Έρχεται καλοκαίρι: Αυτά είναι τα βήματα για να έχεις τα πιο απαλά πόδια

Απλά και αποτελεσματικά βήματα περιποίησης για απαλά, ενυδατωμένα και περιποιημένα πόδια για όλο το καλοκαίρι
Μαρία Χατζηγιάννη

Το καλοκαίρι φέρνει μαζί του σανδάλια, πέδιλα και σαγιονάρες, αλλά και μια μικρή «αλήθεια» που δεν κρύβεται εύκολα: τα πόδια είναι πλέον εκτεθειμένα και χρειάζονται περισσότερη φροντίδα από ποτέ. Οι ξηρές φτέρνες και η θαμπή όψη γίνονται πιο εμφανείς, όμως με μια απλή ρουτίνα περιποίησης μπορείς να έχεις άμεσα πιο λεία, απαλά και περιποιημένα άκρα.

Η καλή είδηση είναι ότι δεν χρειάζεται πολύπλοκη διαδικασία. Με λίγα σωστά βήματα, που επαναλαμβάνονται κάθε 2 εβδομάδες, το αποτέλεσμα παραμένει σταθερό και εντυπωσιακό.

1. Μούλιασμα για χαλάρωση και προετοιμασία

Το πρώτο βήμα είναι να βυθίσεις τα πόδια σου σε ζεστό νερό με λίγο αφρόλουτρο. Η διαδικασία βοηθά να μαλακώσει το δέρμα και να προετοιμαστεί για τα επόμενα στάδια. Αν θέλεις να το πας ένα επίπεδο παραπάνω, πρόσθεσε άλατα μπάνιου για μια πιο χαλαρωτική, σχεδόν spa εμπειρία στο σπίτι.

2. Απολέπιση για απαλή επιδερμίδα

Στη συνέχεια ακολουθεί η απολέπιση, που βοηθά στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων. Μετά τη χρήση ενός scrub, μια ράσπα ή ελαφρόπετρα εστιάζει στις φτέρνες και στα σημεία με σκληρύνσεις, αφήνοντας το δέρμα πιο λείο και καθαρό.

3. Μάσκα ποδιών για βαθιά ενυδάτωση

Οι ειδικές μάσκες ποδιών, που συχνά έχουν μορφή κάλτσας, είναι ιδανικές για πιο εντατική φροντίδα. Τα ενεργά συστατικά τους διεισδύουν σε βάθος και βοηθούν στην αναζωογόνηση του δέρματος, χαρίζοντας πιο ξεκούραστη όψη.

4. Φροντίδα νυχιών και πετσάκια

Ένα συχνά παραμελημένο βήμα είναι η περιποίηση των νυχιών. Ένα ειδικό λάδι για τα πετσάκια τα μαλακώνει και κάνει τη φροντίδα τους πιο εύκολη, ενώ τα νύχια δείχνουν πιο υγιή και περιποιημένα συνολικά.

5. Ενυδάτωση για διάρκεια και απαλότητα

Η ενυδατική κρέμα ποδιών είναι το κλειδί για να «κλειδώσει» όλη η περιποίηση. Χαρίζει απαλότητα, αποτρέπει την ξηρότητα και βοηθά το αποτέλεσμα να διαρκεί περισσότερο, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που τα πόδια είναι συνεχώς εκτεθειμένα.

6. Το τελικό beauty touch

Τελευταίο αλλά πιο δημιουργικό βήμα είναι το βερνίκι. Με σωστό σχήμα στα νύχια και την αγαπημένη σου απόχρωση, το αποτέλεσμα ολοκληρώνεται και δίνει στα πόδια μια φρέσκια, καλοκαιρινή αισθητική.

Με αυτή τη ρουτίνα, τα πόδια μένουν απαλά, υγιή και έτοιμα για κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση χωρίς δεύτερη σκέψη.

