Τα 3 πιο easy going ζώδια που πρέπει να βάλεις άμεσα στη ζωή σου

Το άγχος, το δράμα και το overthinking είναι καθημερινότητα για πολλούς, αλλά όχι για όλους. Υπάρχουν κάποια ζώδια που πραγματικά κυκλοφορούν στη ζωή σαν να παίζουν σε ρομαντική κομεντί, όπου όλα λύνονται με χαμόγελο, καφέ και ένα «Έλα μωρέ, δεν έγινε τίποτα». Είναι οι άνθρωποι που όσο και να καταρρέει ο κόσμος γύρω τους, εξακολουθούν να λειτουργούν σαν φορητό ηχείο με chill μουσική.

Αυτά τα 3 ζώδια έχουν γεννηθεί με την τέχνη του να μη χαλάνε τη ζαχαρένια τους, ακόμα κι όταν το σύμπαν αποφασίζει να τους τεστάρει την υπομονή. Είναι εκείνοι που πάντα θα πουν μια κουβέντα για να σε ηρεμήσουν, θα δουν το θετικό σε ό,τι συμβαίνει και θα σου υπενθυμίσουν ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να τσακώνεσαι για το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Αν είσαι και εσύ ένα από αυτά… είσαι επίσημα το πιο cool άτομο στην παρέα σου.

Πάμε να δούμε ποια είναι τα 3 ζώδια που έχουν master degree στο easy going lifestyle και κάνουν τη ζωή να μοιάζει λίγο πιο ανάλαφρη.

1. Ζυγός: Ο πρεσβευτής της ηρεμίας

Ο Ζυγός έχει μέσα του ένα μόνιμο φίλτρο που κατεβάζει την ένταση στο 20%, λες και γεννήθηκε με built-in noise cancellation. Δεν αντέχει το δράμα, τις φωνές και τις εντάσεις, οπότε απλά… δεν συμμετέχει. Θα προτιμήσει να σου χαμογελάσει, να σου πει μια ατάκα τύπου «όλα καλά θα πάνε» και να συνεχίσει τη ζωή του ήρεμος σαν ανθισμένο λιβάδι.

Το να τα βάζεις με έναν Ζυγό είναι σαν να προσπαθείς να θυμώσεις με ένα κουτάβι. Δεν γίνεται. Θα βρει πάντα τη μέση λύση, θα κρατήσει τις ισορροπίες και θα προσπαθήσει να καταλάβει όλες τις πλευρές. Κάπως έτσι, καταλήγει να είναι ο πιο diplomacy-approved φίλος που θα έχεις ποτέ.

2. Τοξότης: Ο free spirit που δεν αγχώνεται ΠΟΤΕ

Ο Τοξότης είναι το ζώδιο που θα πει: «Έχουμε πρόβλημα; Οκ, πάμε για καφέ να το δούμε πιο καθαρά». Δεν είναι ότι δεν τον αγγίζουν τα θέματά του, απλώς δεν πρόκειται να αφήσει τίποτα να του καταστρέψει τη διάθεση. Η αισιοδοξία του λειτουργεί σαν superpower που του επιτρέπει να βλέπει το fun ακόμα και σε καταστάσεις που άλλοι θα έτρεχαν πανικόβλητοι.

Είναι ταξιδιάρης, περιπετειώδης και λάτρης του να ζει στο τώρα, οπότε δεν κάθεται να κολλάει σε λεπτομέρειες που δεν αλλάζουν. Για εκείνον, όλα στη ζωή είναι εμπειρίες. Και αν κάτι πάει στραβά; Απλά… το κάνει ιστορία να λέει αργότερα στην παρέα.

3. Ιχθύς: Το ζώδιο που ζει μέσα στο zen mode

Ο Ιχθύς είναι λίγο dreamy, λίγο καλλιτεχνικός και 100% chill. Έχει έναν δικό του τρόπο να βάζει τα πάντα σε μια ήρεμη προοπτική, λες και βλέπει τη ζωή μέσα από ένα soft pastel φίλτρο. Όταν οι άλλοι ζουν πανικό, ο Ιχθύς κάθεται, ανασαίνει βαθιά και σου λέει κάτι σε φάση «μην το παίρνεις τόσο προσωπικά, όλα κύκλος είναι».

Έχει τεράστια ενσυναίσθηση και καταλαβαίνει τι χρειάζεσαι πριν καν το πεις. Και επειδή δεν αντέχει τις εντάσεις, φροντίζει να κρατάει την ενέργεια του περιβάλλοντος όσο γίνεται πιο ήρεμη. Είναι το ζώδιο που αν ήταν άνθρωπος-προϊόν, θα ήταν αιθέριο έλαιο λεβάντα.

Το να είσαι easy going δεν σημαίνει ότι δεν έχεις προβλήματα, σημαίνει ότι έχεις τη σοφία να μην αφήνεις τα πάντα να σε καταπίνουν. Και αυτά τα τρία ζώδια το έχουν καταφέρει καλύτερα από όλους. Είναι εκείνοι που φέρνουν χαμόγελα, ανάσες και μια δόση chill vibes, όταν οι υπόλοιποι έχουμε ήδη πάθει meltdown.

