‘Costume Art’ which will be on view from 10 May 2026 through 10 January 2027. EPA/SARAH YENESEL
Γνωστή για το ιδιαίτερο στυλ της, την έντονη σκηνική παρουσία και τα viral hits της, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα μοναδικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα που συνδυάζει μουσική, μόδα και pop κουλτούρα. Με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο και συνεχείς επιτυχίες στα charts, κάθε της περιοδεία μετατρέπεται σε μεγάλο μουσικό γεγονός, προσελκύοντας κοινό από κάθε γωνιά της Ευρώπης και όχι μόνο.

Η συνεργασία της Naomi Sharon με τη Doja Cat στην ευρωπαϊκή περιοδεία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα της, καθώς τη φέρνει στη σκηνή δίπλα σε μία από τις πιο επιδραστικές pop και hip-hop καλλιτέχνιδες της εποχής. Μέσα από αυτή τη συμμετοχή, η Naomi Sharon έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τη μουσική της σε τεράστια live κοινά σε όλη την Ευρώπη, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη διεθνή αναγνώριση και ενισχύοντας τη θέση της ως μία από τις πιο ανερχόμενες φωνές του σύγχρονου R&B.

Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη κομμάτι της συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, αυτή τη φορά στο ελληνικό ραδιοφωνικό τοπίο. Το «Can We Do This Over» ανεβαίνει σταδιακά στις προτιμήσεις των ραδιοφωνικών παραγωγών, βρίσκοντας ανταπόκριση σε ένα κοινό που δείχνει να αγκαλιάζει τον ιδιαίτερο ήχο και την αισθητική της.

Η Naomi Sharon κινείται πλέον σε ένα σημείο όπου η διεθνής αναγνώριση συναντά τη σταθερή μουσική εξέλιξη, δημιουργώντας ένα προφίλ καλλιτέχνιδας που δεν περιορίζεται σε ένα είδος ή μια σκηνή. Με κάθε νέα της κυκλοφορία, χτίζει ένα πιο ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό αποτύπωμα, ενώ η παρουσία της σε μεγάλες περιοδείες και συνεργασίες ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της στη σύγχρονη παγκόσμια μουσική σκηνή.

