TV & Media 10.05.2026

«Your Face Sounds Familiar»: 10 αξέχαστες εμφανίσεις που έγραψαν ιστορία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι 10 καλύτερες εμφανίσεις του YFSF - Από συγκινητικές ερμηνείες μέχρι θεαματικές μεταμορφώσεις, μια λίστα γεμάτη τηλεοπτική μαγεία
Ειρήνη Στόφυλα

Το Your Face Sounds Familiar επέστρεψε στον ΑΝΤ1, φέρνοντας ξανά στη μικρή οθόνη ένα από τα πιο αγαπημένα show μεταμφιέσεων της ελληνικής τηλεόρασης. Ο Σάκης Ρουβάς ανέλαβε την παρουσίαση του προγράμματος, παίρνοντας τη σκυτάλη από τη Μαρία Μπεκατώρου, η οποία είχε ταυτιστεί με τους προηγούμενους κύκλους. Το show έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά και κάθε εβδομάδα υπόσχεται νέες εντυπωσιακές εμφανίσεις που τραβούν το ενδιαφέρον του κοινού.

https://www.instagram.com/yfsf.ant1tv/
https://www.instagram.com/yfsf.ant1tv/

Στην κριτική επιτροπή φέτος βρίσκονται οι Γιώργος Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένος Χαραλαμπίδης και Ρένα Μόρφη, οι οποίοι θα αξιολογούν κάθε εβδομάδα τις μεταμορφώσεις των παικτών. Οι 10 διαγωνιζόμενοι που ανεβαίνουν στη σκηνή είναι οι: Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Δωροθέα Μερκούρη, Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη, Biased Beast, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Ίντρα Κέιν και Μέμος Μπεγνής. Ήδη από τα πρώτα επεισόδια φαίνεται πως ο ανταγωνισμός θα είναι έντονος και οι μεταμορφώσεις ιδιαίτερα απαιτητικές.

https://www.instagram.com/yfsf.ant1tv/
https://www.instagram.com/yfsf.ant1tv/

Το show έχει ήδη μια μεγάλη τηλεοπτική ιστορία στον ΑΝΤ1, καθώς ξεκίνησε το 2013 και μέσα στα χρόνια γνώρισε πολλές εκδοχές και κύκλους. Από τα πρώτα live μέχρι την All Star version, έχει χαρίσει στο κοινό στιγμές που έγιναν viral, συγκίνησαν και συζητήθηκαν έντονα.

https://www.instagram.com/yfsf.ant1tv/
https://www.instagram.com/yfsf.ant1tv/

Αξίζει,λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν και να θυμηθούμε τις πιο χαρακτηριστικές και αξέχαστες μεταμορφώσεις που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο Your Face Sounds Familiar. Πρόκειται για εμφανίσεις που ξεχώρισαν, συζητήθηκαν έντονα και έμειναν χαραγμένες στη μνήμη του κοινού, αποδεικνύοντας γιατί το συγκεκριμένο σόου θεωρείται από τα πιο αγαπημένα της ελληνικής τηλεόρασης

Πριν το Your Face Sounds Familiar: Οι εκπομπές που ένωσαν την τηλεόραση με τη φιλανθρωπία

1. Τάνια Μπρεάζου ως Τζένη Βάνου

https://www.instagram.com/taniabreazou_official/
https://www.instagram.com/taniabreazou_official/

Η ερμηνεία της στο «Έρωτά Μου Ανεπανάληπτε» θεωρείται μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του All Star κύκλου, με την εμφάνισή της να αποσπά αποθέωση. Η μεταμόρφωσή της σε μια τόσο εμβληματική φωνή του ελληνικού τραγουδιού θεωρείται μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για το σόου. Η συγκεκριμένη εμφάνιση ξεχώρισε για τη συναισθηματική της ένταση, την ακρίβεια στην απόδοση και τη συνολική σκηνική παρουσία.

2. Θανάσης Αλευράς ως Στέλλα Κονιτοπούλου

https://www.instagram.com/athanasios_alevras/
https://www.instagram.com/athanasios_alevras/

Μια εμφάνιση – σταθμός για τον πρώτο νικητή του show, που με το «Τα σφάλματά σου» έδειξε το εύρος της μεταμφίεσης και της ερμηνείας του. Η εμφάνισή του θεωρείται από τις πιο επιτυχημένες του παιχνιδιού, ενώ η επιστροφή του στο All Star τον έφερε και σε μία ξεχωριστή τηλεοπτική συνάντηση με την ίδια τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Το αποτέλεσμα ήταν μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές του σόου.

