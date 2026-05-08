Μουσικά Νέα 08.05.2026

Shakira: Η «βασίλισσα του Μουντιάλ» επιστρέφει με νέο ύμνο για το World Cup 2026

Η Shakira και ο Burna Boy ενώνουν δυνάμεις στο τραγούδι «Dai Dai», τον επίσημο ύμνο του World Cup 2026 με παγκόσμιο ήχο
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο επίσημος μουσικός ύμνος του World Cup 2026 φαίνεται πως έχει ήδη βρει τη φωνή του και δεν είναι άλλη από τη Shakira, η οποία επιστρέφει στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό προσκήνιο με νέο τραγούδι με τίτλο «Dai Dai». Μαζί της συμμετέχει ο δημοφιλής Burna Boy, δημιουργώντας ένα μουσικό δίδυμο που συνδυάζει λατινικούς ρυθμούς με afrobeat επιρροές, σε μια παραγωγή που στοχεύει ξεκάθαρα σε παγκόσμια απήχηση.

Το World Cup 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης, όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο αλλά και σε πολιτισμική και μουσική διάσταση. Η επιλογή της Shakira δεν είναι τυχαία. Η Κολομβιανή super star έχει ήδη γράψει ιστορία με το «Waka Waka (This Time for Africa)» στο World Cup 2010, ένα τραγούδι που έμεινε συνδεδεμένο με τη σύγχρονη ποδοσφαιρική pop κουλτούρα. Τώρα επιστρέφει για να δώσει ξανά τον ρυθμό σε ένα ακόμη Μουντιάλ.

Το νέο κομμάτι κινείται σε πιο σύγχρονες pop και urban κατευθύνσεις, με έντονα χορευτικό χαρακτήρα και εικόνες που παραπέμπουν σε καλοκαιρινό, παγκόσμιο street party. Η Shakira εμφανίζεται στο video clip με δυναμική παρουσία και έντονη ενέργεια, ενώ η παραγωγή επενδύει σε ρυθμούς που στοχεύουν να ακουστούν παντού, από γήπεδα μέχρι clubs. Η συμμετοχή του Burna Boy προσθέτει ένα πιο afro fusion στοιχείο, ενισχύοντας το διεθνές προφίλ του τραγουδιού και φέρνοντας δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους στο ίδιο project.

Η FIFA φαίνεται πως στοχεύει σε ένα τραγούδι με ξεκάθαρη παγκόσμια ταυτότητα. Το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός αγώνων θα διεξαχθεί σε ισπανόφωνες περιοχές, όπως το Μεξικό, παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή καλλιτέχνη με ισχυρή λατινική επιρροή.

Παράλληλα, η παρουσία της Shakira δίνει στο project μια γνώριμη και δοκιμασμένη συνταγή επιτυχίας, ενώ η προσθήκη του Burna Boy ενισχύει το σύγχρονο global χαρακτήρα της διοργάνωσης. Οι πρώτες αντιδράσεις του κοινού είναι διχασμένες. Πολλοί βλέπουν το «Dai Dai» ως μια δυναμική επιστροφή της Shakira στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο, ενώ άλλοι συγκρίνουν αναπόφευκτα το νέο τραγούδι με τις παλιότερες μεγάλες της επιτυχίες.

Η Shakira με χορεύτριες επί σκηνής, ετοιμάζοντας φινάλε υπερπαραγωγή στην Ισπανία με στάδιο που θα φέρει το όνομά της.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το μόνο σίγουρο είναι πως, όπως και σε προηγούμενα World Cup, η μουσική θα παίξει ξανά σημαντικό ρόλο στο πώς θα θυμόμαστε τη διοργάνωση, και αυτή τη φορά, η Shakira είναι ξανά στο επίκεντρο.

