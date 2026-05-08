Social & Tech 08.05.2026

Αυθόρμητες φωτογραφίες; Το TikTok trend που θα αλλάξει το προφίλ σου

Οι φωτογραφίες που δείχνουν αυθόρμητες αλλά γίνονται viral έχουν γίνει η μεγαλύτερη τάση των social media αυτή τη στιγμή
Πόπη Βασιλείου

Ένα νέο TikTok trend έχει κατακλύσει τα social media τις τελευταίες εβδομάδες και ήδη χιλιάδες χρήστες προσπαθούν να το αντιγράψουν. Ο λόγος για τις λεγόμενες «τυχαίες» φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν αυθόρμητα, χαλαρά και σχεδόν κινηματογραφικά, σαν να τραβήχτηκαν χωρίς προσπάθεια – ενώ στην πραγματικότητα κρύβουν συγκεκριμένη αισθητική και αρκετή προετοιμασία.

Πηγή: Unsplash

Το συγκεκριμένο trend βασίζεται στη φυσικότητα. Οι creators επιλέγουν στιγμές από βόλτες, καφέδες, ταξίδια ή απλές καθημερινές κινήσεις, δημιουργώντας περιεχόμενο που μοιάζει ανεπιτήδευτο αλλά ταυτόχρονα πολύ προσεγμένο. Συνήθως χρησιμοποιούνται χαμηλός φωτισμός, ελαφρύ blur, vintage φίλτρα και γρήγορες λήψεις που θυμίζουν σκηνές από ταινία.

Τα hashtags που κυριαρχούν σε αυτό το trend είναι τα #photodump, #randomphotos, #aesthetic και #candidphotos, ενώ ολοένα και περισσότεροι χρήστες ανεβάζουν βίντεο και φωτογραφίες με πιο «raw» αισθητική που θυμίζει παλιές digital cameras και αυθόρμητες στιγμές της καθημερινότητας.

Πηγή: Unsplash

Το hashtag του trend έχει ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, ενώ ολοένα και περισσότεροι influencers το χρησιμοποιούν τόσο στο TikTok όσο και στο Instagram Reels. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι πως απομακρύνεται από τις υπερβολικά «στημένες» φωτογραφίες και στρέφεται σε ένα πιο αυθεντικό και καθημερινό στιλ.

Πηγή: Unsplash

Παράλληλα, πολλοί χρήστες δηλώνουν πως αυτό το trend τους βοηθά να νιώθουν πιο άνετα μπροστά στην κάμερα, αφού δεν απαιτεί τέλειες πόζες ή υπερβολικό editing. Αντίθετα, το μυστικό βρίσκεται στην ατμόσφαιρα, στη στιγμή και στη σωστή μουσική που συνοδεύει κάθε βίντεο.

Πηγή: Unsplash

Οι ειδικοί των social media θεωρούν πως αυτή η τάση αντικατοπτρίζει τη νέα ανάγκη του κοινού για πιο «αληθινό» περιεχόμενο. Γι’ αυτό και τα βίντεο που μοιάζουν αυθόρμητα συγκεντρώνουν πλέον περισσότερη αλληλεπίδραση από τα υπερβολικά επεξεργασμένα posts.

Πηγή: Unsplash

Το μόνο σίγουρο είναι πως το TikTok συνεχίζει να δημιουργεί trends που επηρεάζουν όχι μόνο το περιεχόμενο στα social media αλλά και τον τρόπο που οι άνθρωποι φωτογραφίζονται, εκφράζονται και παρουσιάζουν την καθημερινότητά τους online.

Grand Hotel spoiler: Ο Πέτρος επιστρέφει και τίποτα δεν μένει ίδιο

«Hollywood Walk of Fame»: Η Miley Cyrus από τη Hannah Montana στο δικό της αστέρι