3. Κατερίνα Στικούδη ως Δήμητρα Γαλάνη

https://www.instagram.com/stikoudikaterin/
https://www.instagram.com/stikoudikaterin/

Η Κατερίνα Στικούδη εντυπωσίασε όταν μεταμορφώθηκε σε Δήμητρα Γαλάνη, παρουσιάζοντας μια πιο ώριμη και καλλιτεχνική πλευρά της, που εξέπληξε θετικά τους πάντες. Η εμφάνιση αυτή ανέδειξε τη δυνατότητά της να προσαρμόζεται σε διαφορετικά μουσικά ύφη και να αποδίδει με ακρίβεια απαιτητικούς ρόλους. Θεωρήθηκε μία από τις πιο καλοδουλεμένες στιγμές της συμμετοχής της στο πρόγραμμα.

4. Ματθίλδη Μαγγίρα ως Ρένα Βλαχοπούλου

https://www.instagram.com/matthildimaggira/
https://www.instagram.com/matthildimaggira/

Η Ματθίλδη Μαγγίρα ως Ρένα Βλαχοπούλου ξεχώρισε για το μοναδικό της χιούμορ και την έντονη θεατρικότητα που έφερε στη σκηνή, μετατρέποντας την εμφάνισή της στο «Η Μοδίστρα» σε μία από τις πιο επιτυχημένες μιμήσεις του σόου. Η ερμηνεία της κατάφερε να αποδώσει με ακρίβεια τον χαρακτήρα και το ύφος της εμβληματικής ηθοποιού, κερδίζοντας το κοινό από την πρώτη στιγμή. Θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις πιο απολαυστικές και ολοκληρωμένες στιγμές του προγράμματος.

5. Ίαν Στρατής ως Phil Collins

https://www.instagram.com/ianstratisunofficial/
https://www.instagram.com/ianstratisunofficial/

Ο Ίαν Στρατής εντυπωσίασε με την εμφάνισή του ως Phil Collins, ερμηνεύοντας το «In The Air Tonight» στον ημιτελικό του 5ου κύκλου με τρόπο που ξεχώρισε για τη δύναμη και την ακρίβεια. Η σκηνική του παρουσία και η φωνητική του απόδοση τον οδήγησαν στη νίκη του κύκλου, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο και την ευελιξία του. Η συγκεκριμένη στιγμή θεωρείται μία από τις πιο δυνατές μουσικά εμφανίσεις στην ιστορία του σόου.

6. Λευτέρης Ελευθερίου ως Θάνος Μικρούτσικος

https://www.instagram.com/lefteris_eleftheriou_official/
https://www.instagram.com/lefteris_eleftheriou_official/

Ο Λευτέρης Ελευθερίου παρουσίασε μια ιδιαίτερα συναισθηματική ερμηνεία ως Θάνος Μικρούτσικος με το τραγούδι «Άννα Μην Κλαις», δημιουργώντας μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της σεζόν. Η προσέγγισή του χαρακτηρίστηκε από σεβασμό στο πρωτότυπο έργο και έντονη εκφραστικότητα. Η εμφάνιση αυτή του χάρισε και τη νίκη της βραδιάς, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο κοινό.

7.Γιάννης Κρητικός ως Νίκος Ξυλούρης

https://www.instagram.com/giannis_kritikos/
https://www.instagram.com/giannis_kritikos/

Ο Γιάννης Κρητικός ως Νίκος Ξυλούρης πρόσφερε μία από τις πιο αυθεντικές και δυνατές μουσικά εμφανίσεις του σόου, αποδίδοντας με σεβασμό και συναίσθημα ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ρεπερτόριο. Η ερμηνεία του ξεχώρισε για την καθαρότητα και τη βαθιά καλλιτεχνική της προσέγγιση. Η συγκεκριμένη στιγμή τον οδήγησε στον τίτλο του μεγάλου νικητή του κύκλου.

8. Μπέττυ Μαγγίρα ως Άντζυ Σαμίου

https://www.instagram.com/betty_maggira/
https://www.instagram.com/betty_maggira/

Η Μπέττυ Μαγγίρα καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής της ξεχώρισε για τις ευρηματικές και καλοδουλεμένες μεταμορφώσεις της, με την εμφάνιση ως Άντζυ Σαμίου να θεωρείται από τις πιο χαρακτηριστικές. Η ενέργεια, το χιούμορ και η σκηνική της άνεση την έκαναν να ξεχωρίσει σε κάθε της παρουσία. Δεν είναι τυχαίο ότι παραμένει μία από τις πιο αγαπητές παρουσίες του σόου.

