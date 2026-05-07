Daniel Radcliffe γράφει ιστορία στο Broadway και διεκδικεί Tony Award

Ο Daniel Radcliffe ξεχωρίζει στις φετινές υποψηφιότητες των Tony Awards για την ερμηνεία του σε απαιτητικό θεατρικό μονόλογο στο Broadway

Τα φετινά Tony Awards έφεραν στο προσκήνιο μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του θεάτρου και του κινηματογράφου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη δυναμική της σκηνής του Broadway στις ΗΠΑ. Ανάμεσα στους φετινούς υποψήφιους ξεχωρίζουν ο Daniel Radcliffe, γνωστός από τις ταινίες Harry Potter, καθώς και η υποψήφια για Όσκαρ Rose Byrne, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο των φετινών βραβείων για τις θεατρικές τους ερμηνείες.

Ιδιαίτερη παρουσία έχουν επίσης οι Lesley Manville, John Lithgow και Leighton Williams, οι οποίοι διεκδικούν σημαντικές διακρίσεις για ρόλους που εντυπωσίασαν το κοινό και τους κριτικούς την περασμένη θεατρική σεζόν.

Δύο παραγωγές φαίνεται να κυριαρχούν φέτος, συγκεντρώνοντας από 12 υποψηφιότητες η καθεμία. Πρόκειται για τη μουσική διασκευή της ταινίας «The Lost Boys» του 1987, καθώς και για τη θεατρική μεταφορά της σειράς «Schmigadoon!» του Apple TV, που έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού για τον ιδιαίτερο συνδυασμό μουσικής και χιούμορ.

Ο Daniel Radcliffe είναι υποψήφιος για τον απαιτητικό μονόλογο «Every Brilliant Thing», μια παράσταση που εστιάζει στο θέμα της κατάθλιψης, ενώ η Rose Byrne ξεχωρίζει για την ερμηνεία της στην κωμωδία «Fallen Angels» του Noël Coward.

Σημαντικές υποψηφιότητες συγκεντρώνει επίσης η θεατρική διασκευή της αρχαίας τραγωδίας «Oedipus», με τους Lesley Manville και Mark Strong να διεκδικούν βραβεία για τις ερμηνείες τους. Παράλληλα, ο John Lithgow ξεχωρίζει για τον ρόλο του ως Roald Dahl στο έργο «Giant», δύο παραγωγές που είχαν παρουσιαστεί αρχικά στο West End πριν μεταφερθούν στο Broadway.

Τέλος, ο Leighton Williams ξεχώρισε με μια από τις πιο πρωτότυπες ερμηνείες της χρονιάς, υποδυόμενος… ένα παγόβουνο στη μουσική παρωδία «Titaníque», δείχνοντας τη δημιουργικότητα και την ποικιλία που χαρακτηρίζει φέτος τα Tony Awards.

