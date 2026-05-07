Η Doja Cat με bronze glam M·A·C στο Met Gala 2026

Με metallic bronze αποχρώσεις και sculpted glam αισθητική, η Doja Cat υπέγραψε ένα από τα πιο συζητημένα beauty looks του Met Gala 2026
Έχοντας πλέον εδραιωθεί ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του Met Gala, η Doja Cat υπέγραψε ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στη minimal κομψότητα και το τολμηρό, statement glam.

Λίγο πριν την εμφάνισή της, η Doja Cat πραγματοποίησε επίσκεψη στα Ulta Beauty στη Νέα Υόρκη, μαζί με τον makeup artist της, Ivan Núñez, για να προμηθευτεί τα απαραίτητα προϊόντα M·A·C.

Μιλώντας για την έμπνευση πίσω από το look, ο Ivan Núñez ανέφερε: «Το ιδιαίτερο ύφασμα του φορέματο με οδήγησε αμέσως στην ιδέα των glossy lip, διατηρώντας την ίδια μονοχρωματική απόχρωση σε όλο το look. Ήθελα να αναδείξω τους nude τόνους του φορέματος, οπότε κινηθήκαμε προς κάτι sexy και sultry, με επιδερμίδα γεμάτη και φωτεινή.»

epa12932995 US singer and songwriter Doja Cat poses on the red carpet for the 2026 Met Gala, the annual benefit for the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, in New York, New York, USA, 04 May 2026. The event coincides with the Met Costume Institute's spring 2026 exhibition ‘Costume Art’ which will be on view from 10 May 2026 through 10 January 2027. EPA/SARAH YENESEL
Για το Met Gala look της, η Doja Cat φόρεσε μεταξύ άλλων τα Lip Pencil στην απόχρωση Cork, MACximal Sleek Satin Lipstick στην απόχρωση Call It Cozy, Lipglass στην απόχρωση C-Thru, καθώς και προϊόντα βάσης, ματιών και λάμψης από τη M·A·C, όπως τα Hyper Real Serumizer, Studio Fix Fluid Foundation, Skinfinish Sunstruck Bronzer και Connect in Colour Eyeshadow Palette: Unfiltered Nudes.