9.Γιάννης Σαββιδάκης ως Ψαραντώνης

https://www.instagram.com/giannis_savvidakis/
https://www.instagram.com/giannis_savvidakis/

Ο Γιάννης Σαββιδάκης εντυπωσίασε στον τελικό ως Ψαραντώνης, δίνοντας μια ερμηνεία με έντονη φωνητική δύναμη και αυθεντικότητα που τον οδήγησε στη νίκη. Η εμφάνισή του συνδύαζε τεχνική ακρίβεια και βαθιά συναισθηματική απόδοση. Θεωρείται μία από τις πιο ολοκληρωμένες και άρτιες στιγμές σε τελικό κύκλου.

10. Αργύρης Αγγέλου ως «Τέρας»

https://www.instagram.com/argiris_aggelou_official/
https://www.instagram.com/argiris_aggelou_official/

Ο Αργύρης Αγγέλου στον τελικό του 2019 παρουσίασε μια θεατρική και κινηματογραφική μεταμόρφωση ως «Τέρας» από την ταινία «Η Πεντάμορφη και το Τέρας», κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την ένταση και την ατμόσφαιρα της εμφάνισης. Η σκηνική του παρουσία είχε έντονο storytelling στοιχείο και προσεγμένη λεπτομέρεια. Η συγκεκριμένη στιγμή έμεινε ως μία από τις πιο εντυπωσιακές του κύκλου.

Οι παραπάνω εμφανίσεις αποδεικνύουν γιατί το Your Face Sounds Familiar έχει μείνει στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης ως ένα από τα πιο αγαπημένα σόου μεταμφιέσεων. Κάθε συμμετέχοντας έφερε στη σκηνή κάτι διαφορετικό, δημιουργώντας στιγμές που συνδύασαν μουσική, θέατρο και ψυχαγωγία. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι ερμηνείες συνεχίζουν να συζητιούνται και να ξεχωρίζουν, ακόμα και χρόνια μετά την προβολή τους.

«Your Face Sounds Familiar»: Η συγκλονιστική μεταμόρφωση του Αλέξανδρου Μπουρδούμη σε Δημήτρη Χορν

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Your Face Sounds Familiar
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς να κάνεις τα γυαλιά ηλίου σου να δείχνουν πάντα καινούργια

Πώς να κάνεις τα γυαλιά ηλίου σου να δείχνουν πάντα καινούργια

10.05.2026
Επόμενο
«Η πιο τρυφερή επιστροφή»: Η Κατερίνα Καινούργιου ξανά στο πλατό μετά τη γέννηση της κόρης της

«Η πιο τρυφερή επιστροφή»: Η Κατερίνα Καινούργιου ξανά στο πλατό μετά τη γέννηση της κόρης της

10.05.2026

Δες επίσης

Grand Hotel spoiler: Ο Πέτρος επιστρέφει και τίποτα δεν μένει ίδιο
TV

Grand Hotel spoiler: Ο Πέτρος επιστρέφει και τίποτα δεν μένει ίδιο

08.05.2026
«Moments» με την Ζέτα Μακρυπούλια: Ο Τάκης Ζαχαράτος σε ένα επεισόδιο «γιορτή»
TV

«Moments» με την Ζέτα Μακρυπούλια: Ο Τάκης Ζαχαράτος σε ένα επεισόδιο «γιορτή»

08.05.2026
GNTM 7: Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στην κριτική επιτροπή και αλλάζει τα δεδομένα
TV

GNTM 7: Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στην κριτική επιτροπή και αλλάζει τα δεδομένα

08.05.2026
«Ο τελευταίος χορός» – Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρετά» τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας
Celeb News

«Ο τελευταίος χορός» – Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρετά» τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας

08.05.2026
«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina
Celeb News

«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina

08.05.2026
Ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» Celebrity Edition: Αυτό το Σάββατο το ραδιόφωνο γίνεται τηλεόραση
TV

Ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» Celebrity Edition: Αυτό το Σάββατο το ραδιόφωνο γίνεται τηλεόραση

07.05.2026
Ο Άγγελος Μπράτης στο GNTM: Η επιστροφή που ανεβάζει το επίπεδο του show
TV

Ο Άγγελος Μπράτης στο GNTM: Η επιστροφή που ανεβάζει το επίπεδο του show

07.05.2026
«Στην αγκαλιά του Φάνη»: O Ηλίας Βρεττός και o Στέφανος Κωνσταντινίδης μοιράζονται extreme εμπειρίες
TV

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: O Ηλίας Βρεττός και o Στέφανος Κωνσταντινίδης μοιράζονται extreme εμπειρίες

07.05.2026
Από την «Ντάλια» μέχρι την «Φίφη»: Πού βρίσκονται σήμερα 5 iconic ήρωες της ελληνικής τηλεόρασης
TV

Από την «Ντάλια» μέχρι την «Φίφη»: Πού βρίσκονται σήμερα 5 iconic ήρωες της ελληνικής τηλεόρασης

07.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο